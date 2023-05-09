Шольц призвал ЕС не дать «запугать себя» парадом в Москве

Евросоюз не должен позволить «запугать себя» парадом Победы на Красной площади в Москве, содружеству необходимо продолжать поддержку Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Европарламенте.

Шольц призвал ЕС оставаться верным поддержке киевского режима «столько, сколько потребуется». По его словам, посыл 9 Мая не должен заключаться в том, что транслирует Россия, передает ФАН.

Посыл Европейского союза в этот заключается в том, что «прошлое не сможет одержать победу над будущим», заявил Шольц.

Во вторник на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью на Красной площади, глава государства заявил, что против России развязана война, и выразил уверенность, что нашей стране удастся с этим справиться.

Российский лидер также отметил, что украинский народ оказался заложником произошедшего в стране госпереворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.