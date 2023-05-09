Минстрой рассказал о помощи всей России в восстановлении новых регионов

Российские регионы продолжают оказывать помощь в восстановлении новых территорий. Так, по данным Минстроя, в новых регионах России восстановлено 453 образовательных учреждения. 25 спортивных объектов восстановили в ДНР и ЛНР. Особенно активно, по оценке Минстроя, в помощи принимают участие 56 регионов.

Так, временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что встретился главой Башкортостана Радием Хабировым, с которым уже сложились теплые и дружественные отношения. По словам Пасечника, Хабиров сообщил, что после 11 мая направит в Красный Луч большую бригаду строителей, которые займутся восстановлением 11 жилых домов и пяти социальных объектов.

Кроме того, Башкирия продолжит принимать детей из ЛНР для отдыха в санаториях и детских лагерях. В прошлом году в республике побывали 1,5 тыс. детей из ЛНР, «вернулись очень довольные и счастливые».

Также обсуждался вопрос открытия в ЛНР официального представительства Башкортостана.

Также стало известно, что губернатор Орловской области Андрей Клычков и исполняющая обязанности главы Троицкого района ЛНР Лариса Резникова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом пишет Telegram-канал «Телеграммы иZ Орла», репост из которого размещен в канале губернатора.

Как отметил Клычков, символично, что подписание соглашения произошло накануне 9 мая. «Наши земли связывают большие исторические и культурные традиции. Для Донбасса Орловщина – это не просто территория. Много славных орловских имен связали свою жизнь с Донбассом, мы их неоднократно вспоминали – это и Алексей Стаханов, Никита Изотов, Сергей Тюленин», – отметил губернатор.

В свою очередь врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что впервые приехал в подшефный региону город Стаханов (ЛНР). «Передали МЧС бронированную пожарную машину. В прошлом году выполнили большой объем работ в части закрытия теплового контура соцобъектов: восстановили теплосети и заменили окна в домах», – сообщил глава области, отметив, что план на этот год уже расписан.

«Посмотрел объекты, которые еще предстоит восстановить: многоквартирные дома, объекты ИЖС, родильный дом. Самое главное – создадим с нуля в Стаханове два многофункциональных центра по предоставлению госуслуг. Впереди у нас много работы», – сказал он, добавив, что также планирует провести встречу с мобилизованными бойцами из Омской области. Им передадут письма, продукты питания и беспилотные летательные аппараты.

По словам председателя правительства ДНР Евгения Солнцева, порядка 20 объектов восстановил в прошлом году Приморский край в подшефном Торезе. Отмечается, что намеченные планы край выполнил одним из первых. В сообщении Солнцева говорится, что работают ударно и в этом году: бригады строителей ремонтируют сразу три участка дорог в Торезском городском округе общей протяженностью свыше 6 км. Их ремонт обеспечит нормальные условия для транспортного сообщения между Торезом и двумя поселками – Пелагеевкой и Рассыпным, пояснил он, уточнив, что работы планируется завершить в августе.

Кроме того, благодаря помощи Приморского края, как сообщил Солнцев, в Торезе обновляются спортивные площадки на территориях сразу двух детско-юношеских спортивных школ.

На первой из них подрядчики ремонтируют крышу, фасад, заменяют окна. На второй, в Детско-юношеской спортивной школе № 2, сейчас ремонтируют полы в спортзале и делают разметку помещения перед укладкой межкомнатных перегородок, уточнил председатель правительства Донецкой народной республики.

Солнцев сообщил также, что подрядчики Московской области завершают восстановление школы в Староигнатьевке Тельмановского района. Всего за полгода специалисты «Энергии ОМ» капитально отремонтировали крышу, полностью заменили оконные блоки и инженерные сети, навели красоту в классах и коридорах, рассказал он. Кроме того, оборудовали и укомплектовали столовую в основном здании школы, а не в соседнем строении, как это было раньше. Установили здесь отличную вентиляцию, отметил председатель правительства ДНР. В школе, в которой учатся 86 учеников, установили систему видеонаблюдения и охранную сигнализацию.

В Мариуполе врио главы республики Денис Пушилин и замминистра обороны Тимур Иванов открыли новый детсад, строительство которого началось восемь месяцев назад.

«Специалисты Военстроя продумали здесь все до мелочей. Впрочем, как и в школе, которую возводят в этом же микрорайоне. Работают военстроевцы быстро и очень качественно. Буквально пару месяцев, и строители сдадут объект. Школа получается современной и очень комфортной для учеников и их учителей», – пишет председатель правительства Донецкой народной республики.

Кроме того, Пушилин и Иванов посетили и стройплощадку многопрофильного медицинского центра. Уже возведен четырехэтажный лечебно-диагностический корпус. Здесь будут отделения скорой помощи, оперблок, реанимация и стационар на 60 коек, рассказал Солнцев. На втором этапе строительства центр ФМБА прирастет восьмиэтажным зданием стационара на 333 койки. Комплекс оборудуют по последнему слову техники.

Помимо этого, рассказал Солнцев, памятный камень заложили на месте, где вскоре по поручению президента России начнется строительство филиала питерского Нахимовского военно-морского училища.

Кроме того, в Мариуполе ДНР ФАУ «Роскапстрой» Минстроя России завершает капитальный ремонт детского сада. На объекте полностью восстановлены фасад и кровля здания, отремонтированы системы водоснабжения, вентиляции и канализации, произведена замена окон, выполнена внутренняя отделка всех помещений.

Минстрой сообщает, что 56 российских регионов особенно активно участвуют в программе шефской помощи новых регионов России. В ведомстве рассказали, что подмосковные специалисты по заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Минстроя России проводят сложные работы по восстановлению конструктивных элементов и теплового контура многоквартирных домов Мариуполя (ДНР). Строители устанавливают новые пластиковые окна, проводят ремонт кровли, фасада и межпанельных швов, говорится в сообщении.

Колористику жилых домов согласовывают с заказчиком работ и администрацией города. На объектах задействовано порядка 70 рабочих разных специальностей. Параллельно с восстановлением во дворах проводится комплексное благоустройство, добавил Минстрой.

Также ведомство сообщило, что в ДНР и ЛНР восстановлено 25 спортивных объектов: в ДНР восстановлено 18 физкультурных объектов, в ЛНР – семь. В Мариуполе (ДНР) совсем скоро откроется многопрофильный спортивный центр. Специалистами уже выполнены работы по фасаду, сейчас завершается внутренняя отделка помещений. Комплекс переоборудовали под многопрофильный центр, говорится в сообщении.

Строительство перинатального центра в Донецке, который возводят по поручению президента России Владимира Путина, идет опережающими темпами, отмечает Минстрой. Работы начались в сентябре 2022 года, их ведут специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Минстроя.

На объекте уже завершены монолитные работы всех шести этажей. На площадках в две смены без выходных трудятся почти 800 специалистов и 30 единиц техники. Строители приступили к отделке внутренних помещений, монтажу окон, фасада и прокладке инженерных сетей. Общая площадь здания составляет 26,5 тыс. квадратных метров. Центр рассчитан на 140 койко-мест. Закончить работы планируется до конца года.

Всего в новых регионах России, по данным Минстроя, восстановлено 453 образовательных учреждения. Так, в ДНР восстановлено 159 школ и 113 детских сада. В ЛНР ввели в эксплуатацию 106 средних общеобразовательных учреждения и 54 детских дошкольных учреждения. В Запорожской и Херсонской областях восстановлено 14 школ и семь детских садов.

На ремонтных работах задействованы более 42 тыс. человек, в пиковые моменты число строителей достигало 60 тыс., отмечает ведомство.

В сообщении, в частности, говорится, что специалисты из Ульяновской области восстанавливают Георгиевскую среднюю школу №1 в Лутугинском районе ЛНР. Там уже отремонтирована кровля, установлены новые окна. Ведется ремонт классных кабинетов и фасада здания. Школу сдадут в эксплуатацию к новому учебному году.

В Старобешевском районе ДНР Республика Бурятия капитально ремонтирует школу №1. Строители работают сразу в двух учебных корпусах. На одном из них предусмотрен ремонт кровли, фасада и навеса над центральным входом, замена окон, асфальтирование прилегающей территории. Школа распахнет свои двери 1 сентября.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что восстановительные работы в новых регионах ведутся в высоком темпе, и уже есть результаты, но еще многое предстоит сделать.