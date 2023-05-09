Пригожин отложил уход «Вагнера» из Артемовска на несколько дней

Пригожин: «Вагнер» не уйдет из Артемовска еще несколько дней

ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Главной задачей Пригожин назвал снабжение боеприпасами, которые лежат на складах. В обращении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы, Пригожин сообщил, что им «было обещано», что боеприпасы дадут 7 мая. «8 числа в два часа ночи поступило боевое распоряжение, в котором написано «дать все», – рассказал он, добавив, что в тот же день прошло совещание, на котором «вагнеровцам» дали «10% от запрашиваемого» количества боеприпасов. Пригожин заявил, что их «просто внаглую обманули».

«Мы не уйдем из Артемовска, будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся», – приводит его слова ТАСС.

Пригожин добавил, что российским силам осталось взять под контроль в Артемовске 2 кв. км. Он уточнил, что площадь в 3 кв. километра ВСУ бросили.

Вооруженные силы Украины, по его словам, «рвут флаги» на Артемовском направлении, осуществляют перегруппировку в Запорожской области. В ближайшее время, сообщил Пригожин, начнется контрнаступление – «на земле, а не по телевизору».

Ранее Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска. 6 мая глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил президента России как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами перевести подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер».