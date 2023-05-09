Зеленский заявил о фундаментально новой концепции безопасности Украины

Александр Ф. Скляр выпустил песню о злобе украинских радикалов

Советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр выпустил песню о злобе украинских радикалов

Советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ и рок-группа «ВА-БАНКЪ» выпустили песню «Черная свеча» о злобе украинских радикалов.

Клип опубликован в Telegram-канале рэпера РИЧ (Ричарда Семашкова).

Исполнителями стали Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ и рок-группа «ВА-БАНКЪ». Они пожелали здоровья Захару Прилепину и почтили память Александра Шубина.

Как поясняется в комментарии под видео, исполнители решили посмотреть на этот военный конфликт с неожиданного ракурса и представить, как думают пропитанные ненавистью к нам люди на той стороне, а также попытались отрефлексировать зло, которое с каждым днем становится все чернее и циничнее.

Свечка черная горит – Пушкин выйди – говорит



Свечка черная смолит, разобьем мы весь гранит

Мы забудем язык вражеский-ненашенский

Мы попляшем на могилах разукрашенных

Мы не вы, вы нас не лучше, мы свободнее

Лара Крофт к нам приезжала в преисподнюю

Свечка черная горит – огонь оранжевый

Света нет и воздух чем-то тут заряженный

Мама, мама, я хочу чтоб они умерли

Папа, папа, поделись со мною пулями

Свечка черная горит, но веет холодом

Черный ворон как дракон летит над городом

Долго я искал вас в душе моей

Пути темные

Ночь беззвездная да сестра моя

Свеча черная

Не прощу я, что у нас родная кровь

Отомщу я за всю братскую любовь

Не хочу, не хочу с тобою жить в ладу

Пусть мне плохо – я люблю свой темный путь

Пусть без Бога – обойдемся как-нибудь

До конца, до конца я этот путь пройду

Долго я искал вас в душе моей

Пути темные

Ночь беззвездная да сестра моя

Свеча черная

Темные пути. Знал, что прилетит

Мне ответочка

В дом пришел отец. Это мой конец

Злая весточка

Напомним, в июле прошлого года Александр Ф. Скляр исполнил песню о братьях на берегу Днепра.