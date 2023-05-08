В Тбилиси разорвали флаг Украины

Флаг Украины, висевший рядом с флагами Грузии и ЕС в одном из центральных парков Тбилиси – Вакийском, был снят и разорван, но его уже вернули на место, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его данным, над украинским флагом надругался член консервативного движения «Альт-инфо» Васил Гогаладзе, который «отличается прокремлевскими и антиукраинскими взглядами».

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил телекомпании, что случившееся «абсолютно неприемлемо». По словам дипломата, «об инциденте проинформировано министерство иностранных дел Украины».

«Готовы сотрудничать с грузинскими праввохранительными оргами для расследования и наказания виновного», – сказал Касьянов.

После начала СВО в Тбилиси повсеместно можно увидеть флаги Украины. Грузия приняла около 30 тысяч украинцев и поддерживает Киев на всех международных площадках, однако Украина регулярно критикует Грузию за «недостаточную помощь». В частности, Украине не нравится, что Грузия не ввела прямые санкции против России, примкнув при этом ко всем международным рестрикциям.