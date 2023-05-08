В МИД Китая назвали открытыми торговые отношения с Россией

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге сообщения о возможном введении санкций ЕС против китайских компаний, подчеркнул, что торговые отношения России и Китая открытые и честные.

Он также отметил, что торговые отношения с Россией не направлены против третьих стран. Кроме того, он подчеркнул, что эти взаимодействия не подвергаются вмешательству третьих сторон, передает РИА «Новости».

Ван Вэньбинь подчеркнул, что если сообщения о санкциях правдивы, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС намеревается ввести санкции против китайских компаний, которые якобы оказывают поддержку России на фоне СВО.