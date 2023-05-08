Ростех нарастил выпуск инновационных материалов для увеличения числа самолетов Су-57

На ОНПП «Технологии» им. А. Г. Ромашина (входит в госкорпорацию «Ростех») увеличили выпуск новых композиционных материалов для производства истребителей Су-57, это позволит расширить авиапарк самолетов пятого поколения, сообщил первый заместитель главы корпорации Владимир Артяков.

Он уточнил, что программа импортозамещения была начата еще несколько лет назад. На сегодняшний день предприятие закрывает потребности аэрокосмической отрасли во всех основных материалах, в том числе для наращивания выпуска истребителей Су-57, передает ТАСС.

Артяков подчеркнул, что предприятие выполняет задачи по гособоронзаказу и по гражданским проектам точно в срок, а также создает новые материалы.

