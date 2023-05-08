Рубль в начале торгов резко укрепился к евро

Рубль в понедельник остался без изменений к доллару, резко укрепился к евро, и подешевел к юаню

Рубль в понедельник утром не изменился к доллару и остался на уровне 77,38 рубля, резко укрепился к евро на 66,5 копейки, и подешевел к юаню на 0,5 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в понедельник не изменилась по отношению к американскому доллару, оставшись на уровне 77,38 рубля, резко укрепилась к евро на 66,5 копейки, до 84,8 рубля, и подешевела к юаню на 0,5 копейки, до 11,17 рубля, передает ТАСС.

Напомним, в апреле глава ЕЦБ предупредила об угрозе ведущим позициям доллара и евро.