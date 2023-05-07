«Лидеры России» ко Дню Победы доставили российским бойцам СВО медикаменты

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» (флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей») в преддверии Дня Победы передали российским бойцам на передовую спецоперации гуманитарный груз с медикаментами и средствами связи.

Суперфиналисты четвертого сезона «Лидеров России» организовали сбор средств для оказания помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО. Вместе с закупленным гуманитарным грузом они лично привезли детям Донбасса письма от школьников из Сибири. По запросам с передовой в посылку включили средства связи, перевязочные средства и различные медикаменты, в том числе обезболивающие, кровоостанавливающие, противовирусные препараты, лекарства от аллергии, антибиотики и витамины, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Замначальника финансово-бухгалтерской службы – главный бухгалтер Сибирского таможенного управления, полковник таможенной службы Сергей Доготарь заявил, что сложнейшим жизненным экзаменом, который определяет истинный уровень социальной ответственности лидеров России, является максимальная сопричастность к процессам, происходящим на Донбассе, и помощь тем, кто там воюет и живет. Он указал, что первостепенной задачей управленцев, из каких бы сфер они не приходили на конкурс, должна быть их созидательная деятельность на благо России и народа.

По его словам, необходимо оказывать всестороннюю помощь военным и их семьям, поддерживать жителей Донбасса и своих коллег, которые в тяжелейших условиях восстанавливают новые субъекты России, и вдохновлять на это своих соратников и знакомых.

Сбор средств лидеры открыли после Дня защитника Отечества. К проекту подключились участники конкурса из Новосибирской, Иркутской областей и Санкт-Петербурга, а также их коллеги и друзья.

Вместе с гуманитарным грузом для военнослужащих Доготарь также привез на Донбасс письма для школьников. По инициативе лидеров на уроках «Разговоры о важном» их написали ребята из Новосибирска. Юные сибиряки рассказали о своих увлечениях, о Родине и поделились контактами для связи. Конверты специально не запечатаны, чтобы подростки на Донбассе смогли выбрать друзей по интересам. Передать письма адресатам поможет победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России» – министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

Инициативу лидеров по переписке детей Донбасса с другими российскими сверстниками будет развивать участница Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» Яна Циммерман из Новосибирска.

Доготарь уточнил, что участники конкурса «Лидеры России» будут масштабировать свой проект по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим и жителям Донбасса. В свою очередь, он рассказал, что у него у самого растет сын, и поэтому он приложит все усилия, чтобы для всех детей наступил мир.

«Испытать себя в роли волонтера – тоже определенный жизненный тест. Кажется, что имея широкий круг знакомств, достаточно просто обратиться к людям за средствами и спокойно реализовать задуманное. На практике же это оказывается неблагодарным и весьма трудоемким занятием. Вот тут очень важно не бросить дело при первых неудачах и разочарованиях. Со временем удастся глубже понять принципы и методы волонтерства, исправить первоначальные ошибки, дифференцировать подходы к людям и формат подачи информации и завоевать доверие. В итоге процесс начнет прогрессировать, целевая аудитория расширится, и появятся единомышленники. Все это нетрудно. Реальные трудности у тех, кто сейчас там – на передовой. «Лидеры России» своих не бросают» – добавил Доготарь.