Гидроциклы и беспилотники запретили в Петербурге до 10 мая

Смольный: В Петербурге до 10 мая запретили гидроциклы и беспилотники

Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить в городе использование беспилотных воздушных судов, а также на части территории водных мотоциклов, сообщает Смольный.

Как говорится в сообщении, с 7 по 10 мая в Петербурге вводится запрет на использование беспилотников и гидроциклов. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии, передает «Интерфакс».

Отмечается, что водные мотоциклы в это время не могут передвигаться по двум участкам Малой Невки – от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки, по Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, а также на всем протяжении Кронверкского пролива

Отметим, что к 4 мая запрет на использование беспилотников ввели 47 регионов России. Постановления подписаны главами регионов. Ряд областей ввели запрет еще в 2022 году.

Напомним, в пятницу глава Башкирии Радий Хабиров выпустил указ, согласно которому в регионе запрещено использовать беспилотные летательные аппараты.