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7 мая, воскресенье | Последнее обновление — 12:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Турции рассказали о предложении США отправить Украине С-400
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Пригожин заявил о получении распоряжения о поставках боеприпасов российским бойцам
Пригожин: Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов
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Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов, курировать диалог в принятии решений будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В пресс-службе Пригожина в Telegram-канале опубликована его аудиозапись. По его словам, сегодня ночью ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение, в котором, им пообещали дать боеприпасы и вооружения столько, сколько требуется для продолжения дальнейших действий, передает ТАСС.
Кроме того, как указал Пригожин, курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет Суровикин.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ.
Российские танкисты в зоне СВО начали использовать динамический «скворечник»
Российские танкисты в зоне военной спецоперации начали использовать для танков динамический «скворечник»
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Находящиеся в зоне военной спецоперации российские танкисты начали использовать для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт – 1», они способны защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, сообщает Минобороны.
«Скворечник» представляет собой противокумулятивную решетку, которую крепят к башне танка на четырех направляющих. Таким образом над крышей башни, где особенно тонкая броня, получается навес, закрывающий башню от атак, передает РИА «Новости».
Хотя подобные решетки экипажи танков самостоятельно монтируют с начала спецоперации, но такой козырек с динамической защитой показан впервые. Кроме того, к козырьку теперь крепятся более 40 контейнеров «Контакта – 1» общим весом более 200 килограммов. Они создают над башней сплошную «плиту» из динамической защиты. Подобный козырек должен защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, а также сбрасываемых с малых БПЛА кумулятивных гранат.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 ЗВО, на видео танк уничтожает украинскую пехоту, кравшуюся лесами.
Пригожин сообщил о выполнении целей операции «Бахмутская мясорубка»
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Задачи операции «Бахмутская мясорубка» в Артемовске полностью выполнены
Задачи операции, которые стояли перед ЧВК «Вагнер» в Артемовске, выполнены, заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин выступил с утверждением, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины) и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Основатель ЧВК «Вагнер» выразил мнение, что свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».
Он заверил, что после выхода из Артемовска ЧВК «Вагнер» выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и доподготовки подразделений, а в случае возникновения угрозы, ЧВК «Вагнер» незамедлительно встанет на защиту Родины.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил перевести подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер». Ранее Пригожин сообщил, с Кадыровым достигнута договоренность о передаче позиций от ЧВК «Вагнер» спецназу «Ахмат» с полуночи 10 мая.
Перед этим Пригожин, выступил с открытым обращением, в котором заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» намерены передать 10 мая свои позиции в Артемовске Минобороны, а сами «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны». Такое решение объяснялось наличием «снарядного голода» в подразделениях, что значительно осложняло ведение боевых действий.
После заявления ЧВК, Кадыров предложил отправить в Артемовск спецназ «Ахмат», а также призвал разобраться в ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер». Пе его мнению, если нехватка боеприпасов имеется, это нужно пояснить, чтобы ЧВК скорректировала свою тактику и не полагалась на поддержку артиллерии.
В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Герой России Дмитрий Перминов, комментируя ультимативные заявления о скором выходе штурмовых подразделений ЧВК из Артемовска, отметил, что «на передовой тяжело всем». «Там же не только принимают участие ребята из ЧВК «Вагнер», которые, безусловно, молодцы и выполняют свой воинский долг, делают очень сложную и тяжелую работу, рискуя жизнью. Там находятся подразделения Минобороны, мобилизованные – они тоже рискуют жизнью и здоровьем на передовой, но молча выполняют воинский долг», – подчеркнул Перминов.
«Нельзя в условиях ведения боевых действий выдвигать подобных ультиматумов, внося тем самым раскол. Сейчас все мы – и на передовой, и в тылу – должны объединиться», – убежден Перминов. – «И когда звучит подобное заявление, то многие задаются вопросом, «а что вообще происходит и почему». В условиях СВО это недопустимо».
Подразделения «Ахмата» выдвинулись в сторону Артемовска
Кадыров: Несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артемовска
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Спецназ «Ахмат» готов выдвигаться в Артемовск (украинское название – Бахмут), несколько подразделений уже направились в сторону проведения спецоперации, сообщил глава чеченской республики Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram сообщил, что подписал письмо на имя верховного главнокомандующего о готовности вернуть Артемовск и очистить его от «натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат». В настоящее время бойцы ждут соответствующего приказа и уже начали разрабатывать стратегию действий совместно с Министерством обороны.
Глава Чечни добавил, что несколько подразделений уже выдвинулись в сторону проведения спецоперации. Он выразил уверенность, что бойцы освободят город, несмотря на сообщения о «каком-то страшном контрнаступлении ВСУ».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что с главой Чечни Рамзаном Кадыровым достигнута договоренность о том, чтобы в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название – Бахмут) подразделениям спецназа «Ахмат».
В небе над Крымом сбили две баллистические украинские ракеты
Российские ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты, запущенные ОТРК «Гром-2»
Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Крыма две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2», сообщают власти республики.
В частности глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram, сообщил об одной сбитой ракете. Однако позже советник главы республики Олег Крючков сообщил в Telegram, что, по уточненным данным, сбиты две баллистические украинские ракеты.
В конце апреля силы ПВО отработали в небе над Крымом, повреждений и пострадавших в результате инцидента не было.
Американский политик заявил о «катастрофических» потерях ВСУ
Кандидат в президенты США Кеннеди: Россия не может проиграть на Украине, потери ВСУ «катастрофические»
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Россия не может проиграть на Украине, у ВС России артиллерийское преимущество перед США, правительство Украины и Соединенных Штатов «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ, заявил кандидат в американские президенты, племянник убитого президента США, Роберт Кеннеди – младший.
Американский политик выразил уверенность в интервью All-in Podcast, что русские не могут проиграть эту войну, они лишь наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США. При этом он констатировал, что у Соединенных Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что правительство Украины и США «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Кеннеди – младший назвал ситуацию на Украине «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.
Накануне основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские националисты каждый день теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. В начале мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о потере Украиной почти всех поставленных Западом вооружений.
В США назвали ответственных за атаку украинских дронов на Кремль
Бывший американский военный разведчик Риттер: Ответственность за атаку на Кремль лежит на Украине, США, НАТО, ЕС
Атака БПЛА на Кремль является открытой провокацией со стороны президента Украины Владимира Зеленского, ответственность за эти действия лежит на Киеве и его спонсорах, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Как указал Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, атака БПЛА на Кремль представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. Он выразил уверенность, что этот политический акт не даст ВСУ никаких военных преимуществ, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Риттер назвал это нападением Украины на Россию. По его словам, всем должно быть ясно, что ответственность за эти действия лежит на Киеве и его спонсорах: США, НАТО и ЕС.
Кроме того, как заявил американский военный, все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации «на театре военных действий». Риттер отметил, что атака на Кремль не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте.
Риттер обратил внимание на то, что российский лидер в очередной раз показал себя мастером реагирования на попытки эскалации и не попал в подготовленную для него ловушку.
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске Humvee
Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске американский бронеавтомобиль Humvee
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Группа ЧВК «Вагнер» захватила в Артемовске недалеко от железнодорожного вокзала американский бронеавтомобиль Humvee.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронеавтомобиль недалеко от железнодорожного вокзала при отступлении в западные кварталы Артемовска. Киевские силовики пытались уничтожить оставленный Humvee из артиллерии, в результате он получил незначительные повреждения, передает РИА «Новости».
По словам бойца из ЧВК «Вагнер», российские штурмовые формирования вытащили американский бронеавтомобиль из-под обстрела, утащили у ВСУ «прямо из-под носа». Он отметил, что машина сразу завелась, несмотря на пробитый радиатор. Однако, чтобы не вывести из строя исправный двигатель, «вагнеровцы» отбуксировали американский бронеавтомобиль в безопасную зону на тракторе. Колеса Humvee повредились осколками, но так как покрышки имеют внутри специальные резиновые вставки, это позволило провести успешную эвакуацию трофея.
Как отметил боец из ЧВК «Вагнер», пробег у захваченного бронеавтомобиля – 1809 миль, что составляет менее 4 тыс. километров, аккумуляторы работают, двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый – идеальнейший мотор, коробка передач работает в идеале. По его словам, украинские военные просто вышли из броневика и бросили, оставив российским военным новый автомобиль. «Прекрасный подарок Америки для России», – пошутил боец российских штурмовых формирований.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится порядка 95% территории Артемовска.
Пригожин сообщил о подрыве ВСУ зданий в центре «гнезда» в Артемовске
Пригожин: ВСУ взорвали несколько зданий в центральной части «гнезда» в Артемовске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения, но российские силы продолжают штурм, заявил Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, ВСУ взорвали здания в центре «гнезда», которое находится под их контролем. Он также отметил, что ЧВК «Вагнер» будут штурмовать Артемовск до 00:00 10 мая, передает ТАСС.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артемовска.
Между тем, российские силы приступили к штурму центральной части «гнезда» в Артемовске.
В Сети раскритиковали Зеленского за встречу с «новым покровителем» Киева
Пользователям Сети не понравилось решение Зеленского встретиться с «новым начальником»
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Пользователи соцсетей раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за встречу с администрацией американской инвестиционной компании по управлению активами BlackRock.
Так, пользователи Twitter предположили, что Зеленский «провел встречу с новым покровителем» и «получил задание от нового начальник», передает РИА «Новости». Одни из них предположил, что в будущем компания BlackRock потребует от Киева провести приватизацию.
Пользователи Сети также выразили мнение, что фонду следует добиваться прекращения огня и перемирия между сторонами конфликта, а не пытаться заработать на нем.
Напомним, инвестиционная компания BlackRock, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, будет координировать усилия по привлечению активов для восстановления Украины.
Ранее аналитик Майкл Шэнк заявил, что инвестиции США в строительство больших атомных электростанций, угольных, газовых и нефтяных объектов на Украине приведут к еще большей нестабильности и новым войнам.
Российская система ПВО отразила атаку украинских БПЛА на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев: Ночью российская система ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Севастополь
Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь, в результате один беспилотник противника потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки БПЛА были найдены сотрудниками МВД и МЧС, второй – был сбит над морем в районе мыса Херсонес, а третий – над морем со стороны Северного мола.
Всего, по словам Развожаева, на Крым и Севастополь этой ночью было направлено более десяти беспилотников, однако никакие объекты в городе не пострадали, все службы продолжают контроль обстановки.
Накануне украинский беспилотник был уничтожен у военного аэродрома в Севастополе.
Названо имя погибшего при подрыве автомобиля Прилепина
При подрыве автомобиля Прилепина погиб сотрудник Росгвардии Александр Шубин
При подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина погиб сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии 27-летний Александр Шубин, сообщили в пресс-службе писателя.
Там уточнили, что в результате подрыва автомобиля Прилепина погиб соратник писателя, а также сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин, позывной «Злой», передает ТАСС.
В пресс-службе уточнили, что сам Прилепин госпитализирован с множественными переломами, но его жизни ничего не угрожает.
О гибели Шубина также сообщила в своем Telegram Ксения Сочак, которая два года назад брала интервью у Прилепина. Он напомнила, что Шубин с позывным «Злой» также принял участие в съемках. Шубин родился в Луганске, ему было 27 лет. С 2014 года он служил в батальоне Прилепина, а позже перебрался жить в Россию, где продолжал работать с писателем.
Автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель но получил ранения. Подозреваемый задержан.
Из украинского плена возвращены трое российских летчиков
Минобороны: В результате переговоров из плена с Украины возвращены трое российских летчиков
С подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговоров удалось троих российских летчиков, сообщили в Минобороны России.
Летчики, которым в плену грозила смертельная опасность, были возвращены на родину после сложного переговорного процесса. В настоящее время освобожденные проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны, сообщает военное ведомство в своем Telegram.
Ранее трое украинских военных рассказали о нахождении в плену в России уже больше года, поскольку Киеву нужны молодые бойцы, которым можно внушить, что они «воюют с врагом».
Кадыров попросил перевести подразделения «Ахмат» в Артемовск
Кадыров официально попросил перевести подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер»
Глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил президента России как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами перевести подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер».
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в конце совещания с силовиками Чеченской Республики подписал письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск (украинское название – Бахмут). Глава Чечни уточнил, что письмо уже отправлено.
Он также отметил, что сегодня основное внимание приковано к Артемовску, который пока находится в зоне ответственности ЧВК «Вагнер». Кадыров заверил, что чеченские подразделения в свете последних событий готовы избавить Артемовск от присутствия украинских и натовских бандитов, этот вопрос уже прорабатывается, а подразделения готовятся к выполнению этой задачи. В заключение он подчеркнул, что чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего.
Ранее Кадыров сообщил, что отельные подразделения «Ахмата» уже выдвинулись в сторону Артемовска. Накануне Кадыров в обращении к министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину заявил о готовности чеченских подразделений заменить штурмовые подразделения в Артемовске.
Власти Украины решили снизить ожидания Запада от контрнаступления ВСУ
The Washington Post: Руководство Украины пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления ВСУ
Руководство Украины пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления ВСУ из-за неуверенности в способности Киева переломить ход конфликта, сообщила The Washington Post после беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны страны Алексеем Резниковым.
Резников заявил изданию, что ожидания от контрнаступления ВСУ в мире переоценены, так как большинство людей ждет чего-то крупного. Он выразил мнение, что такие ожидания могут привести к эмоциональному разочарованию, передает ТАСС.
Как говорится в материале, чиновники в Киеве опасаются, что в случае неудачи Украина может лишиться поставок военной помощи, кроме того, Запад может попытаться принудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Издание напоминает, что, по оценкам ряда специалистов, отбросить Россию на позиции, которые она занимала до начала конфликта в феврале 2022 года, будет трудно или даже невозможно.
В свою очередь Зеленский выразил мнение, что чем больше побед ВСУ одержат на поле боя, тем больше люди будут верить в Украину и Киев получит больше помощи. Он заверил, что Украина будет готова начать наступление, как только получит от партнеров вооружение, однако сроки могут сдвигаться в зависимости от погоды.
По словам Резникова, первая украинская штурмовая группа готова к контранступлению более чем на 90%, но некоторые военнослужащие еще не завершили обучение за рубежом. Он заявил, что главной потребностью ВС Украины на данный момент являются системы ПВО.
В свою очередь Зеленский добавил, что Киев не станет ждать поставок истребителей, чтобы начать контрнаступление. При этом он признал, что оно проходило бы гораздо проще, если бы у Украины были F-16. «Сейчас мы проигрываем в небе», – заявил Зеленский.
Накануне на Украине назвали ожидания Запада от контрнаступления слишком высокими.
Российские военные нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ
Минобороны России: Российские военные из группировки «Центр» нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ
Военнослужащие группировки «Центр» поразили две механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) после вскрытия их местоположения, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Российский офицер рассказал, что на невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, в результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе, после чего бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по опорным пунктам противника, передает ТАСС.
Накануне группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении ликвидировала порядка 60 военнослужащих, бронемашину, три пикапа, самоходную артустановку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
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