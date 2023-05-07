В российских ракетах для РСЗО металл решили заменить на композиты

«Военная приемка»: НПО «Сплав» планирует впервые в ракетах для РСЗО частично заменить металл на композиты

НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») планирует впервые заменить часть металлических элементов в боеприпасах для ракетных систем залпового огня (РСЗО) на композитные материалы.

Как сообщил в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» Александр Смирнов, занимавший на момент съемок пост гендиректора компании (с 2020 года по февраль 2023 года), объединение планирует использовать композиционные материалы», передает ТАСС.

В программе уточняется, что их рассчитывают использовать для замены части металлических элементов в ракетах для РСЗО, сделав их быстрее в производстве, легче, дешевле и дальнобойнее при тех же габаритах.

В программе добавили, что для увеличения мощностей построено пять новых цехов, а также впервые запускается конвейер для производства ракет РСЗО.

Ранее Ростех начал серийное производство корректируемых ракет для РСЗО «Торнадо-С».