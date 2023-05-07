Рогов: Вероятность контрнаступления Украины в ближайшие дни сохраняется

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7 мая, воскресенье | Последнее обновление — 10:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Оренбуржья поручили проверить все детские парки после ЧП с каруселью
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Рогов: Вероятность контрнаступления Украины в ближайшие дни сохраняется
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов указал на сохранение вероятности контрнаступления Украины в ближайшие дни
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Возможность начала контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как указал Рогов, поступали версии, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая, но этого не произошло. Однако, по его словам, высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется. Российские «военные и противник готовы к активизации боевых действий», уточнил он, передает РИА «Новости».
По мнению Рогова, контрнаступление украинских военных может сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов, хоть и временная, но оправданная мера. Он отметил, что после того, как ВСУ будут отброшены, люди смогут вернуться в свои дома.
Ранее Рогов заявил, что приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления ВСУ остается Запорожская область.
В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что попытка украинского контрнаступления будет предпринята в ближайшие дни.
Российские танкисты в зоне СВО начали использовать динамический «скворечник»
Российские танкисты в зоне военной спецоперации начали использовать для танков динамический «скворечник»
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Находящиеся в зоне военной спецоперации российские танкисты начали использовать для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт – 1», они способны защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, сообщает Минобороны.
«Скворечник» представляет собой противокумулятивную решетку, которую крепят к башне танка на четырех направляющих. Таким образом над крышей башни, где особенно тонкая броня, получается навес, закрывающий башню от атак, передает РИА «Новости».
Хотя подобные решетки экипажи танков самостоятельно монтируют с начала спецоперации, но такой козырек с динамической защитой показан впервые. Кроме того, к козырьку теперь крепятся более 40 контейнеров «Контакта – 1» общим весом более 200 килограммов. Они создают над башней сплошную «плиту» из динамической защиты. Подобный козырек должен защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, а также сбрасываемых с малых БПЛА кумулятивных гранат.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 ЗВО, на видео танк уничтожает украинскую пехоту, кравшуюся лесами.
Подразделения «Ахмата» выдвинулись в сторону Артемовска
Кадыров: Несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артемовска
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Спецназ «Ахмат» готов выдвигаться в Артемовск (украинское название – Бахмут), несколько подразделений уже направились в сторону проведения спецоперации, сообщил глава чеченской республики Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram сообщил, что подписал письмо на имя верховного главнокомандующего о готовности вернуть Артемовск и очистить его от «натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат». В настоящее время бойцы ждут соответствующего приказа и уже начали разрабатывать стратегию действий совместно с Министерством обороны.
Глава Чечни добавил, что несколько подразделений уже выдвинулись в сторону проведения спецоперации. Он выразил уверенность, что бойцы освободят город, несмотря на сообщения о «каком-то страшном контрнаступлении ВСУ».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что с главой Чечни Рамзаном Кадыровым достигнута договоренность о том, чтобы в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название – Бахмут) подразделениям спецназа «Ахмат».
Пригожин сообщил о выполнении целей операции «Бахмутская мясорубка»
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Задачи операции «Бахмутская мясорубка» в Артемовске полностью выполнены
Задачи операции, которые стояли перед ЧВК «Вагнер» в Артемовске, выполнены, заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин выступил с утверждением, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины) и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Основатель ЧВК «Вагнер» выразил мнение, что свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».
Он заверил, что после выхода из Артемовска ЧВК «Вагнер» выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и доподготовки подразделений, а в случае возникновения угрозы, ЧВК «Вагнер» незамедлительно встанет на защиту Родины.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил перевести подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер». Ранее Пригожин сообщил, с Кадыровым достигнута договоренность о передаче позиций от ЧВК «Вагнер» спецназу «Ахмат» с полуночи 10 мая.
Перед этим Пригожин, выступил с открытым обращением, в котором заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» намерены передать 10 мая свои позиции в Артемовске Минобороны, а сами «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны». Такое решение объяснялось наличием «снарядного голода» в подразделениях, что значительно осложняло ведение боевых действий.
После заявления ЧВК, Кадыров предложил отправить в Артемовск спецназ «Ахмат», а также призвал разобраться в ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер». Пе его мнению, если нехватка боеприпасов имеется, это нужно пояснить, чтобы ЧВК скорректировала свою тактику и не полагалась на поддержку артиллерии.
В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Герой России Дмитрий Перминов, комментируя ультимативные заявления о скором выходе штурмовых подразделений ЧВК из Артемовска, отметил, что «на передовой тяжело всем». «Там же не только принимают участие ребята из ЧВК «Вагнер», которые, безусловно, молодцы и выполняют свой воинский долг, делают очень сложную и тяжелую работу, рискуя жизнью. Там находятся подразделения Минобороны, мобилизованные – они тоже рискуют жизнью и здоровьем на передовой, но молча выполняют воинский долг», – подчеркнул Перминов.
«Нельзя в условиях ведения боевых действий выдвигать подобных ультиматумов, внося тем самым раскол. Сейчас все мы – и на передовой, и в тылу – должны объединиться», – убежден Перминов. – «И когда звучит подобное заявление, то многие задаются вопросом, «а что вообще происходит и почему». В условиях СВО это недопустимо».
В небе над Крымом сбили две баллистические украинские ракеты
Российские ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты, запущенные ОТРК «Гром-2»
Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Крыма две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2», сообщают власти республики.
В частности глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram, сообщил об одной сбитой ракете. Однако позже советник главы республики Олег Крючков сообщил в Telegram, что, по уточненным данным, сбиты две баллистические украинские ракеты.
В конце апреля силы ПВО отработали в небе над Крымом, повреждений и пострадавших в результате инцидента не было.
СК завел дело на призывавшую убивать российских солдат украинскую актрису
Глава СК Бастрыкин: На призывавшую убивать российских солдат украинскую актрису завели дело
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, которая в рекламном ролике перерезала серпом горло мужчине в военной форме, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин в интервью РИА «Новости» заявил о широком распространении пропаганды насилия на Украине. Так, он напомнил о рекламном ролике, в котором украинская актриса Адрианна Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив убийство. Глава СК сравнил видеоролик с кадрами убийств, которые выпускают боевики «Исламского государства*». Он добавил, что в отношении Курилец возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку.
По словам Бастрыкина, Киев несколько лет придерживался русофобской политики и разжигал межнациональную рознь. При этом, напомнил председатель Следственного комитета, на Западе делают вид, что не замечают этих вопиющих случаев и тем самым потворствуют такому положению вещей.
До этого в апреле Бастрыкин поручил возбудить дело против призвавшей калечить российских военных замглавы Книжной палаты Украины.
Американский политик заявил о «катастрофических» потерях ВСУ
Кандидат в президенты США Кеннеди: Россия не может проиграть на Украине, потери ВСУ «катастрофические»
Россия не может проиграть на Украине, у ВС России артиллерийское преимущество перед США, правительство Украины и Соединенных Штатов «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ, заявил кандидат в американские президенты, племянник убитого президента США, Роберт Кеннеди – младший.
Американский политик выразил уверенность в интервью All-in Podcast, что русские не могут проиграть эту войну, они лишь наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США. При этом он констатировал, что у Соединенных Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что правительство Украины и США «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Кеннеди – младший назвал ситуацию на Украине «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.
Накануне основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские националисты каждый день теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. В начале мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о потере Украиной почти всех поставленных Западом вооружений.
В Сети раскритиковали Зеленского за встречу с «новым покровителем» Киева
Пользователям Сети не понравилось решение Зеленского встретиться с «новым начальником»
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Пользователи соцсетей раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за встречу с администрацией американской инвестиционной компании по управлению активами BlackRock.
Так, пользователи Twitter предположили, что Зеленский «провел встречу с новым покровителем» и «получил задание от нового начальник», передает РИА «Новости». Одни из них предположил, что в будущем компания BlackRock потребует от Киева провести приватизацию.
Пользователи Сети также выразили мнение, что фонду следует добиваться прекращения огня и перемирия между сторонами конфликта, а не пытаться заработать на нем.
Напомним, инвестиционная компания BlackRock, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, будет координировать усилия по привлечению активов для восстановления Украины.
Ранее аналитик Майкл Шэнк заявил, что инвестиции США в строительство больших атомных электростанций, угольных, газовых и нефтяных объектов на Украине приведут к еще большей нестабильности и новым войнам.
Пригожин сообщил о подрыве ВСУ зданий в центре «гнезда» в Артемовске
Пригожин: ВСУ взорвали несколько зданий в центральной части «гнезда» в Артемовске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения, но российские силы продолжают штурм, заявил Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, ВСУ взорвали здания в центре «гнезда», которое находится под их контролем. Он также отметил, что ЧВК «Вагнер» будут штурмовать Артемовск до 00:00 10 мая, передает ТАСС.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артемовска.
Между тем, российские силы приступили к штурму центральной части «гнезда» в Артемовске.
Названо имя погибшего при подрыве автомобиля Прилепина
При подрыве автомобиля Прилепина погиб сотрудник Росгвардии Александр Шубин
При подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина погиб сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии 27-летний Александр Шубин, сообщили в пресс-службе писателя.
Там уточнили, что в результате подрыва автомобиля Прилепина погиб соратник писателя, а также сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин, позывной «Злой», передает ТАСС.
В пресс-службе уточнили, что сам Прилепин госпитализирован с множественными переломами, но его жизни ничего не угрожает.
О гибели Шубина также сообщила в своем Telegram Ксения Сочак, которая два года назад брала интервью у Прилепина. Он напомнила, что Шубин с позывным «Злой» также принял участие в съемках. Шубин родился в Луганске, ему было 27 лет. С 2014 года он служил в батальоне Прилепина, а позже перебрался жить в Россию, где продолжал работать с писателем.
Автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель но получил ранения. Подозреваемый задержан.
Российская система ПВО отразила атаку украинских БПЛА на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев: Ночью российская система ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Севастополь
Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь, в результате один беспилотник противника потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки БПЛА были найдены сотрудниками МВД и МЧС, второй – был сбит над морем в районе мыса Херсонес, а третий – над морем со стороны Северного мола.
Всего, по словам Развожаева, на Крым и Севастополь этой ночью было направлено более десяти беспилотников, однако никакие объекты в городе не пострадали, все службы продолжают контроль обстановки.
Накануне украинский беспилотник был уничтожен у военного аэродрома в Севастополе.
Из украинского плена возвращены трое российских летчиков
Минобороны: В результате переговоров из плена с Украины возвращены трое российских летчиков
С подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговоров удалось троих российских летчиков, сообщили в Минобороны России.
Летчики, которым в плену грозила смертельная опасность, были возвращены на родину после сложного переговорного процесса. В настоящее время освобожденные проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны, сообщает военное ведомство в своем Telegram.
Ранее трое украинских военных рассказали о нахождении в плену в России уже больше года, поскольку Киеву нужны молодые бойцы, которым можно внушить, что они «воюют с врагом».
В США назвали ответственных за атаку украинских дронов на Кремль
Бывший американский военный разведчик Риттер: Ответственность за атаку на Кремль лежит на Украине, США, НАТО, ЕС
Атака беспилотников на Кремль является открытой провокацией со стороны президента Украины Владимира Зеленского, ответственность за эти действия лежит на киевском режиме и его спонсорах: Соединенных Штатах, НАТО и ЕС, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер заявил на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, что атака беспилотников на Кремль представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. При этом он выразил уверенность, что этот политический акт не даст Вооруженным силам Украины никаких военных преимуществ, передает РИА «Новости».
Американский военный разведчик заявил, что у него нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Риттер назвал это нападением Украины на Россию. При этом он подчеркнул, что всем должно быть ясно, что ответственность за эти действия лежит на киевском режиме и его спонсорах: Соединенных Штатах, НАТО и ЕС.
Американский военный также отметил, что все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий. Риттер констатировал, что атака на Кремль не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте.
Американский военный также отметил, что это была открытая провокация со стороны Зеленского, за которой, вероятно, последует ответная реакция. Тем не менее Риттер обратил внимание на то, что президент России в очередной раз показал себя мастером реагирования на попытки эскалации и не попал в подготовленную для него ловушку.
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Кадыров попросил перевести подразделения «Ахмат» в Артемовск
Кадыров официально попросил перевести подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер»
Глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил президента России как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами перевести подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер».
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в конце совещания с силовиками Чеченской Республики подписал письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск (украинское название – Бахмут). Глава Чечни уточнил, что письмо уже отправлено.
Он также отметил, что сегодня основное внимание приковано к Артемовску, который пока находится в зоне ответственности ЧВК «Вагнер». Кадыров заверил, что чеченские подразделения в свете последних событий готовы избавить Артемовск от присутствия украинских и натовских бандитов, этот вопрос уже прорабатывается, а подразделения готовятся к выполнению этой задачи. В заключение он подчеркнул, что чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего.
Ранее Кадыров сообщил, что отельные подразделения «Ахмата» уже выдвинулись в сторону Артемовска. Накануне Кадыров в обращении к министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину заявил о готовности чеченских подразделений заменить штурмовые подразделения в Артемовске.
Подтверждение подготовки Киевом наступления в 2022 году нашли в ЛНР
Документы, подтверждающие подготовку Киевом наступления в 2022 году, найдены в ЛНР
В военкомате освобожденного Северодонецка в Луганской Народной Республике обнаружили документы, которые косвенно свидетельствуют о подготовке Украиной наступления в 2022 году, рассказала российская военнослужащая.
Так, согласно документам, с конца 2019 в Северодонецке значительно увеличился призыв в армию. Так, если в 2017 году было призвано около 300 человек, в 2019 году – уже 800 человек, а только за две недели января 2022 года – 1113 человек, передает РИА «Новости».
Кроме того, уточнила российская военнослужащая, с 2019 года на Украине активно стали проводиться военные сборы, как для призывников, так и для офицеров запаса.
Тогда же активно велась работа с учениками школ. Представители военкомата часто приходили на уроки, собирали отчеты, проверяли уровень патриотизма учеников, которые хотели в будущем служить по контракту.
Российские войска уничтожили четыре группы диверсантов на Купянском направлении
МО: Российские силы ликвидировали четыре группы диверсантов на Купянском направлении
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Российские силы за последние сутки уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Военнослужащие группировки войск «Запад» на Купянском направлении за сутки вскрыли и ликвидировали четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад. Кроме того, были сорваны две попытки ротации подразделений украинских войск на передовых позициях в районе Новомлынска и Новосёловского, сообщил Зыбинский, слова которого приводятся в Telegram Минобороны.
Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 в районе населенного пункта Горки поразили районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 101-й особой бригады территориальной обороны.
Также артиллерийским огнем из гаубиц «Мста-Б» в районе Бочково был ликвидирован склад боеприпасов украинских войск. Около населенных пунктов Огурцово и Ивановка Д-20 и «Мста-С» ликвидировали два минометных расчета противника.
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