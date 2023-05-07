Рогов: Вероятность контрнаступления Украины в ближайшие дни сохраняется

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов указал на сохранение вероятности контрнаступления Украины в ближайшие дни

Возможность начала контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как указал Рогов, поступали версии, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая, но этого не произошло. Однако, по его словам, высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется. Российские «военные и противник готовы к активизации боевых действий», уточнил он, передает РИА «Новости».

По мнению Рогова, контрнаступление украинских военных может сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов, хоть и временная, но оправданная мера. Он отметил, что после того, как ВСУ будут отброшены, люди смогут вернуться в свои дома.

Ранее Рогов заявил, что приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления ВСУ остается Запорожская область.

В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что попытка украинского контрнаступления будет предпринята в ближайшие дни.