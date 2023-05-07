Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске Humvee

Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске американский бронеавтомобиль Humvee

Группа ЧВК «Вагнер» захватила в Артемовске недалеко от железнодорожного вокзала американский бронеавтомобиль Humvee.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронеавтомобиль недалеко от железнодорожного вокзала при отступлении в западные кварталы Артемовска. Киевские силовики пытались уничтожить оставленный Humvee из артиллерии, в результате он получил незначительные повреждения, передает РИА «Новости».

По словам бойца из ЧВК «Вагнер», российские штурмовые формирования вытащили американский бронеавтомобиль из-под обстрела, утащили у ВСУ «прямо из-под носа». Он отметил, что машина сразу завелась, несмотря на пробитый радиатор. Однако, чтобы не вывести из строя исправный двигатель, «вагнеровцы» отбуксировали американский бронеавтомобиль в безопасную зону на тракторе. Колеса Humvee повредились осколками, но так как покрышки имеют внутри специальные резиновые вставки, это позволило провести успешную эвакуацию трофея.

Как отметил боец из ЧВК «Вагнер», пробег у захваченного бронеавтомобиля – 1809 миль, что составляет менее 4 тыс. километров, аккумуляторы работают, двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый – идеальнейший мотор, коробка передач работает в идеале. По его словам, украинские военные просто вышли из броневика и бросили, оставив российским военным новый автомобиль. «Прекрасный подарок Америки для России», – пошутил боец российских штурмовых формирований.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится порядка 95% территории Артемовска.