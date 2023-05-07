Российские военные нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ

Сестра рассказала о подозреваемом в покушении на Прилепина брате

Сестра подозреваемого в покушении на Прилепина заявила, что раньше брат служил в ополчении ДНР

Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина, Ирина рассказала о брате: судим за хулиганство и разбой в подростковом возрасте, раньше служил в ополчении ДНР.

По словам Ирины, в последнее время с братом они редко общались. Раньше вместе учились в школе-интернате в Дружковке в Краматорском районе, как дети из малоимущей семьи.

Сестра описала брата как вспыльчивого, но не злого человека. Своей семьи у Пермякова нет, он раз в полгода звонил маме, которая живет с сестрой в России, передает RT.

Ирина рассказала, что брат был судим за хулиганство и разбой, вступил добровольно в ополчении ДНР с 2015 года, потому что раньше «поддерживал Донбасс».

При этом родным говорил, что работает на стройке в Москве, а документы на российский паспорт подавал, вероятно, до Нового года.

Ранее Пермяков признался, что несколько лет работал на спецслужбы Украины. Также он рассказал, что следил за домом Захара Прилепина, установил взрывное устройство на дороге, а позже привел бомбу в действие дистанционно.

Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле ехала его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».