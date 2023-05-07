Бывший американский военный разведчик Риттер: Ответственность за атаку на Кремль лежит на Украине, США, НАТО, ЕС

Атака беспилотников на Кремль является открытой провокацией со стороны президента Украины Владимира Зеленского, ответственность за эти действия лежит на киевском режиме и его спонсорах: Соединенных Штатах, НАТО и ЕС, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Риттер заявил на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, что атака беспилотников на Кремль представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. При этом он выразил уверенность, что этот политический акт не даст Вооруженным силам Украины никаких военных преимуществ, передает РИА «Новости».

Американский военный разведчик заявил, что у него нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Риттер назвал это нападением Украины на Россию. При этом он подчеркнул, что всем должно быть ясно, что ответственность за эти действия лежит на киевском режиме и его спонсорах: Соединенных Штатах, НАТО и ЕС.

Американский военный также отметил, что все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий. Риттер констатировал, что атака на Кремль не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте.

Американский военный также отметил, что это была открытая провокация со стороны Зеленского, за которой, вероятно, последует ответная реакция. Тем не менее Риттер обратил внимание на то, что президент России в очередной раз показал себя мастером реагирования на попытки эскалации и не попал в подготовленную для него ловушку.

Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.