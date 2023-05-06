Посол раскритиковал запрет флагов России 8 и 9 мая на мемориалах в Германии

Посол Нечаев раскритиковал запрет демонстрации флагов России 8 и 9 мая на мемориалах в Германии

Россия не приемлет решение властей Германии о запрете демонстрации российского флага и символики, связанной с освобождением Европы от нацизма, 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев.

Нечаев уточнил, что речь идет о запрете демонстрации Знамени Победы, советского флага, георгиевской ленточки, элементов исторической военной формы. Кроме того, власти Германии запретили исполнять песни военных лет, отметил посол.

Такой подход Россия считает аморальным и недопустимым и требует полной отмены соответствующих запретов, передает РИА «Новости» слова дипломата.

Посол напомнил, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, расстрелянных, сожженных и замученных в ходе гитлеровской войны на уничтожение.

Нечаев указал, что нацисты и их приспешники возводятся в странах Европы в ранг национальных героев, а подвиг Красной Армии дискредитируется, советские воинские захоронения оскверняются. В европейских странах фальсифицируют историю в угоду политической конъюнктуре, пытаясь уравнять жертв и палачей, отметил дипломат, подчеркнув, что Россия считает невозможным мириться с этим.

«Нацизму нельзя дать ни единого шанса на возрождение, в том числе в виде русофобии», – отметил Нечаев.

Немецкие СМИ писали, что число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа «Z». Демонстрацию флага Украины тоже запретили, пояснив при этом, что ограничения коснутся только нескольких мемориалов.