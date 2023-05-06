Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище

Модельера народного художника России, заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве.

Юдашкина похоронили рядом с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, кинорежиссером Борисом Грачевским, и народным артистом России Борисом Невзоровым, передает ТАСС.

Проститься с кутюрье пришли родные и близкие, коллеги и друзья, известные культурные и общественные деятели, среди которых – Дмитрий Песков, Алла Пугачева, Александр Буйнов и многие другие известные личности.

После отпевания первыми с Юдашкиными попрощались поклонники, семья и коллеги. По словам художника Никаса Сафронова, модельер был «светлым, добрым, отзывчивым, профессиональным, работоспособным» человеком и другом. Последний раз он видел Юдашкина на своем дне рождения, 8 апреля.

Большинство приехавших на прощание деятелей культуры отказывались общаться с журналистами, в том числе приехавшая проститься с другом Алла Пугачева.

Между тем, в субботу в Париже, в соборе Святой Троицы в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли прошла поминальная служба по модельеру Вячеславу Зайцеву, в которой участвовали друзья и знакомые модельера, а также руководитель РДКПЦ Леонид Кадышев.

По словам близкой подруги Зайцева и его представителя в Париже Тины Гранье, ему очень нравился этот собор. Кутюрье собирался приехать во Францию, планировал устроить выставку своих работ в РДКПЦ. Гранье заявила, что Зайцев был очень патриотичным человеком.

Давняя подруга Зайцева Клод Нузей, с которой он работал с 1980-х годов после знакомства в Москве на выставке, где она представляла парфюм от модного дома Dior вспомнила первое дефиле в Париже, которое было запоминающимся.

Участники панихиды делились воспоминаниями о встречах с российским кутюрье, называли его открытым, жизнерадостным и скромным человеком. Впрочем, его любовь к ярким нарядам не позволяла ему оставаться незамеченным на улицах Парижа, люди его узнавали, фотографировались с ним.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева, вернувшаяся в Москву несколько дней назад, приехала на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, скончавшимся 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.

Напомним, Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Представители российского шоу-бизнеса назвали его легендой мировой моды.

Президент Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования в связи со смертью Юдашкина и отметил, что тот был профессионалом своего дела и доброжелательным человеком.

85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в реанимации в одной из больниц Московской области. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера.