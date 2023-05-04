Глава исполкома ОНФ провел урок «Разговоры о важном» в школе в ЛНР

В школе города Свердловска в ЛНР на уроке «Разговоры о важном» выступил руководитель исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов.

Кузнецов рассказал детям о Василии Гавриловиче Грабине, выдающемся конструкторе и организаторе производства артиллерийского вооружения в годы Великой Отечественной войны.

Характер Грабина, его умение видеть и достигать необходимых стране результатов позволили ему и его коллективу создать самые передовые в мире на тот момент артиллерийские системы ЗИС-3, танковые пушки ЗИС-6 и многие другие вооружения, которые внесли огромный вклад в победу.

Школьников вдохновила история того, насколько большие усилия принимались в тылу, чтобы поддержать войска на фронте, а тем, кто проявил эрудицию и лучше всех ответил на вопросы, Кузнецов вручил подарки.

После торжественного поднятия флага и построения в формате «Бессмертного полка», на которое ученики пришли с портретами воевавших прадедов, они вместе с руководителем исполкома Народного фронта возложили цветы к памятному знаку «Русские не сдаются», установленному в память о выпускниках школы, погибших в боях с украинскими нацистами. В церемонии приняли участие свыше 500 учеников.

«Церемония поднятия флага, исполнение гимна в школах, уроки «Разговоры о важном», где подробно говорят о подвиге наших предков, – крайне важная работа. Оба моих деда воевали, один из них был военкором, второй – воевал в пехоте. Благодаря тому, что происходит сейчас, постоянному общению с военкорами и бойцами на передовой мой «Бессмертный полк» стал еще более наполнен смыслами. Так и для ребят-школьников, которые вышли сегодня на линейку с портретами своих прадедов, это очень важно. Они думают о предках, размышляют о подвиге, который те совершили 78 лет назад, а значит, становятся патриотами», – сказал глава исполкома ОНФ.

Ученица 11-го класса школы Алина Поклонская рассказала, что принесла портрет своего прадеда Толмачева Василия Ивановича.

«16-летним мальчишкой он добровольцем ушел на фронт, прошел всю войну, по окончании которой был награжден орденом Красной Звезды. Мне о нем рассказывала моя бабушка, его дочь. Больше всего запомнилась история о том, как он в Сталинграде вынес незнакомого ребенка из разрушенного здания, рискуя собственной жизнью. Я горжусь подвигом своего прадеда и буду равняться на него», – добавила Поклонская.

Руслан Шевченко, ученик кадетского класса Свердловской школы № 8 ЛНР поделился впечатлениями от линейки в формате «Бессмертного полка».

«Это очень красиво, когда идут дети разного возраста, взрослые с портретами своих родственников, которые воевали с фашистами тогда и воюют с ними сейчас. Мы в нашей школе делаем все для сохранения исторический памяти, лично для меня это очень важно», – сказал он.