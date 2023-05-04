Конь сбежал во время представления в Ростове-на-Дону

Конь сбежал во время представления на открытии кафе в Ростове-на-Дону

В ходе акции по открытию грузинского бистро в Ростове-на-Дону сбежал конь, он убежал по разделительной полосе, вскоре его нашли и вернули, рассказал представитель заведения.

В центре города в честь открытия кафе запустили акцию, в ходе которой артисты ездили на конях и в папахах по улицам и фотографировались с желающими, рассказал собеседник РИА «Новости».

Одно животное смогло сбежать, оно ускакало по разделительной полосе по Ворошиловскому шоссе в сторону кольца Нагибина. Через 20 минут заводчик поймал лошадь и вернул обратно.

Во время происшествия никто не пострадал. Представитель кафе отметил, что специально коня никто не отпускал.