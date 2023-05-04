На режиссера Беркович завели дело по оправданию терроризма

В доме у Елены Эфрос, матери режиссера Евгении Беркович, ведется обыск по делу об оправдании терроризма, сообщила женщина в соцсетях. Причиной обыска якобы стал спектакль режиссера.

На Беркович возбудили уголовное дело из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщила Эфрос, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что дело завели по статье об оправдании терроризма. Также мать режиссера уточнила, что не может дозвониться дочери.

Между тем «Фонтанка» сообщила, что дело завели следственные органы Москвы, где поставили спектакль.

Отмечается, что спектакль Беркович поставила по пьесе драматурга Светланы Петрийчук в 2020 году. В 2022 году постановка получила две высшие государственные театральные премии «Золотая маска». По сюжету произведения, женщины решаются «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».