В ФМБА рассказали о медосмотре жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС

Сводные мобильные медицинские отряды ФМБА России провели в Энергодаре профилактические осмотры и диспансеризацию работников Запорожской атомной станции и всех желающих жителей города, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

С декабря 2022 года специалисты ФМБА России осмотрели более 11 тыс. жителей Энергодара. В апреле 2023 года было осмотрено свыше 3 тыс. взрослых и детей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По итогам последнего месяца работы на консультации в клиники агентства будут направлены 45 человек, еще 118 – на госпитализацию. В апреле большинство людей приходили на повторные приемы для коррекционной терапии и врачебного наблюдения.

Самые распространенные заболевания, которые были выявлены во время медосмотров с декабря 2022 года, это нарушение зрения и болезни глаз. Свыше 150 пациентов старшего возраста получили направления на дальнейшее обследование в медцентры ФМБА по профилю «офтальмология». Еще 125 направлений были выписаны хирургом, 33 – неврологом и 29 – терапевтом.

По поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой в декабре 2022 года были сформированы сводные мобильные отряды, которые провели внеочередные медосмотры работников критически важных должностей, влияющих на безопасную работу Запорожской АЭС, и диспансеризацию взрослого и детского населения города Энергодара Запорожской области.

В составе сводных отрядов – терапевты, анестезиологи, оториноларингологи, хирурги, офтальмологи, педиатры, детские хирурги, детские кардиологи, детские психиатры и другие специалисты.

Пациентам, у которых была выявлена патология, назначали дообследование на месте либо направляли в федеральные медицинские учреждения ФМБА России для проведения лечения и оказания высокотехнологичной медпомощи.

На следующем этапе работы специалистов ФМБА в Энергодаре планируется проведение медицинских осмотров выпускников школ и будущих абитуриентов, учащихся средних образовательных заведений, детей дошкольных учреждений и детсадов. С целью определения готовности к новому учебному году и выявления заболеваний врачи ФМБА будут вести работу по формированию специализированных групп, в которые войдут врачи-педиатры, неврологи, логопеды, а также педагоги школьных учреждений и детских садов.

В октябре 2022 года организацией, получившей право эксплуатировать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), стало АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Новая компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность персонала станции при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом».