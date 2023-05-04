Челябинская полиция начала проверку стрельбы из окна многоквартирного дома

Правоохранители в Челябинске изучают сообщения о стрельбе из окна жилого многоквартирного дома, сообщили в Главном управлении регионального МВД.

Полиция изучает видео с домофона, на котором запечатлена стрельба по улице 250 лет Челябинску, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По адресу направились сотрудники службы участковых уполномоченных для опроса жильцов и свидетелей.

Также правоохранители намерены обойти квартиры, чтобы установить объективную картину инцидента и выявить признаки правонарушения.

Между тем издание 74.RU опубликовало видеозапись, на которой слышны звуки, похожие на стрельбу. Одна из собеседниц портала пояснила, что звуки были слышны около 2.41 по местному времени.