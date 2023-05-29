Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве

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29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
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На выборах в Турции победила Россия

Западные страны и турецкая оппозиция считают, что Москва фактически помогла Реджепу Эрдогану победить MURAT CETINMUHURDAR/Reuters
Важнейший внешнеполитический партнер России – президент Турции Реджеп Эрдоган – одержал победу во втором туре выборов главы государства. Почему Запад делал все для его поражения, почему провалился турецкий Майдан, за счет чего Эрдогану удалось удержаться на своем месте и что это теперь означает для интересов России? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве

    ТАСС: В центре Киева прозвучало больше десяти взрывов, люди спускаются в подвалы
    		   
    29 мая 2023, 12:03
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    По сообщениям очевидцев, в центре Киева прогремело более десяти взрывов, жители спускаются в метро и подвалы.

    Очевидец сообщил ТАСС, что над городом работает система ПВО. По его словам, жители в панике.

    Источник сообщил также, что дым виден в районе киевского аэропорта Жуляны.

    Воздушная тревога в понедельник объявлена почти во всех регионах Украины, кроме Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской.

    Ранее сообщалось, что некоторых жителей во время воздушной тревоги не пустили в метро.

    Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет
    Замполит Александрийской бригады привел в восторг российские соцсети своим разговором с бойцами
    		   
    29 мая 2023, 01:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Замполит Александрийской бригады «Черных гусар» с позывным «Метод», объясняя бойцам, как следует действовать при обстреле, не побрезговал упасть в грязь, чтобы быть убедительнее.

    Замполит объяснял, что при обстреле противнику будет труднее попасть по лежащему человеку, чем по тому, который стоит в полный рост. Еще сложнее попасть по бойцу, который при этом «перевернется и переползет» в другое место, сказал он. При этом «Метод» продемонстрировал все указанные действия прямо в грязи.

    «Мужики, стесняться ничего не надо, – сказал он, поднявшись. – Я лучше своими руками вот этими 150 тыс. раз буду иметь возможность умыть свое вот это грязное лицо. Но я вернусь к своей маме, которая подарила мне жизнь, моей семье, моим детям. И ради них я дойду здесь до конца. Я не вправе оставить себя здесь. Я вправе закончить с этой нечистью – и идти вперед с высоко поднятой головой».

    Замполит заявил: «Пусть я сегодня грязный, пусть у меня не будет возможности сегодня постираться, но я живой. Берегите себя здесь каждый, мужики». Он подчеркнул, что бойцам нужно сплотиться в «единый кулак», которым можно «пробить лоб противнику» так, что «кулак вылезет из затылка».

    Он сравнил отделение с кулаком: «Вот отделение – пять человек. Сломай мизинец – минус один человек. Можно ударить этим кулаком? Нет. Командир – большой палец. Если он сломан, можно ударить этим кулаком? Нет». А собранные в единый кулак бойцы сильны, их не сломить, заявил «Метод». Он подчеркнул, что «русский человек долго запрягает», но «если запряжет – нас не остановить».

    В комментариях к записи пользователи Telegram заявили, что «каждое слово» замполита «прям отточено и точно в мозг». «Молодец, командир. Берегите солдат, в них сила армии», – отметил другой комментатор. Указывается, что «Метод» – это «наглядный пример для дебилов, вечно вопрошающих, зачем нужен грамотный политофицер». «Каждое слово как пуля и точно в сознание. Политрук огонь просто», – заявили в комментариях.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте.

    Коментарии (18)
    СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar

    28 мая 2023, 19:54

    Текст: Ольга Иванова

    Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.

    Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Россия сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.

    По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.

    Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.

    Коментарии (31)
    Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян
    		   
    28 мая 2023, 19:08
    Фото: Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия».

    В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию.

    До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (54)
    Reuters: Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян
    		   
    29 мая 2023, 01:25
    Фото: Ukrainian Presidentia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа, следует из сообщения информационных агентств.

    На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. На ней Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Грэм сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же заявил, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.

    Reuters указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи Украине от США.

    При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ.

    Напомним, сообщалось, что Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

    Коментарии (49)
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прозвучали в Киеве и ряде регионов Украины
    		   
    29 мая 2023, 04:29
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На окраинах Киева, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе начался пожар.

    Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Предупреждение об угрозе с воздуха также было объявлено в Полтавской и Черкасской областях.

    Позднее тревога прозвучала в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, далее – в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях. Последними тревогу объявили в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

    В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (16)
    Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
    Российские силы за двое суток взяли в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников
    		   
    29 мая 2023, 08:16
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам эксперта, за двое суток российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка и захватили в плен 23 военнослужащих 81-й бригады Вооруженных сил Украины.

    Как указал Марочко, военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права», передает ТАСС.

    Российские военные также заняли выгодные позиции на линии боевого соприкосновения у Белогоровки.

    Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне, пытаются прощупать слабые места российских позиций на Луганском направлении.

    Коментарии (18)
    В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
    Советник главы военной администрации Одесской области Украины Братчук сообщил о повреждении портовой инфраструктуры
    		   
    29 мая 2023, 07:47
    Фото: Рупор Москвы/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук после сообщений о взрывах в регионе.

    Как рассказал Братчук, воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что «в портовой инфраструктуре вспыхнул пожар». Она уточнила, что «пострадала портовая инфраструктура именно Одессы», передает ТАСС.

    Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.

    Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.

    Коментарии (13)
    Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных

    28 мая 2023, 20:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.

    По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (12)
    Губернатор Гладков предложил решение проблемы с обстрелами Белгородской области
    Губернатор Гладков: Присоединение Харькова станет решением проблемы с обстрелами Белгородской области
    		   
    29 мая 2023, 09:38
    Фото: t.me/vvgladkov
    Текст: Ольга Никитина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова.

    Гладков в эфире канала «Россия 24» подчеркнул, что если Харьков присоединить к Белгородской области, это станет лучшим решением проблемы обстрелов региона, передает ТАСС.

    В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек.

    Коментарии (37)
    Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов «иностранного легиона»

    28 мая 2023, 14:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях, сообщило Минобороны России.

    В районах поселков Зализный Мост (Черниговская область) и Жовтневое (Харьковская область) уничтожены склады боеприпасов иностранных наемников и бригады территориальной обороны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении поражена живая сила и техника возле населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР).

    Возле поселков Лиман Первый и Берестовое (Харьковская область) пресечены действия двух украинских ДРГ. На этом направлении ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.

    На Краснолиманском направлении поражены украинские подразделения возле поселков Торское, Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также возле Серебрянского лесничества.

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 65 украинских военных, одна боевая бронированная машина, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, САУ «Акация».

    На Донецком направлении за этот же период уничтожено до 340 украинских военных, три боевые бронированные машины и польская САУ Krab.

    Возле поселка Георгиевка и города Краматорска (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы «Лиман».

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение ВСУ возле поселков Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное (ДНР). На обоих направлениях потери ВСУ за сутки составили более 100 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Возле поселка Новоуспеновское (Запорожская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Возле поселка Степовое (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

    На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военных, три пикапа и САУ «Гвоздика».

    Также российские военные за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

    Коментарии (3)
    Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет
    		   
    28 мая 2023, 12:42
    Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления СНБО о санкциях в отношении Ирана сроком на 50 лет, ограничения предполагают полный запрет торговых операций с иранской стороной.

    Санкции предполагают прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок иранскими гражданами через украинскую территорию, отказ от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранцам, передает ТАСС.

    Также законопроект вводит запрет на передачу Ирану и его гражданам технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на украинской территории запретят обслуживание электронных платежей граждан Ирана.

    СНБО принял решение о санкциях против Ирана 27 мая, Зеленский подписал его и внес документ в Раду в субботу.

    Напомним, Тегеран называл антииранские высказывания Зеленского медийной войной и политическим шоу, направленным против народа и властей республики.

    Коментарии (30)
    Песков назвал позором США заявление сенатора Грэма о «вложениях в смерть россиян»
    		   
    28 мая 2023, 12:55
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Высказывание сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма об «инвестициях в смерть россиян» позорит эту страну как государство, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

    Коментарии (41)
    Стало известно о мощном взрыве в Киеве
    «Клименко тайм»: В Киеве произошел мощный взрыв, объявлена воздушная тревога
    		   
    29 мая 2023, 11:37
    Фото: Latin America News Agency/Reuters
    Текст: Ольга Никитина

    Мощный взрыв в понедельник утром прогремел в Киеве, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    О взрыве сообщает «Клименко тайм».

    В регионе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что некоторых жителей во время воздушной тревоги не пустили в метро.

    Как сообщали очевидцы, прошлой ночью в Киеве прогремели десятки взрывов, работала система ПВО.

    Коментарии (2)
    Во Франции объяснили, почему установки CAESAR не подходят для конфликта на Украине
    Французский эксперт Моро: Артиллерийские установки CAESAR не подходят для украинского конфликта

    29 мая 2023, 09:11

    Текст: Ольга Никитина

    Самоходные артиллерийские установки CAESAR, поставленные Киеву, для конфликта на Украине не подходят, поскольку быстро будут выведены из строя, а ремонту они не подлежат, заявил французский активист Ксавье Моро.

    Моро, который окончил военную академию и служил во французском десантном полку, заявил РИА «Новости», что эти самоходки являются очень хорошим оружием, они созданы легкими (около 17,5 тонны) и их легко использовать.

    При этом CAESAR не имеют брони. Их в основном использовали в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая, отметил эксперт.

    Он сообщил, что установка, если имеет «нормальные боеприпасы», может стрелять на расстояние до 40 километров. При этом, отметил Моро, Украине «нормальные боеприпасы» не поставляли, поскольку это очень дорого. Франция сама не производит их, а закупает у Германии, пояснил эксперт.

    CAESAR является хорошим оружием, однако быстро выйдет из строя в таких условиях, как в Донбассе, сказал Моро. Ремонтировать данные установки невозможно. Секрет, по словам французского эксперта, в том, что их придется пересобирать.

    В конце апреля Киев сообщал о получении от Дании самоходных артиллерийских установок французского производства CAESAR.

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    Очевидцы сообщили о десятках ночных взрывов в Киеве
    ТАСС: Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве прошлой ночью

    29 мая 2023, 10:37

    Текст: Ольга Никитина

    Прошлой ночью в Киеве прогремели десятки взрывов, работала система ПВО, сообщили очевидцы.

    Очевидцы сообщили ТАСС, что первые взрывы раздались примерно в 3.00. В небе заметили дроны, работала система противовоздушной обороны.

    Взрывы звучали каждые две-три минуты в течение часа, сообщил местный житель.

    По словам еще одного источника, ПВО работала в разных районах, особенно раскаты слышались в Подольском районе.

    В ночь на воскресенье, как сообщали очевидцы, в Киеве ощущались толчки и вибрация. Мэр города Виталий Кличко заявил, что это связано с «перемещением мощного оружия».

    В ночь на понедельник воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Утром в Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры, в Хмельницкой области – о повреждении военного объекта.

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