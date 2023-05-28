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Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
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Американский предприниматель и владелец Twitter и Space X Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.
Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
«Когда-либо?», – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».
Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.
В МИД прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву
В российском МИД заявили, что поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня
Поставки вооружений и техники Киеву со стороны Анкары противоречат желанию Турции приблизить прекращение огня и никак не сочетаются с ролью посредника, заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.
По его словам, Анкара не единожды заявляла о намерении обеспечить скорое прекращение огня на Украине и выступить в качестве посредника в переговорном процессе. В этом случае поставки вооружений киевскому режиму противоречат вышезаявленным намерениям и не могут исходить от посредника мирного регулирования, передает РИА «Новости».
Отметим, что самым известным переданным ранее Турцией Украине вооружением стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине
Полковник Макгрегор заявил, что в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска
После истощения ВСУ киевский режим столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Россия сейчас сильна как никогда, и продолжает достигать пика своих возможностей, передает РИА «Новости».
Макрегор отметил, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские военные не смогут совладать.
По мнению эксперта, ВС России ждут, когда украинцы «израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку».
«Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – заключил экс-советник США.
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон не собирался спонсировать военные действия против Москвы, но в итоге не оставил России выбора в украинском вопросе.
В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска
Military Watch Magazine: Киев может потерять Часов Яр вслед за Артемовском
Украинская сторона может потерять город Часов Яр после того, как российские войска освободили Артемовск, считают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.
Следующей целью России после Артемовска может стать Часов Яр, расположенный к западу от Артемовска, утверждает Military Watch Magazine, передает радио Sputnik.
В материале указывается, что президент Украины Владимир Зеленский допускал потери Славянска и Краматорска. Это стало возможно после освобождения Артемовска, поскольку город имеет логистические узлы, проходящие через него.
Ранее российские военные корреспонденты публиковали видеозапись последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной и предрек ей невеселое будущее
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев с помощью картинки высмеял Украину, и предрек ей будущее Сирии, Ирака и Ливии.
Медведев в своем Telegram-канале опубликовал картинку, при помощи которой высмеял Украину, которой западные страны ранее обещали будущее в Евросоюзе, но на самом деле, по его мнению, участь Киева разделить судьбу Ливии, Сирии, Йемена и Афганистана.
Ранее Медведев заявил, что до тех пор, пока у власти на Украине находится нынешний режим, возглавляемый Владимиром Зеленским, переговоры между сторонами конфликта будут невозможны.
Моряки «Ивана Хурса» рассказали, как отбили атаку беспилотников
Военнослужащие из экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали, как отбивали атаку беспилотников
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Военнослужащие Черноморского флота из экипажа корабля «Иван Хурс», уничтожившие беспилотные катера, рассказали, как отбивали атаку надводных украинских дронов в условиях плохой видимости.
В день атаки вахту по наблюдению надводной обстановки вели старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По словам Максима Панежина, Украина воспользовалась плохой видимостью из-за тумана для атаки, но разглядеть направлявшийся первый беспилотник все-таки удалось, он вынырнул из тумана и был уничтожен. Военный отметил, что остальные дроны стали идти зигзагом, после того, как российские моряки открыли по ним стрельбу.
Мичман Евгений Щерба рассказал, что после взрыва первого беспилотника рассеялся туман, что помогло обнаружить остальные катера. По его словам, второй беспилотник он лично уничтожил из пулемета, приходилось действовать быстро и контролировать оба борта корабля.
Ранее экипаж корабля «Иван Хурс» представили к госнаградам.
До этого стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink.
Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Арестованного за сожжение Корана в Волгограде доставили в Грозный
Арестованный за сожжение Корана в Волгограде по заказу спецслужб Украины доставлен в Грозный
Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по заказу спецслужб Украины, доставили в СИЗО в город Грозный.
Возле СИЗО Грозного собрались жители Чечни, передает ТАСС.
Напомним, житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран. Мужчину арестовали.
Ранее сообщалось, что по решению председателя СК России уголовное дело Журавеля, было передано для дальнейшего расследования следователям Чеченской Республики.
Минюст предложил отправить сжегшего Коран отбывать срок в мусульманский регион.
В Псковской области взрывом повредило административное здание
Глава Псковской области Ведерников заявил о повреждении административного здания нефтепровода из-за взрыва
Из-за взрыва в Невельском районе Псковской области субботним утром оказалось повреждено административное здание нефтепровода, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В своем Telegram-канале он написал, что рано утром произошел взрыв, в результате которого повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Обошлось без пострадавших.
Также Ведерников отметил, что взрыв мог произойти вследствие атаки двух БПЛА, проводится работа оперативной группы.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил падение двух БПЛА в Краснодаре.
Российские военные взяли в плен две группы ВСУ под Белогоровкой
Бойцы Южной группировки войск взяли в плен под Белогоровкой в Донбассе две группы противника, сообщил боец, участвовавший в операции.
Военный рассказал, что в плен попали две группы, в одной – все бойцы 81-й бригады ВСУ больше десяти человек, передает РИА «Новости».
Ранее военнослужащие российской группировки «Юг» с подразделениями спецназначения уничтожили склад боеприпасов и группу пехоты противника в районе Белогоровки.
Сальдо заявил о преодолении пика возможностей ВСУ
Пик возможностей украинской армии преодолен, уверен временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинская сторона уже много дней рассказывает о контрнаступлении, которое никак не начнется, пик военных возможностей ВСУ преодолен, заявил Сальдо в своем Telegram-канале.
По его мнению, в конфликте произошел перелом, и сейчас киевский режим «просто боится».
Высказывания о контрнаступлении же – это информационная война, украинская сторона в информационном поле использует большое количество дезинформации, заключил врио главы региона.
Ранее военный аналитик Шон Белл заявлял, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать необходимой авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.
Военкоры показали вид Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
Военкоры показали обзор Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
Украинские военные сняли видеозапись, на которой запечатлен недавно освобожденный город Артемовск, населенный пункт снят с высот, расположенных рядом с городом.
Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В публикации указывается, что видеозапись сделали украинские боевики. Ролик записан из позиции ВСУ с холмов, расположенных рядом с городом.
Отмечается, что, вероятнее всего, город находится под постоянным обстрелом украинских военных. При этом удары российской артиллерии наносятся из более удобной позиции – из-под прикрытия стен города.
Ранее военкоры показывали видео последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.
В США предрекли проблемы Украине с западными танками
Newsweek: ВСУ столкнутся с множеством проблем у западных танков
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После поставок Западом танков Украина столкнется с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил, сообщает Newsweek.
Издание пишет, что Украине после поставок западных танков придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в погодных условиях.
Так, сложные американские Abrams, которые поставят только осенью, потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, из-за чего танки могут быть использоваться неэффективно, говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что танки как-то значительно повлияют на ход сражения. В статье отмечают, что многое будет зависеть от поддержки Украиной пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием.
Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.
До этого Пентагон заявил о старте обучения украинцев на Abrams в Германии.
Город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ
Гладков: Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ
Украинские военные в субботу провели обстрел города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ходе обстрела, по предварительным данным, никто не пострадал, выбиты стекла, посечены фасады в шести многоквартирных домах, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Также снаряды повредили несколько магазинов. Повреждения получил и частный сектор, посекло заборы и фасады, выбиты окна и уничтожены теплицы в трех жилых домах.
Один снаряд попал в гараж, начался пожар, возгорание ликвидировали. Вместе с гаражом сгорела машина.
В Шебекино повредили линию электропередачи, электрики уже начали переподключение абонентов.
По словам Гладкова, в поселке Поповка Краснояружского района был сбит беспилотник, в результате ЧП никто не пострадал. Разрушений нет.
В пятницу при обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал мужчина.
Глава Белгородской области попал под обстрел в Шебекино
Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что недалеко от границы с Украиной, в населенном пункте Шебекино, попал под обстрел.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что только что вернулся из города Шебекино, который в субботу пять раз подвергался обстрелу. Губернатор Белгородской области рассказал, что попасть в Шебекино смог только со второго раза, так как в первый раз, въехав в город, попал под обстрел и даже не смог выйти из машины, так как снаряды разрывались на соседней улице.
Глава региона рассказал, что в результате обстрела один человек погиб, еще три получили ранения, в том числе двое детей. Гладков заверил, что всем раненым будет оказана необходимая помощь всеми имеющимися в наличии ресурсами.
Он также сообщил, что после обстрела зафиксированы повреждения в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах – выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.
Ранее в субботу Город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ.
Военный аналитик Белл: F-16 могут разочаровать Киев
Американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе, заявил военный аналитик Шон Белл.
Истребители с такой авионикой и радарами слишком дорогие, но это главное, что Киеву требуется для противовеса российским ВКС, заявил Белл в интервью Sky News, передает РИА «Новости».
Западные страны также опасаются, что технологии, применяемые на современных F-16, будут перехвачены российской стороной, потому не станут рисковать, предположил аналитик.
Риск заключается в том, что украинская сторона получит то, «о чем просила», и обнаружит, что реальность «далеко не соответствует ожиданиям».
Сомнения в скором использовании F-16 Украиной выражал бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации, французский генерал Жан-Поль Паломерос.
В Тверской области упал беспилотник
В Тверской области упал беспилотник, обошлось без пострадавших
БПЛА упал в Андреапольском округе Тверской области, обошлось без пострадавших, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Согласно сообщению пресс-службы, у деревни Ерохино Андреапольского округа зафиксировано падение беспилотника, на месте работают оперативные службы, ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Псковской области взрывом повредило административное здание. Предполагается, что взрыв мог произойти вследствие атаки двух БПЛА.