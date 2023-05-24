Глава Минобороны Британии посетил Киев с необъявленным визитом

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24 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:08  |  vz.ru
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Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

Россия готовит жесткий ответ Польше Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Отношения Польши с Россией оказались под угрозой еще более жесткого охлаждения. Терпение российских парламентариев лопнуло: они хотят дать зеркальный ответ Варшаве. Речь идет о запрете проезда по российской территории польским дальнобойщикам. Российские грузовики уже давно лишились возможности ездить в ЕС. Какой ущерб это принесет обеим сторонам? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Где Украина спрячет от России истребители F-16

Украина готовит инфраструктуру к получению истребителей F-16 REUTERS
США настаивают на том, что переданные Украине истребители F-16 должны располагаться на территории самой страны. В экспертной среде отмечают, что местная инфраструктура справится с приемом самолетов, а проблема с техническим обслуживанием хоть и затратная, но тоже может быть преодолена. Поэтому уже сейчас встает вопрос, что нужно предпринять России, чтобы противостоять новой угрозе.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...

В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
  • 4 дня

  • 5 дней

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  • Затрудняюсь ответить
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: NYT заявила о признании Киевом роли ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область
    Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине Военкоры показали видео уничтожения боевиков ВСУ под Авдеевкой Экономист объяснил неготовность Украины отказаться от транзита энергоресурсов из России Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ под Запорожьем
    NYT заявила о признании Киевом роли ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область Гарибашвили предсказал разрушение экономики Грузии без связей с Россией Уникальные укрытия для защиты российских военных создали в Тюмени ФСБ задержала конструктора предприятия ОПК за госизмену в Ростове-на-Дону
    Пригожин назвал потери ЧВК «Вагнер» в Артемовске Российский офицер сравнил жестокость ВСУ в Артемовске и Мариуполе Во Франции назвали «неожиданного» союзника России в борьбе с США Daily Mail: У переданных Киеву британских ракет Storm Shadow мог истечь срок годности

    Главная тема


    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    «все смешалось»


    Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область

    впервые в мире


    Военный эксперт: Автоматическая работа С-350 доказала преимущество комплекса перед Patriot

    «особые русские»


    Богомолов осудил скорбящую о безмятежной жизни элиту

    Видео

    инфраструктурная деградация


    Санкции против России разорили железную дорогу Прибалтики

    Нагорный Карабах


    Пашинян подыгрывает противникам России в Закавказье

    неожиданный удар


    Китай пошел на обострение технологической войны с США

    спецоперация на украине


    Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

    битва за влияние


    Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

    формула традиции


    Владимир Можегов: Для победы России нужна сверхидея

    национальные отношения


    Ирина Алкснис: Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

    на благо страны


    Игорь Караулов: Зачем нужны фронтовые агитбригады

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Глава Минобороны Британии посетил Киев с необъявленным визитом

    24 мая 2023, 13:55

    Текст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приехал в Киев с ранее необъявленным визитом, сообщили в Минобороны Украины.

    Глава МО Украины Алексей Резников и Уоллес обсудили подготовку украинских военных в Великобритании, передает РИА «Новости».

    Уоллес заявил, что каждый раз при визите в Киев и общении с украинскими военными он испытывает удовлетворение.

    Министры также встретились с пилотами, проходившими обучение в Британии и уже применяющие крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

    Ранее Уоллес заявил о желании стать главой НАТО.

    Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
    		   
    23 мая 2023, 17:02
    Фото: US Navy/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

    В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.

    Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.

    Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.

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    Появились фото генерала Лапина рядом с подбитой бронетехникой украинской ДРГ в Белгородской области

    23 мая 2023, 21:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Заместитель командующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин лично принимал участие в операции против украинских боевиков в Белгородской области. В Сети опубликовали ночное фото генерала в полевой форме рядом с трофейной техникой.

    Как утверждает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad, генерал-полковник Лапин лично командовал уничтожением украинских террористов в Белгородской области.

    В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию генерала в полевой форме, бронежилете и каске, стоящего рядом подбитым бронированным военным автомобилем украинской ДРГ.

    Лапин лично руководил операцией по зачистке Грайворонского округа и окрестностей от украинских диверсантов, сообщил и Telegram-канал «Старше Эдды». Автор публикации предположил, что для нейтрализации ДРГ использовались воинские части Западного военного округа.

    Напомним, в понедельник в Белгородскую область прошла украинская ДРГ, вводился режим КТО, его отменили уже на следующий день. По данным Минобороны, в результате операции было уничтожено до 70 украинских боевиков.

    Коментарии (54)
    Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
    Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
    		   
    24 мая 2023, 04:59
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.

    Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.

    По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.

    Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.

    Коментарии (40)
    Путин: До создания УССР никакой Украины не было
    		   
    23 мая 2023, 19:12
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.

    Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.

    «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.

    Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».

    «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».

    Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.

    «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.

    Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

    Коментарии (159)
    Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
    Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
    		   
    24 мая 2023, 09:19
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.

    Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».

    Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.

    Коментарии (27)
    Минобороны показало видео ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 15:37
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение колонны проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов сняли на видео с высоты птичьего полета, ролик опубликовало российское Минобороны.

    В ходе операции по уничтожению проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов ликвидировано порядка 70 боевиков, сообщило Минобороны, передает RT.

    В ролике запечатлены удары по украинским диверсантам. Ведомство сообщило, что в ходе операции их заблокировали и разгромили. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

    Также были уничтожены четыре бронированные боевые машины и пять пикапов.

    Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

    Коментарии (20)
    Появились кадры с места уничтожения диверсантов ВСУ в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 19:59
    Текст: Кристина Цыцура

    Опубликованы первые кадры с места уничтожения диверсионной группы в Белгородской области.

    На опубликованном видео видны сожженные броневики Hummer, военные грузовики и пикапы, сообщает Telegram-канал «Звезда».

    На машинах белой краской виднеется надпись: «За Бахмут» (украинские название города Артемовска).

    Всего, по данным Минобороны, во время разгрома диверсантов было уничтожено четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и около 70 боевиков.

    Напомним, что Артемовск (Бахмут) был полностью освобожден в субботу, о чем сообщил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.

    А накануне на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, который во вторник отменили.

    Коментарии (13)
    Белгородскую область за два дня до нападения снимал американский спутник
    		   
    23 мая 2023, 17:19
    Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Грайворонский округ Белгородской области незадолго до нападения украинских боевиков снимал американский коммерческий спутник GeoEye-1, следует из данных компании Maxar.

    На сайте Maxar есть снимки района от 20 мая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что другие американские космические аппараты Worldview-2 и Worldview-3 снимали этот же округ 17 и 5 мая. Maxar производит и обслуживает спутники и другие космические аппараты.

    В понедельник на территорию Белгородской области прошли украинские боевики, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов.

    Коментарии (22)
    Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине
    Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав
    		   
    24 мая 2023, 11:30
    Фото: Александр Вильф/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

    По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.

    Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру.

    Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр.

    Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными».

    Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.

    Коментарии (35)
    Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ под Запорожьем
    Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ Гулевского под Запорожьем
    		   
    24 мая 2023, 09:00
    Текст: Алина Власенко

    Российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении, сообщают военкоры «Русской весны».

    Как сообщает Telegram «Военкоры Русской весны», Гулевский был ликвидирован российскими силами на Запорожском направлении в конце мая. Смерть наступила в результате попадания осколка в грудь.

    Ранее сообщалось, что офицерскому составу вооруженных сил Украины с целью сохранения командного состава запретили посещать зону активных боевых действий.

    Коментарии (11)
    Военкоры показали видео уничтожения боевиков ВСУ под Авдеевкой
    Военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой
    		   
    24 мая 2023, 10:38
    Текст: Алина Власенко

    Военкоры «Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлена ликвидация боевиков Вооруженных сил Украины под Авдеевкой при помощи беспилотников-камикадзе.

    Так, Telegram «Военкоры Русской весны» показал, как боевые беспилотники-камикадзе 9-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса «ликвидируют украинских нацистов». Авторы канала отмечают, что украинские силы каждый день несут потери от ударов таких дронов.

    Ранее военкоры «Русской весны» сообщили, что российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении.

    Коментарии (0)
    Медведев: США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
    Зампред Совбеза Медведев заявил, что США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
    		   
    23 мая 2023, 18:07
    Фото: Иван Родионов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона обязана выплатить компенсацию российской для восстановления городов Артемовска и Мариуполя в Донецкой народной республике, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон должен выделить средства Москве для восстановления Артемовска, Мариуполя и других мест, которые были разрушены при поддержке США, сказал Медведев в интервью RT.

    Также США должны компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков».

    По словам зампреда Совбеза, конечной целью для себя американское руководство видит разрушение России как страны, а потому занимается ее сдерживанием и ограничениями, тем же самым они занимаются и в отношении Китая. Медведев выразил уверенность, что у США не получится воплотить свои планы.

    Ранее Медведев предлагал американскому миллиардеру Илону Маску, интересовавшемуся обстановкой в Артемовске, посетить этот город.

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    Режим КТО в Белгородской области отменен
    Губернатор Гладков заявил об отмене режима КТО в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 17:52
    Фото: Антон Вергун/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Белгородской области отменили правовой режим контртеррористической операции (КТО), об этом во вторник заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Принято решение об отмене режима КТО в регионе, соответствующий документ опубликован, сообщил глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

    По последним данным, в результате нападения боевиков ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина.

    Напомним, на территорию Белгородской области вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа, там вводили режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов, их выдавили на украинскую территорию и добили.

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    Франция выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности
    В МИД Франции выразили готовность обсудить с Украиной долгосрочные гарантии безопасности

    23 мая 2023, 15:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Франция готова обсудить с Украиной вопросы будущих гарантий безопасности для Киева на долгосрочную перспективу, заявили во французском МИД.

    В ведомстве добавили, что Париж готов согласовать с властями Украины договоренности о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут стране защитить себя в будущем, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее лидеры страны после встречи в Париже в марте обсудили ряд вопросов, среди которых была и безопасность Украины.

    Ранее СМИ сообщали, что США готовы выступить основным гарантом безопасности для Киева при участии партнеров из Европы.

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    В России оценили перепалку Берлина и Будапешта из-за Украины
    Политолог Ткаченко: Перепалка Бербок и Сийярто – пример политизации экономических отношений в ЕС
    		   
    23 мая 2023, 14:44
    Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press,
    Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Перепалка между главой МИД Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто наглядно продемонстрировала полярность позиций этих стран относительно украинского конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Александр Асафов, комментируя инцидент, произошедший между дипломатами.

    «Германия и Венгрия находятся на разных полюсах дискуссии об украинском конфликте. Берлин не предлагает своей стратегии, а активно поддерживает США. В свою очередь Будапешт не только отстаивает свои национальные интересы, но отчасти вовлечен в сам кризис», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Венгры, проживающие в Закарпатье, страдают от военных действий. Часть из них Украина мобилизует на фронт. Формально же причиной перепалки Бербок и Сийярто стали безосновательные обвинения главы МИД ФРГ в адрес венгерского банка, который на самом-то деле выполняет исключительно свои функции. Этот инцидент – яркий пример политизации экономической деятельности ЕС. Сам процесс последний год удивляет весь мир», – отметил собеседник.

    Рассуждая о последствиях перепалки, Ткаченко отметил, что «Венгрия может затянуть обсуждение очередного пакета санкций». «Кроме того, его могут сделать менее радикальным, чтобы Будапешт все-таки согласился его поддержать», – сказал он.

    Схожего мнения придерживается и Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты России. «Инцидент между Бербок и Сийярто достаточно понятен. Венгрия продолжает отстаивать собственный суверенитет, тогда как Германия поддерживает США больше, чем сами американцы», – отметил он.

    «Вместе с тем я не ожидаю каких-то серьезных последствий от этой перепалки. Да, Венгрия, как обычно, заплатит за свою позицию отказом в субсидиях со стороны ЕС. Но это уже стандартная практика. Кроме того, я допускаю, что в самом крайнем случае Евросоюз может в 11-й пакет антироссийских санкций внести и отдельные венгерские компании», – рассуждает политолог.

    «Что касается голосования по новым санкционным мерам, Вашингтон и Брюссель могут продавить Будапешт на нужное решение. Однако что именно будет внутри него и какие условия себе выторгует Венгрия, пока непонятно», – заключил он.

    Ранее стало известно, что встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP.

    Отмечается, что Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. В свою очередь Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.

    Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.

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