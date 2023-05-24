Глава Минобороны Британии посетил Киев с необъявленным визитом

В России оценили перепалку Берлина и Будапешта из-за Украины

Политолог Ткаченко: Перепалка Бербок и Сийярто – пример политизации экономических отношений в ЕС

Перепалка между главой МИД Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто наглядно продемонстрировала полярность позиций этих стран относительно украинского конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Александр Асафов, комментируя инцидент, произошедший между дипломатами.

«Германия и Венгрия находятся на разных полюсах дискуссии об украинском конфликте. Берлин не предлагает своей стратегии, а активно поддерживает США. В свою очередь Будапешт не только отстаивает свои национальные интересы, но отчасти вовлечен в сам кризис», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Венгры, проживающие в Закарпатье, страдают от военных действий. Часть из них Украина мобилизует на фронт. Формально же причиной перепалки Бербок и Сийярто стали безосновательные обвинения главы МИД ФРГ в адрес венгерского банка, который на самом-то деле выполняет исключительно свои функции. Этот инцидент – яркий пример политизации экономической деятельности ЕС. Сам процесс последний год удивляет весь мир», – отметил собеседник.

Рассуждая о последствиях перепалки, Ткаченко отметил, что «Венгрия может затянуть обсуждение очередного пакета санкций». «Кроме того, его могут сделать менее радикальным, чтобы Будапешт все-таки согласился его поддержать», – сказал он.

Схожего мнения придерживается и Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты России. «Инцидент между Бербок и Сийярто достаточно понятен. Венгрия продолжает отстаивать собственный суверенитет, тогда как Германия поддерживает США больше, чем сами американцы», – отметил он.

«Вместе с тем я не ожидаю каких-то серьезных последствий от этой перепалки. Да, Венгрия, как обычно, заплатит за свою позицию отказом в субсидиях со стороны ЕС. Но это уже стандартная практика. Кроме того, я допускаю, что в самом крайнем случае Евросоюз может в 11-й пакет антироссийских санкций внести и отдельные венгерские компании», – рассуждает политолог.

«Что касается голосования по новым санкционным мерам, Вашингтон и Брюссель могут продавить Будапешт на нужное решение. Однако что именно будет внутри него и какие условия себе выторгует Венгрия, пока непонятно», – заключил он.

Ранее стало известно, что встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP.

Отмечается, что Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. В свою очередь Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.

Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.