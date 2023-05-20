Эксперт рассказал о задачах американских истребителей F-16 на Украине

Эксперт Денисенцев: С помощью F-16 Украина сможет контролировать воздушное пространство над Крымом

На F-16 можно установить любую РЛС и различные типы ракет. Поэтому многое будет зависеть от того, какую именно модификацию может получить Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. О том, что западные страны начали решать, кто и сколько истребителей F-16 передаст Киеву, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«F-16 устарел по меркам F-35, но по меркам нашего авиапарка этот самолет не устарел ничуть. F-16 – это летающая платформа для запуска различных ракет. Украина запускает британо-французские ракеты Storm Shadow со своих совершенно устаревших Су-24, делать это с помощью F-16 будет удобнее», – отмечет эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Многое будет зависеть от того, какая именно модификация F-16 может быть поставлена Украине, с каким набором вооружений и оборудованием. «На этот самолет можно поставить любую радиолокационную станцию, в том числе самую современную – с активной фазированной антенной решеткой», – пояснил собеседник.

Изначально F-16 задумывался как прифронтовой истребитель для стран НАТО. «Но со времен холодной войны прошло много времени. Поэтому говорить об узкой специализации самолета не приходится, тем более если речь идет о боевой авиации. С момента принятия его на вооружение прошло лет 40 и с тех пор истребитель давно адаптировали», – напомнил эксперт.

По его словам, современные самолеты должны решать не только ударные задачи, но и противовоздушной обороны, перехвата целей, контроля воздушного пространства. «Если Украине поставят модификацию F-16 с РЛС последнего поколения, то можно будет говорить о том, что основной задачей для самолета будет контроль воздушного пространства, например, над Крымом. Если РЛС не будет, то самолет могут заточить под носителя крылатых ракет Storm Shadow или американских противорадиолокационных ракет HARM», – не исключил Денисенцев.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».

«Мы намерены сделать все, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять свои суверенитет и территориальную целостность. При этом мы намерены поступать так, чтобы избежать начала третьей мировой войны», – сказал Салливан.

По данным американской прессы, Украина рассчитывает получить от 40 до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи. Президент страны Владимир Зеленский хотел обсудить вопрос поставок истребителей в субботу на саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, а также на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.