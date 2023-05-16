Российские мотострелки отразили десять атак ВСУ в пригороде Артемовска

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступательные действия в западных кварталах Артемовска. Подразделения Южной группировки сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наиболее сложная обстановка складывалась в районе Красного ДНР, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады за сутки было отражено десять атак ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе ожесточенных боев ликвидированы свыше 70 военнослужащих, машина пехоты и два бронетранспортера.

Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск поражены подразделения противника под Часовом Яром и Богдановкой ДНР.

В районе пункта Красное ДНР авиаударом разрушен автомобильный путепровод, по которому велась переброска подкреплений противника в Артемовск.

В этом районе авиацией совершено девять вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи, отчитались в Минобороны.

Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 военнослужащих, пять бронемашин, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника возле Новомлынска и Кисловки Харьковской области.

Рядом с Масютовкой, Тимковкой, Котляровкой Харьковской области, Новоселовским и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Потери противника за последние сутки составили до 60 военнослужащих, сообщил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника у пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).

За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы порядка 65 военнослужащих, две машины пехоты, а также самоходная артустановка «Акация».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Шевченко, Великая Новоселка ДНР, Малиновка, Белогорье, Червоное и Новоданиловка Запорожской области.

Возле Урожайного ДНР пресечены действия украинской ДРГ.

За минувшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 135 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы порядка 25 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, подытожили в оборонном ведомстве.