Белый дом: США не намерены передавать Украине истребители F-16

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15 мая, понедельник | Последнее обновление — 21:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Венгрия заблокировала выделение помощи Киеву из Европейского фонда мира
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Белый дом: США не намерены передавать Украине истребители F-16
В США заявили об отсутствии планов передавать Украине истребители F-16
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Вашингтон все еще не планирует передавать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS и самолеты F-16, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, подход США к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся. Также Вашингтон не готов поставлять Украине современные истребители типа F-16, передает РИА «Новости».
Ранее британские власти подтвердили передачу Киеву малозаметных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом, как отмечала западная пресса, Лондон взял с офиса президента Украины Владимира Зеленского обещание, что это оружие не будет использоваться по целям в России.
Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской
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Неправильное хранение снарядов с обедненным ураном на складах в Хмельницком могло усилить пожар и усугубить последствия. Сейчас необходимо отслеживать масштабы заражения. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, комментируя рост уровня радиации после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном.
«По объективным данным украинской службы мониторинга, в районе Хмельницкого с момента удара действительно серьезно вырос радиационный фон. Естественными причинами вроде увеличения солнечной активности это не объяснить. Несмотря на то, что уран сам по себе достаточно тугоплавкий металл, при нагреве, который мог быть вызван ударом, он начинает очень охотно гореть», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Кроме того, могли быть нарушены условия хранения снарядов с обедненным ураном. Скорее всего, это был полевой склад. Хотя по стандартам такие боеприпасы должны храниться отдельно от пороховых зарядов. Если это правило было нарушено, то большое количество пороха повысило температуру при детонации и дополнительно способствовало процессу горения», – полагает эксперт.
«Если исходить из этого сценария, то основным последствием может стать заражение обширных прилегающих территорий. Пыль, образующаяся в результате горения, очень легко поднимается в атмосферу, разносится и оседает. Поэтому сейчас я бы советовал мирному населению закрыть двери и окна, а также провести влажную уборку в домах. Иначе все это будет чревато целым букетом онкологических заболеваний, проблемами с репродуктивной системой и прочее», – добавил собеседник.
«Кроме того, необходимо смотреть на розу ветров. При горении пыль попадает в слой кучевых облаков, там она может находиться достаточно долго и опускаться на землю вместе с осадками. Я бы предположил, что могут пострадать близлежащие регионы Западной Украины, а также такие страны, как Польша и Румыния», – продолжил он.
«Что касается масштаба возгорания, то по размеру его можно сравнить с пожаром Чернобыльской АЭС. Он был очень интенсивным и затронул большое количество горючих веществ. Поэтому возможная площадь зараженной зоны также может быть сравнима с Чернобыльской», – отметил эксперт.
«Безусловно, ответственность за последствия лежит на властях Украины и на тех, кто им поставил оружие с обедненным ураном. Сейчас украинские профильные службы и ведомства должны мониторить обстановку, предпринимать все необходимые меры и заботиться о жителях этой местности. А вот будут они это делать или же объявят «зоной военной цензуры» – вопрос открытый», – заключил Анпилогов.
Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщает украинский портал SaveEcoBot. Отмечается, что с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов.
Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.
Ранее в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. По некоторым данным, там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.
Напомним, эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь.
В конце апреля стало известно, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».
Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов.
В России в свою очередь заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта. «У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что британцы должны понимать, что им придется нести ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, а те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они будут наносить непоправимый вред и себе и своим гражданам.
Зеленский на церемонии в Германии уронил награду Карла Великого на пол
Президент Украины Зеленский уронил полученную в Германии награду Карла Великого и обвинил в падении трофея русских
Президент Украины Владимир Зеленский уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских, свидетельствует видео церемонии, трансляцию которой вел YouTube-канал немецкого журнала Der Spiegel.
После падения награды на пол Зеленский прервал свое выступление на торжественной церемонии в городе Аахен, сказав «русские», после чего поднял упавший трофей и вернулся на место, чтобы продолжить речь.
На награждении присутствовали немецкие политики и представители нескольких европейских стран, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого.
После удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации
SaveEcoBot: Уровень радиации вырос в Хмельницком после удара по складу боеприпасов ВСУ
После удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации, сообщает украинский портал SaveEcoBot.
Так, по данным SaveEcoBot, с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов, пишет «Российская газета».
Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.
Ранее в Сети появилось видео ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. Предполагалось, что там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.
Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе
NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках
Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.
По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости».
Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город.
Forbes: Россия наносит жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине
Forbes: Россия наносит жесткие удары по переданной Киеву артиллерии НАТО
Российские силы активно уничтожают украинскую артиллерию, в том числе ту, что Киеву передали страны Запада, пишет Forbes.
«Уровень потерь Украины невероятно жесткий. Из 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые «официально» были переданы Украине, более трети уже повреждены или ликвидированы», пишет Forbes.
Кроме того, пишет издание, российскими силами уничтожена и часть самоходной артиллерии, особенно пострадали британские AHS Krab и американские M109. Коэффициент потерь колеблется от 18% до 21%. Из более чем 180 единиц поставленной техники по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены.
Тем временем Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе.
Эксперт объяснил отступление танка Leopard в бою в ДНР
Эксперт Сивков прокомментировал слова российского танкиста Тигра о первом бое с немецким танком Leopard в ДНР
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В случае ведения полномасштабных боевых действий одиночные выезды танков не используются. Судя по всему, противник хотел вызвать на себя огонь и вычислить расположение наших позиций, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard.
«Одиночный танк Leopard – это очевидное неумелое использование боевой техники. Сама по себе машина оснащена броней. Так что не исключаю, что замысел противника заключался в том, чтобы выйти на позиции, принять на себя наш огонь, тем самым вычислив, где расположены наши основные боевые позиции», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Да, за счет брони танк мог бы и не пострадать в случае лобового попадания. Однако, во-первых, обычно машины так не используют. А во-вторых, мы могли бы и не промахнуться. Когда речь идет о ведении боевых действий, должна быть сформирована штурмовая группа, для усиления которой выделяются одиночные танки, взводы из трех-пяти машин или роты из 10–12 танков в зависимости от целей и задач операции», – объясняет собеседник.
«Если противник планирует осуществить прорыв в укрепрайоне, тогда проводятся мощные огневые удары, после чего идет танковый таран. И вот тут машин должно быть довольно много. Более того, необходимо обеспечить прикрытие авиацией и артиллерией. То есть для эффективного противостояния плотность танков должна быть довольно серьезной», – уточняет эксперт.
«Помимо этого, наши военные недавно уничтожили склад боеприпасов под Хмельницким. Если это действительно так, то в скором времени у ВСУ может начаться новый виток снарядного голода. Но не стоит сильно обольщаться на этот счет. Британия, зная об этом, наверняка поставит новую партию урановых снарядов. Пока же мы можем попытаться воспользоваться моментом», – заключил Сивков.
Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр сообщил, что в ДНР наши танкисты впервые столкнулись с немецким танком Leopard. По его словам, машина противника в субботу вышла «отработать российские позиции», однако была быстро замечена, по ней открыли огонь. В результате наши военные не попали по цели, однако Leopard отступил, передает ТАСС.
Напомним, в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать Украине еще 80 танков Leopard 1 в середине этого года. По его словам, государством уже передано 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, вместе с ними поставлены необходимые запчасти и боеприпасы.
Как считает Писториус, Берлин является «главной опорой Украины в ЕС». Министр также заявлял, что страны НАТО запланировали отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но больше поставить вряд ли получится, так как ресурсы ограничены. При этом еще 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.
Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед
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Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут), несмотря на сложности, продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в настоящее время все внимание сфокусировано на ситуации внутри Артемовска, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на все сложности. «Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», – рассказал Пушилин, передает ТАСС.
Он добавил, что бойцы группы «Вагнер» в Артемовске также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города.
Пушилин также отметил, что позиции российских военных улучшаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом он указал, что на Марьинском направлении ВСУ в последнее время пытались выбить из последних занятых позиций наши подразделения, но не смогли этого сделать.
В целом, добавил Пушилин, украинские военные активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. «Противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем. … В целом ситуация под контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках.
Минобороны сообщило об ожесточенных боях на западной окраине Артемовска
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На Донецком направлении самые ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе Красного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника возле Часова Яра и Богдановки ДНР.
За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За прошедшие сутки потери противника составили до 235 военнослужащих и наемников, танк, четыре бронемашины, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Синьковки Харьковской области, сообщил Конашенков.
Благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады рядом с Двуречным Харьковской области за ночь пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника на этом направлении составили до 145 военнослужащих, две бронемашины, две самоходных артустановки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Невским Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны.
Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии у Червоной Дибровы ЛНР ликвидированы две ДРГ.
За последние сутки ликвидированы порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Водяного и Угледара ДНР. Потери противника за последние сутки составили более 150 военнослужащих.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы около 30 военнослужащих, бронемашина и четыре автомобиля, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах.
Возле пункта Кривая Лука ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.
Sky News: Британия передаст Украине зенитные ракеты и сотни ударных дронов большой дальности
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Британский премьер-министр Риши Сунак в скором времени объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности, сообщает телеканал Sky News.
По данным британского правительства, в пакет военпомощи войдут сотни зенитных ракет и сотни новых ударных дронов большой дальности (более 200 километров), передает РИА «Новости».
Предполагается, что именно поставку вооружения в понедельник будут обсуждать в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Встреча пройдет в загородной резиденции британского премьера под Лондоном, передает ТАСС.
Всего Великобритания оказала военной помощи Украине в прошлом году на 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов) и намерена сохранить объем помощи на этом же уровне в нынешнем году.
Ранее британские власти подтвердили передачу Киеву малозаметных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом, как отмечала западная пресса, Лондон взял с офиса президента Украины Владимира Зеленского обещание, что это оружие не будет использоваться по целям в России.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия, отметив, что Россия наносит удары с большого расстояния.
Врио главы МВД ЛНР Корнет получил серьезное ранение при покушении
Временно исполняющий обязанности руководителя МВД Луганской народной республики Игорь Корнет получил серьезное ранение при покушении на него, сообщили правоохранительные органы региона.
Корнет получил сильное ранение при взрыве в центре Луганска, он находится в реанимации, передает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов. На него совершили покушение, указали там.
На прошлой неделе в Мелитополе произошло покушение на главу суда Запорожской области. Судья в результате покушения не пострадал, ранения получили двое охранников.
В Сети раскритиковали слова Макрона о «поражении» России
Пользователи Twitter высмеяли слова Макрона о «поражении» России
Пользователей соцсетей рассмешили заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Такое мнение Макрон высказал в интервью газете L'Opinion.
Так, один из пользователей Twitter (заблокирован в России) напомнил, что Франция сама остается «вассалом США». Другие добавили, что Макрон «живет в параллельной вселенной», а Россия, в отличие от Франции, проводит независимую политику.
«Китай и Россию рассмешили заявления Макрона», – заключили читатели, передает РИА «Новости».
В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз недовольны предложением президента Франции Эммануэля Макрона об урегулировании ситуации на Украине с помощью посредничества Китая.
Франция пообещала оснастить несколько батальонов ВСУ колесными танками
Лидеры Франции Макрон и Украины Зеленский договорились об оснащении нескольких батальонов ВСУ колесными танками AMX-10RC
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Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC, говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам воскресной встречи в Елисейском дворце, распространенном французской стороной.
Согласно договоренностям Макрона и Зеленского, военная поддержка Францией Украины продолжится, готовятся новые поставки с учетом самых срочных потребностей Украины. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC, передает ТАСС.
В Париже пообещали и дальше оказывать поддержку Киеву в области ПВО, а также напомнили о готовности продолжать обучение украинских военных для противостояния ВС России. Кроме того, во Франции пообещали продолжить фокусироваться на немедленной поддержке Украины в рамках НАТО.
Напомним, в начале апреля Минобороны сообщало о создании спецгрупп по борьбе с натовскими танками.
На месте удара в Луганске нашли фрагменты ракеты иностранного производства
На месте удара в Луганске были найдены фрагменты ракеты иностранного производства, передают корреспонденты.
На месте удара со стороны ВСУ по территории бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ) найдены фрагменты ракеты иностранного производства, передает РИА «Новости».
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Луганск, скорее всего, ракетой Storm Shadow англо-французского производства.
Ранее в Telegram-канале сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз – украинские военные выпустили три крылатые ракеты Storm Shadow и 15 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Прилеты зафиксированы по населенным пунктам Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1, Юбилейный. Один человек погиб и 16 получили ранения, среди них шестеро детей.
Венгрия заблокировала выделение помощи Киеву из Европейского фонда мира
АНСА: Венгрия заблокировала выделение 500 млн евро Киеву из Европейского фонда мира
Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира, сообщило итальянское агентство АНСА.
Источник агентства сообщает, что Будапешт потребовал, чтобы фонд не использовался исключительно для вооружения Украины, а играл «глобальную» роль, передает ТАСС.
Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира 5,6 млрд евро на оплату поставок оружия Украине.
Ранее Еврокомиссия представила план милитаризации промышленности ЕС с наращиванием производства артиллерийских и ракетных боеприпасов, в том числе для систем ПВО. На эти цели из бюджета ЕС будут выделены 500 млн евро в дополнение к утвержденному ЕС 1 млрд евро.
Напомним, Венгрия пригрозила Украине блокировкой санкций ЕС против России. Между тем ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на оружие Украине.
В Крыму назвали шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого
Глава комитета крымского парламента Гемпель назвал шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого
Президент Украины Владимир Зеленский своим поступком на вручении премии Карла Великого показал, что у него шизофрения и мания преследования, выразил мнение глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, у Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования, если ему во всех событиях видится рука Москвы, даже если он пытается все это облечь в шутку, передает РИА «Новости».
«Видимо, понимает, что возмездие за все горе, что он принес украинскому народу, неизбежно», – подчеркнул Гемпель.
Политик добавил, что награждение Зеленского само по себе является низким и аморальным действием, которое стоит расценивать как позор европейской дипломатии.
Напомним, президент Украины уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских.
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