Венедиктов напомнил украинцам о пополнении Киевом российского бюджета

Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов напомнил о пополнении Киевом российского бюджета

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) напомнил украинцам, что Киев по-прежнему организует трансфер газа из России в страны Евросоюза, пополняя таким образом российский бюджет.

Венедиктов отреагировал на претензии в адрес публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), который по решению суда выплатил штраф в 1,5 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину и таким образом, по мнению проукраинских активистов, пополнил российский бюджет.



В этой связи журналист напомнил, что Украина все еще продолжает прокачку российского газа в европейские страны и в 2022 году получила за это от Москвы 1,2 млрд долларов. «Тем самым позволив России получить более 30 млрд долларов в бюджет. … И все это продолжается с прокачкой газа за миллиарды долларов в 2023 году», – указал Венедиктов в своем Telegram.

Напомним, проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича, недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.