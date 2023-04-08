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ПВО сбила над Феодосией запущенную с Украины ракету
Аксенов: Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины
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Система противовоздушной обороны сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Об этом глава Крыма сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы региона Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе Феодосии сработали системы ПВО. По его данным, обломки украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма, не вызвав жертв и разрушений.
В марте в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29
Министр обороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче переданных Украине истребителей МиГ-29
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Российские технические специалисты «намеренно» вызвали неисправности истребителей МиГ-29 вооруженных сил Словакии, которые недавно передали Украине, пишут европейские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.
Словакия передала Миг-29 Украине, поскольку сама не использовала их с августа прошлого года, передает «Лента.ру» текст статьи EurActiv.
При этом при передаче оказалось, что самолеты неисправны.
Словацкий министр Надь заявил, что летать истребители могут, однако они не боеспособны. Украинские специалисты, по его словам, приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты.
Надь полагает, что дефекты, обнаруженные у самолетов, были преднамеренно созданы российскими техниками. По данным словацкого министерства обороны, до 2022 года россияне обслуживали самолеты на авиабазе Слиач.
Министр заявил, что инцидент стал поводом для полицейского расследования, однако факт преднамеренной порчи двигателей самолетов доказать не смогли.
В марте киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13. Оставшиеся истребители перемещаются на Украину по земле.
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Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.
«Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.
В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.
«Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.
Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.
Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
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Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.
«Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.
«Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.
«Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.
«Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.
Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.
Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.
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Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США
Эксперты рассказали, кто из американцев поддерживает Путина в США
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40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина. Это касается в том числе профессуры и топ-менеджеров, но они боятся публичных заявлений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Малек Дудаков и Борис Межуев. Ранее рейтинги президента России в США побили исторические рекорды. На этом фоне Bank of America угодил в «антиукраинский» скандал из-за высказываний спикеров на конференции по геополитике.
«Рост рейтинга Путина, обозначенный в опросе YouGov, укладывается в данные других социологов. Судя по всему, этот показатель постоянно колеблется в районе 15–20% независимо от СВО и других факторов. Сторонники Путина – это выходцы из России и СССР, а также часть американцев, которые смотрят пророссийские каналы вроде RT», – пояснил американист Малек Дудаков.
«На мой взгляд, рейтинг Путина никак не связан с проседанием популярности Байдена. Потому что даже до всех событий на Украине глава Белого дома не нравился сторонникам президента России. Эти категории никак не соприкасаются. Основным бенефициаром ухудшения рейтинга Байдена является, очевидно, его будущий оппонент от Демократической партии на выборах», – заметил эксперт.
«Тут стоит добавить, что скандал на онлайн-конференции Bank of America только подтвердил тезис о том, что далеко не все в США поддерживают Украину. И среди топ-менеджмента корпораций, очевидно, такие люди тоже есть. Любая их публичная антиукраинская риторика воспринимается в штыки, они рискуют потерей работы и разорением бизнеса. Классическая cancel culture», – указал собеседник.
«Если посмотреть результаты любой социологии, то видно, что военную помощь Украине поддерживают чуть больше 50% граждан США. А тех, кто выступает против этого, уже больше 40%. Конечно, далеко не все из них напрямую являются сторонниками Путина, но частично эти группы совпадают», – пояснил он.
«Рост рейтинга Путина в США связан с уголовным преследованием Трампа. Экс-президент США – главный внутренний диссидент страны, который постоянно говорит, что сможет способствовать решению украинского вопроса. Эта риторика становится актуальной на фоне усталости и отчуждения американской общественности от поддержки Украины. Также Путина поддерживают консерваторы и сторонники традиционных ценностей», – считает политолог Борис Межуев.
Ранее стало известно, что рейтинг президента России Владимира Путина в США достиг самого высокого уровня с 2020 года. По данным соцопроса YouGov, этот показатель составляет 21%. В 2021 году популярность Путина колебалась на уровне 15%, а после того, как Россия начала спецоперацию, она составила 17%, сообщает Newsweek.
Также в пятницу стало известно, что замалчивание альтернативных точек зрения в США привело к скандалу на онлайн-конференции по геополитике Bank of America. Банк прервал мероприятие после якобы «пророссийских» заявлений ряда участников о СВО, сообщает New York Post.
Так, глава отдела международных отношений BofA Securities Даниэль Шихан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером манипулирования» и объектом «серьезных опасений» для властей США.
Другой спикер, профессор Университета Род-Айленда Николай Петро назвал Украину «проигравшей при любом сценарии», указав на экономический и демографический кризис в стране. Он также утверждал, что администрация Байдена выиграет от войны, а не от прекращения огня.
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Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил об уничтожении снайперами разведгруппы ВСУ
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Снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что «пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Кроме того, российские ЗРК «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины «Фурия» и «Валькирия», передает РИА «Новости».
На запорожском направлении автоматические звукометрические комплексы позволили установить местоположение украинской гаубицы в районе Гуляйполя, а также минометного расчета у Новоданиловки, которые после этого были уничтожены российскими артиллеристами.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на червонодибровском участке были выявлены командно-наблюдательные пункты ВСУ. Также удалось вскрыть перемещение личного состава полка Нацгвардии Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла по ним удар, «противник понес потери в живой силе и технике», передает ТАСС.
На краснолиманском направлении российские беспилотники обнаружили огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника, после чего артиллерия «Центра» уничтожила цели. Кроме того, российская ПВО поразила беспилотники «Фурия» ВСУ.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных.
На Украине сообщили о прорыве российских военных к трассе Т-0504 в Артемовске
«Русская весна»: Российские силы прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске
Российские штурмовые формирования прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске (украинское название – Бахмут), устроив вооруженным силам Украины «адскую ночь», пишут СМИ.
Украинские военные аналитики и солдаты ВСУ заявили о «тревожных изменениях» и «тяжелых боях» в Бахмутском направлении, сообщает канал «360» со ссылкой на «Русскую весну».
На Украине сообщают, что территория около трассы находится под контролем российских Вооруженных Сил. Согласно этим данным, бойцы ЧВК «Вагнер» предпринимают штурмовые действия в районе улицы Корсунской и «имеют некоторые успехи». Та же ситуация – в других секторах и юго-западных районах Артемовска.
Накануне сообщалось, что российские военные ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала Артемовска.
Кремль пообещал учесть заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Песков: Россия при планировании СВО учтет заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Российские военные при планировании спецоперации учитывают все сообщения, в том числе и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что заявление Блинкена «является предметом тщательного отслеживания наших военных», передает ТАСС.
Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.
По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.
Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.
Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Арестович посоветовал сменить президента Украины
Экс-советник офиса президента Украины Арестович посоветовал сменить президента Зеленского
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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не смог остановить коррупцию в стране, чтобы эта задача была выполнена, необходим другой человек, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом в России).
Так, журналистка спросила Арестовича, поможет ли Варшава спасти Украину от коррупционеров, если две страны станут одним целым.
«Украине нужно всего лишь одно, <...> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», – передает РИА «Новости» ответ Арестовича на вопрос.
По его словам, конфликт на Украине позволил бы принять «экстраординарные меры», чтобы решить проблему с коррупцией, но Зеленский не смог с ней справиться. Так бывший глава офиса президента ответил на вопрос, почему Зеленский не может стать таким человеком.
Ранее Арестович заявил, что Киев упустил шанс победить в конфликте и стал оружием в руках Запада в борьбе с Россией.
Times рассказала о провале попытки элитных украинских войск захватить ЗАЭС
Times рассказала о неудачной попытке элитных украинских подразделений высадиться на берег Днепра для захвата ЗАЭС
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В октябре свыше 600 военных из элитных подразделений вооруженных сил Украины попытались высадиться на левый берег реки Днепр, чтобы захватить Запорожскую АЭС, операция завершилась неудачей, пишет Times.
По информации Times, которая ссылается на представителей украинских спецслужб, в том числе военной разведки и ВМС, было задействовано свыше 30 лодок. Украинские военные были вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и ПТРК. При этом ВСУ не ожидали жесткого сопротивления, полагая, что войска России не смогут использовать артиллерию, передает ТАСС.
Однако выяснилось, что войска России «построили очень густую оборону», «все заминировали» и даже «подогнали танки и артиллерию», когда ВСУ приблизились. Украинских военных «начали обстреливать прямо по воде», а ВСУ попытались нанести удар из РСЗО HIMARS.
Источники в американской оборонной среде подтвердили, что украинскому спецназу передали «оперативные сведения», хотя за «выбор, расстановку приоритетов и конечные решения» отвечает Киев.
В результате украинские силы не смогли высадиться на левом берегу Днепра, до берега добралась только небольшая группа. На окраине Энергодара три часа продолжалась перестрелка, пишет Times. Издание указывает, что попытки силового захвата ЗАЭС остаются предметом дискуссий среди украинских чиновников.
Напомним, Минобороны рассказало подробности уничтожения украинского десанта, который пытался захватить ЗАЭС 19 октября. Киев официально ранее не признавал факт атаки на АЭС.
Опубликована новая партия секретных документов США по Украине
New York Times сообщила о появлении в Сети новой партии секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку
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Утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока, сообщают СМИ.
Речь идет о более чем 100 документах, часть из которых содержит маркировку, указывающую на то, что материалы не должны стать известны представителям других стран, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Аналитики полагают, что утечка может нанести большой ущерб властям США. Один из них назвал случившееся «кошмаром» для разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия). В числе опубликованных документов есть карта с расстановкой сил вокруг Артемовска.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что военное ведомство США в курсе сообщений о случившемся и «разбирается в этом вопросе».
Напомним, на фоне планов Украины перейти в контрнаступление в Сети появились секретные данные о состоянии украинских войск, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
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Песков: У Москвы нет сомнений в вовлеченности США в украинский конфликт
Песков заявил о росте вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине
Значительно выросла степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине, но это не повлияет на результаты спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу CNN, комментируя утечку секретных документов по Украине.
Он отметил, что у Москвы нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт, которая постоянно растет, передает РИА «Новости».
За расследованием Пентагона в Кремле следят, это усложняет всю историю, но не окажет влияния на результат СВО, добавил Песков.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности ВСУ.
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Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
Fox News со ссылкой на аналитика Барроса предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
В связи с планами контрнаступления Украина начнет очередную мобилизацию военнообязанных, которая станет крупнейшей за время российской специальной военной операции, заявил аналитик Джордж Баррос.
Баррос полагает, что новая мобилизация окажется примерно вдвое масштабней, чем осенняя кампания. Баррос предсказал, что украинские войска начнут наносить удары в ближайшие пару месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
ГП попросили проверить Козловского по статье о дискредитации российских войск
Генпрокурора Игоря Краснова призвали проверить Козловского по статье о дискредитации российских войск
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
В обращении говорится, что Козловский осуждает специальную военную операцию России на Украине «и даже переехал в США, чтобы дистанцироваться от России», хотя сейчас планирует вернуться для выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Указывается, что в соцсетях Козловский осудил решение связанных с Украиной проблем «военными операциями». При этом Козловский признал, что прежде не следил за боевыми действиями в Донбассе. Также в обращении подчеркивается, что Козловский призывал россиян к акциям протеста с антиправительственными лозунгами.
Бородин полагает, что в действиях актера наблюдаются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП о дискредитации российских войск.
Напомним, брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге состоятся запланированные на апрель и май спектакли с участием Данилы Козловского.
Пилота сбитого в Брянской области украинского самолета арестовали
Задержанного после крушения украинского самолета в Брянской области пилота арестовали
Советский районный суд Брянска отправил под стражу украинского пилота, самолет которого потерпел крушение в регионе, сообщили в пресс-службе суда.
Под стражу пилот отправлен до 4 мая, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
По данным следствия, самолет типа А-22 незаконно пересек государственную границу Украины с Россией и в Клинцовском районе Брянской области зацепился за ЛЭП. Позже он совершил вынужденную посадку.
Украинский пилот, задержанный в Брянской области, во время допроса рассказал, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При себе документов и разрешения на полет пилот не имел. Его подозревают в незаконном пересечении госграницы России и работе на украинские спецслужбы.