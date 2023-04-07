Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым по Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что провел с главой МИД России переговоры с глазу на глаз, а потом встречались российская и турецкая делегации. По его словам, обсуждалась в том числе тема Украины.

Чавушоглу на пресс-конференции по итогам разговора с Лавровым сказал, что Украина была одной из обсуждаемых тем. Кроме того, по его словам, министры обсуждали «ряд региональных проблем», передает РИА «Новости».

Анкара, по его словам, подчеркнула, что ожидает завершения конфликта на Украине через переговорный процесс на основе международного права. «Как всегда, выразили готовность Анкары приложить все усилия для урегулирования», – добавил Чавушоглу.

Турецкий министр также заявил о необходимости продолжать реализацию черноморской зерновой инициативы и вести работу по снятию имеющихся ограничений для экспорта российского зерна.

Чавушоглу выразил России признательность за помощь в ликвидации последствий землетрясений на юго-востоке республики и отправку гуманитарной помощи пострадавшим. Он уточнил, что Россия прислала команду из примерно 250 спасателей.

Переговоры Лаврова и Чавушоглу прошли в пятницу в президентском комплексе в Анкаре. Глава российского МИД прибыл в столицу Турции в четверг, 6 апреля.