Уничтожена пытавшаяся прорваться в Артемовск колонна турецкой бронетехники ВСУ

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6 апреля, четверг | Последнее обновление — 16:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко заявил о найденных в Белоруссии украинских схронах с оружием
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Если мы хотим обратиться к жителям Центральной Украины, нам нужно перейти на украинский язык. А уж если мы хотим обратиться к жителям Западной Украины – подавно, и желательно еще с местным акцентом.
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Сохранение личности, по-видимому, будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем избавиться от автоматических мыслей, реакций и действий, с которыми в самом деле лучше справляется машина, и пробудить в себе творческое ядро.
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Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше трех миллионов человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Уничтожена пытавшаяся прорваться в Артемовск колонна турецкой бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили пытавшуюся прорваться в Артемовск колонну турецкой бронетехники ВСУ
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Российские подразделения уничтожили колонну турецкой бронетехники ВСУ, которая пыталась проехать в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщили военкоры.
Колонна бронеавтомобилей Kirpi ВСУ пыталась проехать в Артемовск по одной из проселочных дорог, но была уничтожена российскими военными, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что около десяти единиц уничтожено и увязло в грязи, среди них как минимум четыре турецких MRAP.
Ранее в Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции Российской армии.
МИД: Украина пытается воздействовать на гражданские спутники России
Москва заявила о попытке Киева воздействовать на гражданские спутники России
Украинская сторона пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Киевский режим ведет эту работу с участием специалистов нескольких других стран, сообщило ведомство на своем сайте.
Такие действия – это «запредельное нарушение международного права», подчеркнули в министерстве. Российская сторона вправе ответить подобающим образом, все нужные возможности для этого имеются, заключили в МИД.
Зеленский ответил на вопрос о возможности вывода войск из Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о выводе войск из Артемовска на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, заверил, что его главным приоритетом являются жизни украинских военных.
Поэтому, по словам Зеленского, если будет угроза потери личного состава, Киев примет «правильные решения», передает «Комсомольская правда».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска (Бахмута), говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
В Росгвардии опровергли слова задержанного пилота украинского самолета
Росгвардия: Упавший в Брянской области украинский самолет вели по средствам связи, второго воздушного судна не было
Упавший в Брянской области украинский самолет предположительно вели с помощью средств связи, второго воздушного судна не было, рассказал представитель Росгвардии.
Представитель Росгвардии рассказал, что пилота упавшего в Брянской области украинского самолета предположительно вели по средствам связи, никакого второго (ведущего) самолета не было, передает ТАСС.
В ведомстве также сообщили, задержанному пилоту было обещано вознаграждение в размере 50 тыс. гривен (около 100 тыс. рублей) за проведение разведки местности с воздуха.
По словам представителя Росгвардии, севшего в поле у населенного пункта Бутовск пилота первыми заметили местные жители, которые и обратились в силовые структуры.
Накануне в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Позже появилось видео допроса задержанного пилота воздушного судна.
ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Военкоры «Русская весны»: ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Подразделения вооруженных сил Украины оставили ряд кварталов в центре Артемовска, спасаясь от полного окружения, сообщают военкоры.
Так, военкоры отмечают, что в центре ситуация была такой, что если бы ВСУ не вывели войска по улице Горбатова, образовался бы котел, поэтому на утро все войска были выведены из тех кварталов, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канале «Русская весна».
Военные аналитики Украины при этом пишут, что ситуация в районе Артемовска «приближается к критической».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска, говорится в отчете американского Института изучения войны.
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
В Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Брянской области, сообщили в пограничном управлении ФСБ по области.
Сотрудники областного пограничного управления ФСБ зафиксировали нарушение госграницы России украинским легкомоторным самолетом, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Воздушное судно по неустановленным причинам потерпело крушение у поселка Бутовск в Брянской области. Пилот выжил и попытался сбежать на украинскую территорию.
Его задержал пограничный наряд, пилотом оказался гражданин Украины.
В отношении него проводится проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение.
В начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
Польские СМИ: Поколениям украинцев необходима денацификация
Mysl Polska: Поколениям украинцев необходима денацификация
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Приехавшие в Польшу украинские беженцы показывают последствия многолетней нацистской идеологической обработки, сообщил обозреватель издания Mysl Polska Конрад Ренкас.
По его словам, культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов на Украине оставил неизгладимый след на поколениях украинцев, абсолютно точно необходима денацификация, передает РИА «Новости».
Также Ренкас добавил, что приезд такого большого числа беженцев поставил Европу в опасную ситуацию, так как приехали в том числе множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и др.
«Массовая миграция украинского населения на территорию ЕС ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом», – подчеркнул корреспондент.
Ранее в Польше предложили перестать спонсировать украинских беженцев. В стране остаются 950 тыс. беженцев с Украины, а всего на территории страны проживают 2,3 млн украинцев.
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Захарова: Россия не допустит поставок Украине снарядов с обедненным ураном
Захарова заявила о намерении России сделать все, чтобы Украине не поставлялись снаряды с обедненным ураном
Российская сторона намерена сделать все, чтобы поставок киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном не было, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российское руководство будет делать все, чтобы «на этот безответственный шаг» по отправке снарядов с обедненным ураном никто не решился, пояснила Захарова, передает ТАСС.
Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта.
В США предупредили о подготовке Украины и НАТО к вторжению в Крым
American Conservative: Украина при активной поддержке НАТО готовится к вторжению в Крым
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Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, что почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, заявил обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.
Обозреватель издания в статье обратил внимание, что Украина публично говорит о планах использовать американское и другое поставляемое НАТО оружие для попытки захватить Крым. При этом Девлин выразил уверенность, что вторжение в Крым при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, передает РИА «Новости».
Девлин выразил опасение, что вступление Финляндии в НАТО и стремление альянса к дальнейшему расширению на заднем дворе России могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к еще большей эскалации.
При этом автор назвал планы Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными. Он напомнил, что Киев по поручению Вашингтона намеренно отвергает любые призывы к миру, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.
Ранее в среду советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов усомнился в способности Киева «захватить Крым».
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о границах Украины и Польши
Песков: Заявления Зеленского о скором отсутствии границ между Украиной и Польшей пока нельзя понять
Если президент Украины Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ с Польшей, решил отказаться от украинского языка в пользу польского, то это вряд ли можно понять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, необходимо разобраться, что имел в виду Зеленский: поглощение Украины со стороны Польши или переход на польский язык. Если президент Украины решил, что больше не будет украинского языка, как в соседней с ней республике, то вряд ли такое можно понять, отметил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».
По его словам, чтобы понять план Киева, нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями Зеленского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
Украина набрала в штурмовые бригады для наступления 40 тыс. человек
Reuters: Украина привлекла в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления 40 тыс. человек
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Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале, сообщило Reuters.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в комментарии Reuters сообщил, что штурмовые бригады формировались как из людей без военного опыта, так и из полицейских, а также из военнослужащих. Он выступил с утверждением, что целью штурмовых бригад является «освобождение» Украины. По словам Клименко, на Украине якобы сохраняется существенный мобилизационный потенциал. Он также указал, что 2,5% состава бригад – женщины, передает ТАСС.
Гвардия наступления формируется МВД Украины и находится в подчинении главы ведомства. Как отмечает Reuters, задачей штурмовых бригад так называемой гвардии наступления будет оказание поддержки регулярным частям ВСУ, в том числе в ходе контрнаступления, о подготовке которого заявляет Киев.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Путин поставил задачу военным прекратить украинские обстрелы Донбасса
Президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.
«Задача всех наших военных формирований – сделать так, чтобы вообще обстрелов не было», – цитирует ТАСС Путина.
Также президент заявил, что ВСУ нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, передает РИА «Новости».
В свою очередь Пушилин заявил Путину, что в ДНР усилили систему ПВО. По его словам, украинские обстрелы уменьшились примерно в два раза.
Президент Владимир Путин начал рабочую встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным в Кремле.
Днем ранее, 5 апреля, руководители всех четырех новых регионов России очно присутствовали на заседании Совета Безопасности. Вместе с главой государства они находились в ситуационном центре Кремля.
Авиаэксперт указал на ложь задержанного в Брянской области украинского летчика
Авиаэксперт Гусаров: Задержанный в Брянской области украинский летчик врет
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Ни один летчик не поднимется в воздух без понимания точного направления полета. Вполне возможно, что это не первый случай использования легкомоторных самолетов противником, просто раньше их не удавалось засечь. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее появилось видео допроса украинского пилота, рухнувшего в Брянской области.
«Вне всяких сомнений, украинский летчик врет. Во-первых, у него нашли бронежилет и автомат. Во-вторых, и это гораздо важнее, главным доказательством обмана является сам факт вылета. В-третьих, пилоту надо было понимать, в каком направлении лететь, и знать, как вернуться обратно. Без спецоборудования это невозможно», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Это же не автомобиль, который может ориентироваться по дорожным знакам или разметке. Пилот без GPS – все равно что слепой котенок. Необходимо знать координаты, понимать пройденное расстояние. В противном случае это смахивает на работу камикадзе. А в это уже совсем не верится», – отмечает эксперт.
«Судя по всему, речь идет о легкомоторном самолете А-22. Засечь такую машину с помощью систем ПВО или радаров крайне затруднительно, поскольку полет осуществляется на малых высотах. Фактически машина находится вблизи макушек деревьев. Соответственно, ее можно либо заметить визуально, либо определить по звуку», – подчеркивает собеседник.
«Скорее всего, пилот выполнял разведывательное задание, реализовать которое с помощью БПЛА не представлялось возможным. Либо не было доступных беспилотников. К тому же периодически аппараты противника попросту не долетают до необходимых объектов: их нейтрализуют наши средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – акцентирует эксперт.
«Легкому самолету типа А-22 система РЭБ нестрашна. Вполне возможно, что это был не первый подобный вылет со стороны Украины. Мы бы могли не засечь и эту попытку, если бы пилоту не пришлось садиться», – резюмирует Гусаров.
Ранее в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Пилот в результате падения выжил и попытался бежать, но пограничный наряд РФ его поймал. Позже в Сети появилось видео допроса летчика. Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Он отметил, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При этом, по его словам, ему удаленно отключили приборы навигации, из-за чего он не догадывался о пересечении границы. В кабине самолета были обнаружены автомат и бронежилет.
Представитель Росгвардии опроверг слова украинского пилота. Предположительно мужчину вели по средствам связи, а ведущего самолета попросту не было. По словам представителя ведомства, первыми летчика обнаружили жители Брянской области, которые и обратились в силовые структуры.
Задержанным оказался украинский частный пилот Александр Морозов, сообщает издание Russia Today. До 2014 года он приобрел самолет и земельный участок, на котором создал аэродром. На видео, снятом в 2018 году, мужчина заявляет о «смене мировоззрения», после которого он стал помогать ВСУ. Совместно со вторым пилотом Юрием они занимались вывозом раненых с фронта. В 2016 году Морозов создал «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировавшись в санавиацию, работу в которой использовал для сбора пожертвований.
Напомним, в начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
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В офисе Зеленского назвали условия для переговоров с Москвой по Крыму
Замглавы офиса Зеленского Сибига: Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму в случае выхода ВСУ на границу с регионом
Замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму в случае якобы возможного выхода вооруженных сил Украины (ВСУ) на административную границу с регионом, сообщила британская Financial Times.
Сибига заявил британскому изданию, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль. При этом он отметил, что если ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя и выйти на административную границу с Крымом, то власти Украины якобы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса. Как отмечает издание, Сибига имел в виду давно запланированное контрнаступление Украины, передает РИА «Новости».
Накануне в США предупредили о подготовке Украины и НАТО к вторжению в Крым. При этом помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов усомнился в способности Киева «захватить Крым».
Экс-посол Украины обвинил Германию в провале минского переговорного процесса
Экс-посол Украины в Германии Мельник обвинил Берлин в провале минского переговорного процесса
Немецкие власти во время ведения минских переговоров выступали в качестве нейтрального посредника, однако преследовали свои эгоцентрические интересы, вследствие чего мирный процесс провалился, выразил мнение замглавы МИД Украины экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник.
По его словам, Минские соглашения и Нормандский формат провалились потому, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, «честным маклером», передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».
Мельник добавил, что немецкое правительство перемешало интересы нейтрального посредника с собственными эгоцентрическими выгодами.
«Вместо того чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс носил сугубо технологический характер», – заявил Мельник.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим украинским лидером Петром Порошенко, подтвердила, что Минские соглашения были подписаны, чтобы дать время подготовить Украину к вооруженному конфликту.
ФСБ пресекла попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Брянской области, попытку пресекли, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В четверг региональное пограничное управление ФСБ пресекло попытку проникновения в Россию в районе села Случовск Погарского района украинской группы, в ней насчитывалось 20 человек, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, подразделения российских Вооруженных сил и пограничные войска нанесли противнику огневое поражение.
Напомним, в начале марта на Брянскую область с украинской территории было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
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