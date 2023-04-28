Эксперты: Развитие беспилотных систем может перезапустить в России целые сферы экономики

Экономисты Майоров и Корякин назвали перспективные сферы применения дронов

Помимо развозки почты и товаров с помощью БПЛА в перспективе можно будет осуществлять контроль критически важной инфраструктуры, предотвращать лесные пожары и другие природные бедствия, проводить экологические и метеорологические проекты, рассказали газете ВЗГЛЯД экономисты Арсений Майоров и Станислав Корякин. Ранее президент провел встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

«Для российских экспертов научно-технологических направлений встреча президента России с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем – одно из самых ожидаемых событий последнего времени. Это важно с точки зрения развития самой перспективной и ресурсоемкой отрасли. Отрасли, которая может перезапустить у нас целые сферы экономики», – сказал член совета Фонда «Атом» Арсений Майоров.

«По словам президента, российская экономика уже сейчас готова обеспечить объем рынка гражданских беспилотников объемом в 1 трлн рублей. Кроме того, наши компании показывают технологические решения, опережающие зарубежных конкурентов. Это как разработки самих БПЛА, так и инфраструктуры для их безопасного использования. Также у нас много инноваций в смежных отраслях, например – искусственный интеллект и другие сквозные технологии», – отметил собеседник.

«Это все создает базу для создания в России крупного рынка БПЛА, причем в первую очередь для малых и средних предприятий, научных коллективов, которые занимают большую часть отрасли по НИОКР. Задача власти – снизить бюрократизацию этой сферы, но при этом соблюсти баланс интересов всех игроков», – добавил эксперт.

Развитие сферы беспилотных летательных аппаратов скажется на возможностях и качестве жизни граждан. «Помимо очевидных транспортных задач, с помощью БПЛА будет осуществляться контроль состояния промышленных объектов, трубопроводов, линий электропередач – практически всей критически важной инфраструктуры. С их помощью можно будет предотвращать лесные пожары и другие природные бедствия. Как сказал президент: практически нет сферы, где нельзя было бы применить беспилотники», – заметил аналитик.

«Внимание президента к сфере беспилотной авиации подчеркивает ее важность на общегосударственном уровне. Кроме того, в последние годы тема БПЛА является одной из приоритетных для ряда крупных российских технологических объединений», – пояснил член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин.

«Ранее в России развитие беспилотных авиасистем сдерживали нормативные лакуны, касающиеся бесполетных зон, ограничений на взлет и посадку, и так далее. Сейчас же законодательство начинают совершенствовать в части разбюрократизации и даже либерализации.

Это подстегивает развитие отрасли. Создатели БПЛА оказались в авангарде не только технологического прогресса России, но и изменения нормативных аспектов», – считает аналитик.

«Во всех регионах России от Севастополя до Владивостока уже сформирован целый пул различных компаний, конструкторских бюро, объединений, желающих и умеющих заниматься разработкой и производством БПЛА. Например, делать корпуса из нефтекомпозитов. Также на фоне смены технологического уклада и перехода всего мира от ДВС к электродвигателям у нас в стране появляется много стартапов по этому направлению», – пояснил спикер.

«Таким образом, в России накоплена критическая масса предприятий и кадров, которые готовы к принципиально новому циклу – самостоятельной разработке и производству действительно конкурентных и прорывных моделей БПЛА. Главная задача сейчас – собрать все это воедино в общую архитектуру с разделением труда. И тут государство должно действовать согласованно с малым, средним и крупным бизнесом», – подчеркнул собеседник.

«В целом, применение БПЛА касается не только военной сферы. Это эвакуация раненых или жителей зон стихийных бедствий, развоз почтовых отправлений, товаров, различные экологические, гуманитарные и метеорологические проекты. Поэтому образ светлого будущего с максимальным расширением сфер применения БПЛА у нас в России вполне реализуем», – указал эксперт.

Ранее в индустриальном парке «Руднево» состоялась очная встреча президента России Владимира Путина с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем. «Отрасль не только очень важная – она очень интересная, потому что, во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений», – сказал глава государства.