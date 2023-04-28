Киев объяснил Китаю, как остаться сильным игроком на международной арене

В офисе Зеленского призвали Пекин дистанцироваться от России

Китаю необходимо дистанцироваться от России, чтобы оставаться экономически и политически сильным игроком на международной арене, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире канала «Рада».

Он отметил, что Пекин год не мог определиться с позицией по вопросу СВО, однако сейчас ему необходимо сделать выбор, передает РИА «Новости».

«Или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне и тогда постепенно будет терять влияние, в том числе и экономическое», – сказал Подоляк.

Для Киева важно, чтобы Китай не помогал России экономически, в том числе не участвовал в российском ВПК, не выступал в качестве информационного или дипломатического агента России.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Зеленским является значимым шагом в сторону политического урегулирования украинского кризиса.