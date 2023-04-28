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Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной
Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны
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Президент Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны, а также предоставлении им гарантий соцзащиты.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Как отмечается в тексте пояснительной записки, законопроект предусматривает отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны, а также установление для них правовых гарантий соцзащиты, передает РИА «Новости».
Вассерман рассказал, почему перестал общаться с родственниками из Одессы
Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман прекратил общение с родственниками из Одессы, чтобы не подставлять их, объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».
Депутат рассказал, что имеет много друзей и родных на Украине, но отношения не поддерживает, передает «Комсомольская правда».
По его словам, он не хочет подставлять людей, так как разговоры с россиянами расцениваются как преступление.
Напомним, Вассерман покинул Одессу в 2014 году.
Ранее депутат объяснил, почему первая леди Польши приветствовала пару Зеленских во время их визита в Варшаву на русском языке.
Блогеры отреагировали на задержание Блиновской
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Журналисты и авторы Telegram-каналов активно обсуждают уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом в отношении блогера Елены Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Так, Telegram-канал «Небожена» в этой связи пишет, что «справедливость есть». В публикации отмечается, что Блиновская, которую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле, «уходила как партизан – козьими тропами». «Есть у меня еще несколько имен. А так я довольна очень. Одной из первых начала с ней бороться», – отмечает «Небожена».
Телеведущая и блогер Ксения Собчак написала, что не является поклонницей Блиновской, но выражает ей свою поддержку. «Надеюсь, проблемы разрешатся», – написала она.
Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова также прокомментировала задержание на границе «продавщицы желаний Елены Блиновской». «Из Белоруссии планировала лететь в одну из стран СНГ. Но в пять утра что-то пошло не так – не довизуализировала и не дожелала», – пишет Ахмедова.
«Я не злобствую, но заработок на человеческих уязвимостях, с которого не уплачено 918 (!) миллионов налога, мне кажется полумошенническим», – добавила она.
В свою очередь Telegram-канал «Бабская курилка» пишет, что «Блиновская, Лерчек и Митрошина – только верхушка айсберга или навозной кучи, кому как больше нравится».
Напомним, в марте СК возбудил дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей, а до этого блогеру Чекалиной (Лерчек) и ее мужу предъявили обвинение в неуплате налогов на 311 млн рублей.
«Бабская курилка» со ссылкой на данные других Telegram-каналов пишет, что в Федеральной налоговой службе якобы создан специальный «блогерский» отдел, «который сейчас активно занимается теми, кто поднимает большие деньги в соцсетях». «На мушке все, чей годовой доход превышает 50 млн рублей», – добавляет автор канала, отмечая, что никто из «инфоцыган» не платил налоги как полагается.
«В скором времени придут за всеми. Если, конечно, успеют. Что-то подсказывает, что сегодня страну покинут даже самые смелые и наглые», – предполагает канал.
«По поводу задержания Елены Блиновской Героиня хочет заметить следующее. Наверняка семейству Джигана и Самойловой стоило последние пару месяцев не изображать расставания и воссоединения, а напилить контенту о том, как они ходят в налоговую и относят им деньги мешками. Куда более актуальный прогрев был бы. Ну и остальным тоже приготовиться», – пишет в свою очередь Telegram-канал «Героиня Татлера».
Адвокат Александр Добровинский также предупредил, что ожидаются проверки крупных блогеров. Одной из них стала Елена Блиновская, отметил он. «Удивительно, как люди, имея такой доход, не могут озаботиться тем, чтобы нанять хорошего адвоката... тогда не пришлось бы бежать из страны», – выразил недоумение он.
При этом Добровинский считает, что внимание правоохранительных органов будет куда более серьезным, поскольку речь идет об очень больших цифрах. «Сам факт попытки пересечь границу криминалом не является. Однако если следователь захочет ходатайствовать об изменении меры пресечения, что вполне возможно, он как раз будет ссылаться на то, что одна попытка исчезнуть из страны уже была, и только благодаря работе неких органов эта попытка была пресечена. Таким образом, следователь обратит внимание суда на попытку скрыться. Следующим шагом будут аресты активов, ну и, естественно, само следствие», – объяснил адвокат.
«Если кто завидовал когда-то Блиновской за ее известность, славу и доходы, то сегодня ей не позавидуешь», – заключил Добровинский.
Напомним, СК завел дело против блогера Елены Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн рублей) и легализации денежных средств. Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке пересечь границу России.
Российские разведчики показали захваченный у ВСУ американский бронетранспортер M113
Разведчики ВС России опубликовали видео, на котором показан бронетранспортер M113 производства США, его отобрали у ВСУ в ходе ночного штурма, рассказал разведчик-доброволец с позывным «Ганс».
Сообщается, что во время ночного штурма удалось обнаружить боевую машину пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница, передает РИА «Новости».
Экипаж был уничтожен при попытке скрыться, а захваченная машина теперь будет воевать с противником. Сейчас идет ремонт мотора трофейной машины.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных «им. Бориса Джонсона».
Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС
Украина при помощи дронов попыталась нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, попытка атаковать АЭС была накануне вечером, ее удалось отразить силами ПВО, передает РИА «Новости».
В прошлом году диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС.
Новый владелец замка Пугачевой описал внутреннюю обстановку особняка
Шоумен Барецкий описал обстановку замка Пугачевой после заявления о его покупке
Шоумен Стас Барецкий, который, по данным СМИ, стал новым владельцем замка певицы Аллы Пугачевой, описал внутреннюю обстановку особняка, который он планирует превратить в морг и крематорий.
Барецкий в интервью «Пятому каналу» сказал, что помещения ему понравились, «они холодные». Он сравнил замок Пугачевой с бункерным помещением и рассказал, что стены там железные, «как будто под крематорий специально делали».
Бывший участник группы «Ленинград» признался, что оказался шокирован незаправленной постелью.
Он добавил, что Пугачева уже начала собирать вещи, «сдирает даже плитку со стен».
Барецкий ранее заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) и планирует сделать там крематорий. Как сообщал продюсер Сергей Дворцов, замок был продан за 1 млрд рублей.
Высокоточным ударом сорвано выдвижение резервов морской пехоты ВСУ в районы боевых действий
В ночь на четверг российские силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, заявление которого приводится в Telegram-канале Минобороны, сообщил, что цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты.
Таким образом, по словам официального представителя российского военного ведомства, было сорвано выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в зону боевых действий.
Накануне Конашенков сообщил, что средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ.
Военкоры сообщили о массированных ударах ВКС по Украине
Военкоры: ВКС России наносят массированные удары по Украине
Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции, сообщают военкоры.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», несколько часов назад в небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95.
Взрывы прогремели в Полтавской области и в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех регионах Украины.
«Множество ракет летят в западные регионы», – говорится в сообщении канала.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.
Военкор Сладков сообщил об увольнении замминистра обороны Мизинцева
Генерал-полковник Михаил Мизинцев якобы снят с должности замглавы Минобороны, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
В своем Telegram-канале он написал, что Мизинцев уволен по неизвестной причине, возможно, по «внезапно возникшей претензии», не пробыв на должности и года.
Военкор отметил, что относится к генералу уважительно, считает его своим товарищем.
В данный момент официальной информации об отставке генерал-полковника нет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, перенаправив вопрос в военное ведомство. «Это тема Министерства обороны», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Путин подписал указ о статусе жителей новых регионов без российского гражданства
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Президент Владимир Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать российское гражданство.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, граждане Украины, лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, а также лица без гражданства признаются с 30 сентября 2022 года «постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства», если они постоянно проживали по состоянию на указанную дату на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области или ранее постоянно проживали на этих территориях и выехали в РФ, в том числе через территории третьих государств.
Статус лица без гражданства и иностранца предоставляется тем, кто заявил о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство либо остаться лицами без гражданства, не принесли присягу гражданина РФ или отказались от ее принесения.
Уточняется, что указанные граждане с имеющимися у них документами могут проживать на этих территориях до 1 июля 2024 года.
При этом такие лица смогут обратиться за выдачей вида на жительство, им придется пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и передать ряд документов. Документы на иностранных языках придется представить с переводом. В ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях требование о засвидетельствовании перевода не будет применяться до окончания переходного периода, передает ТАСС.
Пожелавшие сохранить прежнее гражданство и лица без гражданства не будут депортироваться за некоторыми исключениями. Также по отношению к ним не будут приниматься решения о неразрешении въезда, нежелательности пребывания в России, сокращении срока временного пребывания. В отношении них не будут применяться решения об аннулировании ВНЖ, лишении статуса беженца.
При этом не принявшие российское гражданство могут быть выдворены за пределы страны, если будут создавать угрозу нацбезопасности. В числе таких – выступающие за насильственное изменение конституционного строя России, планирующие или финансирующие теракты или экстремистские преступления. То же самое касается лиц, ведущих такую деятельность или помогающих в ней. Эти меры применятся в отношении посягающих на общественный порядок и безопасность, на участников несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов.
До 31 декабря такие иностранцы и лица без гражданства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не обязаны проходить медосвидетельствование и иметь полис ОМС. Также они могут трудиться без разрешения на работу и без патента.
СК сообщил о взрыве на территории ТЭЦ под Петербургом
СК: Взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ под Петербургом
На территории ТЭЦ в Павловске, рядом с заброшенным зданием, произошел взрыв неустановленного устройства, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), передает РИА «Новости».
На месте происшествия в настоящее время работают следователи.
Ранее СМИ сообщили, что жители Пушкина и Павловска слышали хлопки в ночь на четверг.
Военный эксперт: Киев пытается замаскировать направления ударов для контрнаступления
Военный эксперт Рожин: ВСУ готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления
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Противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.
«Есть все основания говорить о том, что ВСУ усиливают разведывательную деятельность и предпринимают меры по дезинформации российского командования. В том числе они вбрасывают различные слухи и откровенную ложь, чтобы ввести нас в заблуждение и отвлечь внимание от ключевых задач», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Противник пытается замаскировать возможные направления ударов в рамках контрнаступления, чтобы создать себе выгодные условия как минимум на начальном этапе операции. Предполагается, что этот процесс начнется после окончания периода весенней распутицы», – отметил он.
«Потенциально основной удар ВСУ может быть осуществлен на Запорожском направлении при поддержке отвлекающих действий на Днепре. Также среди возможных вариантов атаки я бы отметил Волновахское и Сватовское направления. Кроме того, возможны операции на границе Белгородской или Курской областей», – полагает эксперт.
«Основная задача российского командования в части противодействия попыткам контрнаступления – это выявить направление главного удара, несмотря на все попытки противника нас дезинформировать. Необходимо также предпринимать контрмеры по его купированию, уничтожать технику и живую силу противника до начала активной фазы операции», – заключил Рожин.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.
Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья. А также означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит.
Украинского боксера Усика заподозрили в участии в обстрелах Донбасса
Боксер из Украины Александр Усик якобы поучаствовал в обстреле Донбасса, он приехал в расположение украинских военнослужащих, и выстрелил из миномета.
В видеоролике запечатлен неизвестный украинский боец. В надписи на видео сообщается, что друг автора ролика «встретился с чемпионом мира по боксу». Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Также на видео человек, похожий на Усика, ведет огонь из миномета.
Напомним, Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
Маркетолог объяснил популярность тренингов Блиновской
Маркетолог Григорьев перечислил маркетинговые приемы, которыми людей подсаживают на тренинги личностного роста
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Успех блогеров вроде Блиновской объясняется хорошим маркетингом. Чтобы люди платили за «марафоны желаний», разрабатываются качественные маркетинговые воронки, размещается хорошая реклама, а заплатившего один раз клиента профессиональные кураторы постоянно подсаживают на новые «марафоны», рассказал газете ВЗГЛЯД член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев, объясняя популярность тренингов онлайн-коучей.
Блогер-миллионник, автор психологических онлайн-тренингов Елена Блиновская была задержана по подозрению в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Девушка намеревалась скрыться из России, направляясь в Белоруссию, откуда планировала вылететь за границу. Источник в правоохранительных органах сообщил, что она уже начала давать признательные показания. Также по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере допросили ее супруга.
«Эта история с продажами курсов от блогеров берет свое активное начало с ковид-локдауна. Все это и раньше пользовалось спросом, но когда люди оказались изолированы друг от друга, лишились очень многих площадок для общения (походов в кино или кафе, фестивалей, концертов и прочего), именно в этот момент все эти тренинги стали особенно популярны», – говорит Григорьев.
Он объясняет, что во время самоизоляции людям были необходимы положительные эмоции, мотивация, поддержка общения. Все эти потребности закрыли покупки многочисленных тренингов. По словам маркетолога, участие в таких марафонах, как предлагает Блиновская, сравнимо с просмотром сериала на какой-либо онлайн-платформе – пользователями все это расценивается как развлечение. Более того, нередко в подобных продуктах инфобизнесмены используют лозунг: «Мы продаем людям радость».
«Такой успех объясняется хорошим маркетингом. Во-первых, были сделаны хорошие, качественные маркетинговые воронки – путь клиента от первого «столкновения» с продуктом до его покупки. Сначала блогер рассказывает некую историю – сторителлинг. То есть продается личная история. В случае с Блиновской это рассказ о том, что она простая женщина из провинции, бухгалтерша – такая же, как и ее потенциальный клиент, – всего сама добилась. А добилась она того, что обычно называют «тяжелый, демонстративный гламур», что, естественно, привлекает простых людей», – объясняет специалист.
Инфобизнесмены также нарочно демонстрируют свои вещи на заднем фоне при записи видео или фото, чтобы показать, как они якобы близки к народу, показывают ежедневную рутину и все время разговаривают с аудиторией о том, как «можно вырасти в любых условиях». Как следствие, говорит эксперт, люди смотрят на такую «историю успеха» и начинают верить, что если они купят тот или иной тренинг, с ними поделятся секретом, как добиться того же, что и блогер. То есть потенциальный клиент благодаря такому маркетинговому приему отождествляет себя с условной бизнесвумен, поверив, что и он так сможет. Также большую роль играют личные таланты инфобизнесмена, его харизма.
«Но до пика маркетинговой воронки доходят лишь единицы. Сама маркетинговая воронка устроена таким образом, что в нее попадают огромное количество людей. Им на глаза попадается определенная информация, например реклама той же Блиновской. Но перейдут к ней на страницу из каждой тысячи человек, условно говоря, всего 100. Далее – для просмотра продукта, которым эти 100 человек заинтересовались, нужно подписаться на страничку или какую-то группу в соцсетях – здесь еще часть отсеивается. Оставшиеся получают доступ к этой страничке или группе, видят прямую рекламу тренинга, записываются. Сначала он, как правило, бесплатный», – рассказывает Григорьев.
Он подчеркивает, что freebie marketing (халява) – еще один мощный инструмент интернет-маркетинга, применяемый для увеличения базы данных потенциальных клиентов. Так, человек совершенно бесплатно может «попробовать» курс, но ему при этом необходимо оставить комментарий или сделать репост. На этом этапе остается еще меньше людей. А дальше клиенты получают малую часть курса, после чего несут деньги на полный курс либо какой-то другой тренинг.
Далее идет вторая часть хорошего маркетинга «марафонов желаний» – работа с клиентом, продолжает собеседник. На протяжении всего платного курса человека сопровождают кураторы, поддерживают с ними связь, напоминают о заданиях, общаются, но и сам блогер-инициатор не остается в стороне. Он как раз создает видимость того, что также находится со всеми в контакте, нередко присылает мотивационные голосовые сообщения, а в некоторых случаях может даже сам быть куратором. Такой заряд позитива, тонна мотивации и море внимания «подсаживают» клиента на другой крючок – новый марафон.
Кстати, сам формат голосовых сообщений тоже хорошо влияет на конверсию (отношение числа посетителей продукта, выполнивших на нем какие-либо целевые действия, к общему количеству посетителей). Среди прочих достоинств маркетинговой линии успешных тренингов – хорошо таргетированная (настроенная на определенный круг людей) реклама, которая часто показывается в соцсетях. Также инфобизнесмены размещают онлайн-рекламу, например, у блогеров с похожим контентом или похожей аудиторией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Блиновская является автором одного из самых успешных отечественных онлайн-тренингов «Марафон желаний», который проводит регулярно с 2015 года. Кроме того, бизнесвумен имеет еще ряд тренингов для своих подписчиков. По данным журнала Forbes, в 2020 году выручка блогера составила 330 млн рублей, а прибыль – 200 млн рублей.
Эксперт назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед контрнаступлением
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях
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ВСУ могут попытаться нанести отвлекающие удары по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Однако основной удар будет нанесен, судя по всему, на Запорожском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.
«Любая военная операция предполагает нанесение отвлекающих ударов, которые сковывают силы противоборствующей стороны. Сейчас наиболее «раскручены» удары по Запорожской области. Также появляется информация о сосредоточении группировки ВСУ в Гуляйполе и Орехове. Но доверять этим сведениям в полной мере нельзя, потому что до наступления остается, как минимум, дней десять. На это указывают прогнозы погоды и состояние почвы. Еще многое может измениться», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Кроме Запорожского направления ВСУ могут начать наступление в Харьковской области на восток в сторону ЛНР, добавляет эксперт. «Отвлекающие удары могут наноситься по Курской, Брянской и Белгородской областям с попытками занять приграничные населенные пункты. Благодаря этому противник может создать благоприятный для себя медиа-эффект», – предположил он.
При этом Онуфриенко отмечает, что у ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях. «В связи с этим одно направление будет приоритетным и основным, а остальные будут использоваться в качестве отвлекающего маневра», – уверен он.
По его словам, Минобороны России учитывает возможные угрозы и ведет соответствующую подготовку. «Создаются укрепрайоны, эшелонированная оборона. На Запорожском направлении она охватывает в том числе и Крымский перешеек. Укрепрайоны создаются непосредственно в Крыму на случай возможных высадок десанта», – напомнил военный аналитик.
За счет полного господства в воздухе Россия обладает возможностями перебросить оперативно мобильные резервы на любой участок фронта. «Штурмовая и фронтовая авиация могут купировать и замедлять наступление противника до подхода основных наземных сил и средств», – заключил Онуфриенко.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.
Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом, связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья.
В Польше выяснили происхождение упавшей ракеты
RMF FM: Упавший в Польше «воздушный объект» мог быть учебной мишенью для польской ПВО
«Военный воздушный объект», упавший на польской территории, вероятнее всего был мишенью, запущенной польскими военными во время учений, сообщают местные СМИ.
Источники радиостанции RMF FM заявили, что речь идет о ракете «воздух-земля» длиной в несколько метров, которая является остатком от испытаний оборонительных систем для польских вооруженных сил. Источник считает, что ракету выпустили во время военных учений, передает РИА «Новости».
Радиостанция поясняет, что речь идет о действиях польской армии, направленных на создание в республике современной системы ПВО.
Также отмечается, что первая американская ракетная батарея Patriot («Пэтриот»), поставленная в Польшу, была размещена на расположенном вблизи обнаружения ракеты полигоне в Торуни.
В свою очередь пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк сообщила, польская прокуратура не нашла следов взрыва и взрывчатых веществ на месте обнаружения «воздушного объекта» вблизи Быдгоща.
Ранее СМИ сообщали, что на обломках найденной на территории Польши ракеты класса «земля – воздух» якобы обнаружили «надписи на русском языке».