Предстоятель канонической УПЦ провел воскресную литургию в Киево-Печерской лавре

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье возглавил божественную литургию в храме Агапита Печерского в Киево-Печерской лавре, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Как сообщили в УПЦ, 23 апреля блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил божественную литургию в храме в честь преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры», предстоятель УПЦ также обратился к пастве с проповедью, передает ТАСС.

В воскресенье верующие УПЦ продолжили молитвенное стояние на территории лавры.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что более 60 священников Украинской православной церкви (УПЦ) стали фигурантами уголовных дел.

Напомним, в МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, принявшая ныне форму тотального запрета канонической церкви и давшая начало масштабной волне по захвату принадлежащих ей храмов, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».