Памятник советским солдатам отказались демонтировать в Закарпатской области Украины

Власти села Лисичово Закарпатской области Украины отказались демонтировать памятник советским солдатам

Жители и власти села Лисичево в Закарпатской области на западе Украины высказались против сноса памятника советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, сообщили местные СМИ.

В документе, распространенном в украинском Telegram-канале, говорится, что власти и жители села Лисичево в Закарпатской области единогласно высказались за сохранение монумента советским солдатам, отметив, что снос памятника «обесценит вклад погибших в борьбу против фашизма», передает ТАСС.

Ранее в городе Ровно по решению местных властей снесли стелу с мозаичным изображением двух женщин, одну из которых приняли за россиянку. Решение вызвало возмущение местных жителей, которые считали стелу символом воссоединения Западной и Восточной Украины.

В начале апреля в министерстве культуры Украины сообщили, что в 2022 году в стране снесли 28 памятников Александру Пушкину и более 20 памятников советским солдатам.