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Иран испытал новую противотанковую ракету с дальностью поражения восемь километров
Tasnim: В Иране успешно испытали новую противотанковую управляемую ракету
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Сухопутные войска Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана провели успешное испытание новой противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) Sadid-365, сообщили СМИ.
Как сообщает агентство Tasnim, ракетой можно наносить удары на расстоянии до 8 км. по различным типам бронетехники, новая ПТУР способна также преодолевать даже систему активной защиты танков, передает «Интерфакс».
По сообщению агентства, бронетранспортеры сухопутных сил КСИР будут оснащать четырьмя ПТУР Sadid-365.
Ранее Иран испытал новую управляемую ракету с дальностью поражения 300 километров.
В США признали, что стали «не лучшей частью мира»
Экс-министр Саммерс: Союз России и Китая привел к опасной для гегемонии США ситуации
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Союз России, Ближнего Востока и Китая крепнет и приводит к «опасной» для американской гегемонии ситуации, заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.
Саммерс в интервью Bloomberg признался, что видит «тревожные» признаки, свидетельствующие об утрате Соединенными Штатами глобального влияния. По его словам, в мире «растет признание фрагментации» и – что, как считает бывший министр, еще более тревожно – растет ощущение, что США стали «не лучшей частью мира», с которой другим государствам не хочется себя ассоциировать, передает РИА «Новости».
Экс-министр заявил, что другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран. Углубление связей между соперниками США грозит обернуться для Вашингтона большими проблемами, причем как в политике, так и в экономике, предостерегает он.
Так, приводит пример экс-министр, совместное решение Саудовской Аравии, России и других членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи сырой нефти усложнило борьбу с инфляцией для США, еврозоны и других стран.
Саммерс считает, что если Бреттон-Вудская система не принесет значительных результатов во всем мире, то в мире появятся альтернативы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
Российский военный назвал возможное направление удара ВСУ
Боец корпуса ДНР Мазур: После Артемовска Киев пойдет на Мелитополь
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Вооруженные силы Украины, потеряв Артемовск (украинское название – Бахмут), могут выбрать новую цель для удара, которой станет Мелитополь, заявил боец 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Мазур».
Мазур сказал «Московскому комсомольцу», что единственный вариант для президента Украины Владимира Зеленского в нынешнем «плачевном положении» – это контрнаступление.
Боец уверен, что целью атаки ВСУ, которая будет предпринята почти сразу после сдачи Артемовска, станет Запорожское направление, «в сторону Мелитополя».
Херсонская область, по мнению военного, не представляет большого интереса для Киева, «да и форсировать Днепр не так-то просто».
Он добавил, что Сватово-Кременное направление также слишком хорошо укреплено, ВСУ не смогут там ничего предпринять.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины начнется «в ближайшее время».
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее объяснил, что наступление «украинских сатанистов» будет только на руку России, поскольку это потребует от украинской стороны больших ресурсов, а потери нападающих будут неизбежными. При этом российские силы занимают выгодные, укрепленные позиции, отметил он.
Кадыров объяснил, почему не стал встречаться с освобожденными из украинского плена бойцами
Кадыров: У чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в субботу в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов и объяснил, почему не стал с ними встречаться.
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. По его словам, оправдания могут быть разные, но воин должен доказать, что у него не было другого выхода, вернувшись на передовую. Кадыров добавил, что именно поэтому не встретился с вернувшимися, и отметил, что это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и «вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат».
Глава Чечни также призвал вернувшихся бойцов доказать, что они не избегали боя и не боялись встретиться с врагом. В качестве примера Кадыров назвал бойца спецназа «Ахмат» Киргиза Мусиханова, который получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу сражений.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.
Британский наемник назвал российских артиллеристов «чертовски хорошими»
Британский наемник Перриман: Российские артиллеристы чертовски хороши
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Бывший британский солдат, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который в настоящее время служит в иностранном легионе Украины, рассказал о боевых действиях в зоне российской спецоперации.
В интервью The Spectator Перриман признался, что Ирак «не сравнится» с тем, что происходит на Украине. По его словам, боевые действия на Украине «гораздо тяжелее».
Украинские подразделения, оказавшиеся на территории возле Днепра, подвергаются непрерывному артобстрелу с российской стороны, рассказал британец. Он отметил, что российские БПЛА постоянно разведывают местность.
«Их артиллеристы чертовски хороши», – признался Перриман.
Британец сказал также, что работа на Украине – это «самая тяжелая служба», которую ему довелось проходить. Каждая вылазка, которая длится около недели, – это долгая, «изматывающая нервы» засада «в ожидании неприятностей». Домики, в которых размещены иностранные наемники, не отапливаются, а холодными ночами, когда температура опускается до минус 10 градусов, они «даже не могут заварить чай, опасаясь, что беспилотники обнаружат огонь на плите». Кроме караула и сна, по словам Перримана, мало чем можно заняться, поскольку артиллерия «иногда стреляет по 100 раз в день».
При этом, говорится в статье, уезжать Перриман не планирует. Как и многие бывшие британские солдаты, которые подались в наемники на Украине, «он никогда по-настоящему не преуспевал в мирной жизни», и сегодня стал «частью воинственного племени, которое кочует по горячим точкам мира».
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что на Украине становится все больше иностранных наемников, в том числе из США, они, по-видимому, хотят реализовать сюжеты фильмов об охоте на живых людей.
Российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки
Российские войска уничтожили и повредили танки и БМП ВСУ в районе Авдеевки
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Вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП, сообщают военкоры.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
Захарова с иронией отреагировала на запрет импорта украинского зерна Польшей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала запрет Польши на импорт зерна с Украины.
Мария Захарова коротко прокомментировало решение Польши приостановить импорт зерна из Украины.
«Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России.
Ранее кабинет министров Польши уполномочил глав профильных ведомств для «защиты польских фермеров и потребителей» временно запретить импорт украинского зерна.
Работающие в Большом Московском цирке украинцы рассказали о жизни в России
Украинцы, работающие в Большом Московском цирке, призвали помирить Россию и Украину, и рассказали о большой многонациональной семье на арене и за кулисами. Проект «Другая Украина» рассказывает об украинцах, переехавших в Россию, на этот раз его участниками стали артисты цирка.
Новыми героями проекта «Другая Украина» стали артисты цирка, работающие в Москве. Например, гимнастка Мария переехала из Одессы в Россию в 2018 году. По ее словам, в России люди добрее и работа намного перспективнее. Девушка говорит, что не хочет, чтобы людей разделяли по национальности, она мечтает, чтобы оба народа – и русские, и украинцы – были едины.
«Мы один народ, единый народ. Нельзя, чтобы Украина и Россия жили врозь, надо мириться и объединяться», – считает девушка.
Дрессировщик Владислав Гончаров рассказал, что ему стало некомфортно на Украине еще в 2004 году, во время первых проявлений радикального украинского национализма, а после майдана в 2014 он вместе со своими львами уехал в Россию.
«Я уехал из этой заболевшей страны, которая была поражена каким-то непонятным вирусом... Я считаю, что в цирке не может быть разделения по национальностям, цирк – это одна большая семья», – рассказал Гончаров.
Директор цирка Эдгард Запашный подтвердил, что еще восемь лет назад при посещении Донбасса он встречал украинцев, настроенных крайне негативно к Украине, которые прятались от обстрелов в подвалах своих домов. По его словам, они не приняли итоги майданной революции и были против уничтожения Донбасса. В российских цирках же нет места нацизму и фашизму: « Все, что касается фашизма и нацизма, должно быть уничтожено».
Проект «Другая Украина» – веб-сериал, который рассказывает о том, как чувствуют себя украинцы в России.
Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию
Министерство аграрной политики Украины осудило решение Варшавы ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров в Польшу
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Решение Польши ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины, в том числе с целью транзита в другие страны, нарушает договоренности Киева и Варшавы, заявило министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Министерство выразило сожаление в связи с решением Польши, которое «противоречит договоренностям» двух стран. В Киеве заявили, что «всегда с пониманием относились» к трудностям, с которыми сталкиваются польские фермеры, передает ТАСС.
Как напомнила Украина, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».
Украина предложила согласовать новый меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы Украины и Польши в духе «конструктивного сотрудничества», чтобы «урегулировать вопрос транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши».
Неделю назад было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. В субботу Польша решила запретить ввоз в страну украинского зерна, в том числе для транзита.
Армия Судана отказалась идти на переговоры с СБР
Al-Arabiya: Армия Судана отвергла переговоры с СБР до прекращения огня
Командование суданской армии отказалась вести какие-либо переговоры или договоренности с силами быстрого реагирования до прекращения созданных и творимых ими «беззаконий», сообщает телеканал Al-Arabiya.
Телеканал со ссылкой на генштаб армии заявил, что никаких договоренностей с силами быстрого реагирования не будет, они должны прекратить беззакония, передает РИА «Новости».
В настоящий момент бои между военными силами СБР перекинулись и на несколько суданских регионов.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд погибли три человека, пострадали девять жителей страны.
В МИД России призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня.
До этого в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Между тем, американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.
Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.
Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме.
Власти Украины объявили о разработке с США аналога «плана Маршалла»
Премьер Украины Шмыгаль заявил о намерении разработать с США аналога «плана Маршалла»
Украина и США разрабатывают аналог «плана Маршалла» для восстановления страны, стартом послужат американские инвестиции, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что в результате встреч с представителями правительства США и бизнеса, поговорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршала» для Украины, о трансформации экономики, передает РИА «Новости».
Премьер подчеркнул отдельно, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличения военной помощи для контрнаступления украинской армии, и отметил срочность получения ракет большей дальности.
Ранее США обещали направить Украине в сентябре почти 5 млрд долларов.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках.
Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Пригожин по случаю Пасхи отдал Киеву большую группу украинских пленных
Пригожин по случаю Пасхи поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин по случаю Пасхи поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне, сообщила его пресс-служба.
Пригожин в видео, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы, обращается к бойцу «Вагнера» с приказом накормить, напоить, оказать медицинскую помощь пленным и до обеда отправить их на украинскую сторону, передает ТАСС.
На видео показаны кадры, как один из бойцов ЧВК «Вагнер» оглашает указание передать военнопленных украинской стороне до наступления Пасхи, после чего десятки военнопленных ВСУ отправляются на территорию Украины.
Ранее Пригожин, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных, заявил, что месть будет осуществляться исключительно законными с точки зрения войны методами, еще большее количество врагов будет уничтожено.
Венгрия запретила импорт зерна с Украины
Министр сельского хозяйства Венгрии Надь сообщил о запрете Будапештом импорта зерна с Украины
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До 30 июня Венгрия вводит запрет на импорт зерна с Украины, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Надь объяснил такое решение тем, что ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. В результате Венгрии пришлось ввести запрет на «импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов». Отмечается, что такое же решение приняла Польша, передает ТАСС.
Венгрия рассчитывает на действия ЕС по поддержке европейских аграриев и пересмотр правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины, передает РИА «Новости».
Министр указал, что методы и приемы, которые Украина применяет в сельхозпроизводстве, запрещены в ЕС. Венгрия призвала ЕС гарантировать «справедливые рыночные условия» и обещала защищать своих фермеров и национальное сельское хозяйство.
Напомним, в польском Законодательном вестнике было опубликовано распоряжение министра развития и технологии Польши о запрете ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины до 30 июня. Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию.
Пушилин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
Пушилин сообщил о гибели одного и ранении шести человек в результате украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
В результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в Telegram, что один из снарядов попал в детский сад, «произошло возгорание». Также были повреждены рынок, близлежащие магазины, аптека.
«Твари и нелюди! Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей», – заявил он, подчеркнув, что угроза не прошла, жителям нужно быть осторожнее.
Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза.
Военный эксперт: Для российских войск Авдеевка важнее Артемовска
Аналитик Онуфриенко: Взятие Авдеевки позволит российским войскам серьезно продвинуться на запад
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Противник использует все виды бронетехники, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться дальше на Авдеевском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ удалось отбить танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки.
«На Авдеевском направлении у противника, что называется, настоящая «сборная солянка» из всех видов бронетехники. В ход идут британские бронетранспортеры Spartan, машины, поставленные США и Европой за последние четыре-пять месяцев, а также советская техника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Дело в том, что для нас Авдеевка не просто стратегически важна, она, пожалуй, важнее Артемовска. После взятия последнего ВС РФ упрутся в новые мощные оборонительные укрепления – Часов Яр, Славянск и Краматорск. А за Авдеевкой ничего подобного нет», – обращает внимание собеседник.
«То есть освобождение населенного пункта снимет колоссальную нагрузку с Донецкого направления и позволит нам серьезно продвинуться дальше на запад. Противник это прекрасно понимает. Именно поэтому постоянно предпринимаются попытки контратаки», – рассуждает эксперт.
«На деле же пока у ВСУ лишь получается вести позиционные бои, полномасштабную атаку организовать они не в силах. Мы также видим противостояние в километре от населенного пункта Северное, фиксируются столкновения на западных окраинах Первомайского и в районе Невельского», – рассказывает аналитик.
«ВСУ постоянно подтягивают дополнительные силы и технику. Однако из-за активной работы нашей авиации и «Солнцепеков» потери у противника достаточно серьезные. Полагаю, что подобные попытки прорыва мы будем наблюдать вплоть до майских праздников, когда украинские военные, как ожидается, попытаются перейти в контрнаступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее военкоры сообщили, что вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях. Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
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Названы три этапа предстоящего украинского наступления
Военный эксперт Джерелиевский: Украинское наступление пройдет в три этапа
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Украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны, считает военный аналитик Борис Джерелиевский.
Джерелиевский в комментарии Ura.ru назвал данные о предстоящем украинском наступлении «своеобразными».
Первой волной, по его словам, станет плохо подготовленная мобилизованная пехота, у которой будет «минимум прикрытия». Атаковать она будет по всей линии фронта, от Васильевки до Марьинки, уточнил эксперт.
Вторая волна будет брошена, если ВСУ найдут «слабое звено», если им удастся «продавить хотя бы переднюю оборону», считает Джерелиевский. Тогда в атаку отправят легкую западную бронетехнику и пикапы с пулеметами. По данным военного эксперта, в распоряжении ВСУ имеется около двух тысяч таких автомобилей.
В случае, если ВСУ решат, что им удалось закрепить прорыв, туда будут двигаться танки Leopard, тяжелая бронетехника типа Bradley, Stryker и подготовленная на Западе пехота, задачей которых будет максимальное расширение и углубление, добавил Джерелиевский.
При этом, по оценке эксперта, уровень подготовки украинских националистов к наступлению довольно слаб, а основной упор делают не на технику, а на «пушечное мясо». Джерелиевский считает, что Украину ждут чудовищные потери, а успех маловероятен.
Ранее американские СМИ писали, что в Вашингтоне сомневаются в успехе предстоящего украинского наступления.