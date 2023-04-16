Граната взорвалась в Киеве

В США описали сценарий в случае гибели на Украине американских военных

Fox New: В случае гибели на Украине американского солдата США не стали бы наносить удар по России

В случае гибели на Украине американского солдата Соединенные Штаты не станут наносить удар по России, а могут и вовсе не отреагировать, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

Коффлер заявила американскому телеканалу Fox New, что ни один президент США в принципе не рассматривал активные боевые действия против России. По ее словам, конфликт должен зайти «слишком далеко», чтобы потребовались подобные меры. Такой сценарий, считает она, был бы возможен, если бы Россия «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев», передает РИА «Новости».

По мнению Коффлер, которую Fox New называет «экспертом по России», более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине стали бы «кибератаки, дипломатическая реакция и санкции».

Ранее СМИ сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.

После этого Белый дом подтвердил, что на украинской территории действительно есть контингент американских военных.