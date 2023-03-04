Убитый украинскими диверсантами под Брянском водитель сам возил детей в школу

Племянник убитого украинскими террористами под Брянском водителя рассказал, что дядя сам предложил возить детей в школу

Убитый украинскими боевиками в Брянской области водитель Леонид Голованов самостоятельно вызвался подвозить детей до школы из-за неспокойной обстановки в приграничных селах, рассказал племянник погибшего Игорь.

Племянник пояснил, что Голованов вызвался сам возить детей в школу, потому что автобусы отказались из-за опасной ситуации. Он отметил, что дядя никогда не отказывал в помощи другим.

По словам родственника, сам он был на работе в Подмосковье, когда ему сообщили о гибели дяди, и никто из родни и близких не знал, что случилось.

«Наш губернатор (Александр) Богомаз уже дал официальную информаци , что человек умер, а семья сидела вся на взводе, мы не знали точную информацию, нам никто не сообщил, живой, мертвый», – цитирует РИА «Новости» племянника.

С Леонидом Головановым, который погиб в результате теракта украинских боевиков в поселке Любечане Брянской области, простились в субботу. Отпевание прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово, похоронят его на местном кладбище.

Второй погибший мужчина Александр Ткаченко, его террористы застрелили на окраине Любечан. Он работал оператором в местной котельной. Похоронят мужчину в субботу.

Сообщается, что расходы на похороны взяли на себя власти администрации Климовского района.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.