Лидером шотландских националистов стал Хамза Юсаф

Эксперт: Израилю грозит опасность военного переворота

Политолог Ципис: В Израиле витает опасность военного переворота

Социальная обстановка на фоне обсуждения судебной реформы достигла критической точки. Замораживание изменений грозит перевыборами в Кнессет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в Сети появились сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение о приостановке принятия скандального закона.

«В Израиле крайне опасная политическая ситуация. Нетаньяху не может закрывать глаза на происходящие события. Наблюдается серьезный раскол как в самой партии «Ликуд», так и внутри правящей коалиции. Фактически действующий кризис может привести к необходимости проведения перевыборов», – рассказывает Саймон Ципис, сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета.

«Статус судебной реформы остается непонятным: Израиль замер в ожидании выступления Нетаньяху, которое переносится каждый час. В настоящий момент решается судьба действующего премьер-министра, потому что в случае раскола сформированной коалиции, собрать новую и удержать лидирующие позиции ему не удастся», – отмечает эксперт.

«У Нетаньяху есть два пути: продолжить попытки реализации судебной реформы или ее остановить. В первом случае кризис усугубится, а страна погрязнет во внутренних противоречиях. Во втором же – лидер государства рискует уйти в оппозицию. Тем не менее появляются слухи, что он решил пойти на попятную в данном вопросе», – подчеркивает собеседник.

«Очевидно, что ситуация не может оставаться без изменений. Социальная обстановка в стране накалена до предела. Массовые демонстрации проходят по всему Израилю, а в Тель-Авиве начались стычки протестующих с правоохранительными органами. Известно, что крайне правые силы планируют вывести на улицы собственных сторонников. Это может обострить текущие столкновения», – акцентирует Ципис.

«Наблюдается дилемма и внутри полиции: часть офицеров не хочет выполнять приказы правительства по разгону митингов. Среди военных также есть недовольство скандальной реформой. Фактически в воздухе витает опасность переворота», – рассуждает эксперт.

«Население не устраивает то, что Нетаньяху пытается превратить Высший суд справедливости в консультационный орган, тем самым убрав любые ограничения для власти правительства. Народ Израиля гордится статусом «единственной демократии на Ближнем Востоке», и идея превращения в откровенную диктатуру нравится немногим», – считает собеседник.

«Отмечу, что граждане не говорят о том, что судебная реформа в целом не нужна стране. Претензии относятся именно к способу проталкивания изменений: правительство не вынесло вопрос на референдум, но попыталось «бульдозером» расширить собственные полномочия. Это откровенное пренебрежение мнением гражданского общества», – резюмирует Ципис.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил приостановить принятие закона о пересмотре судебной системы. Об этом сообщает израильский портал Ynetnews со ссылкой на официальные лица в канцелярии главы государства.

Напомним, что до этого Нетаньяху проводил консультации с партнерами по коалиции, большинство из которых выступают за приостановку реформы. Однако ее главный идеолог, министр юстиции Ярив Левин пригрозил уйти в отставку, если власти примут подобное решение.

Ранее был уволен глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант, призывавший отказаться от предлагаемых изменений. К его отставке призвал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Президент страны Ицхак Герцог также заявил, что принятие судебной реформы необходимо остановить ради единства народа Израиля. Он указал на напряженную обстановку в государстве, подчеркнув, что людей «охватила глубокая тревога». По его словам, под угрозой оказались «национальная безопасность, экономика, общество».

Свою позицию выразил и экс-глава правительства страны Нафтали Беннет. Он призвал Нетаньяху отменить отставку министра обороны Йоава Галанта, а также отложить судебную реформу. Кроме того, политик подчеркнул, что государство оказалось в величайшей опасности со времен войны Судного дня.