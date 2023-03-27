Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием

Патрушев: Любого, кто будет угрожать существованию страны, Россия уничтожит уникальным оружием

У России есть уникальное оружие, которым она готова уничтожить любого противника в случае угрозы государству, в том числе и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он назвал «очень опасной глупостью» уверенность США в возможности безответного превентивного ракетного удара по России в случае прямого конфликта.

Так Патрушев прокомментировал информацию сервиса FlightRadar24 о том, что в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.

«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет», – сказал Патрушев «Российской газете».

Секретарь СБ отметил, что на Западе ведутся рассуждения о реванше, который, якобы сможет привести к военной победе над Россией.

Он подчеркнул, что Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. При этом страна обладает уникальным и современным оружием, которое способно уничтожить любого.

Патрушев также указал, что Россия после распада СССР провела «работу над ошибками». Теперь страна может обеспечить стабильность внутри, а также обезопасить себя от угроз извне.

Секретарь СБ напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 «Задачи в отношении России».

Документ от 18 августа 1948 года по содержанию и по духу носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.

У Запада после распада СССР, по словам Патрушева, появилась эйфория, которая длилась недолго.

Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.