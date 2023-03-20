В России за сутки госпитализировали 610 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 610 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 610 человек, что на 22,3% меньше по сравнению с 19 марта.

Выписаны в связи с выздоровлением 8593 человека, на 12,5% меньше по сравнению с 19 марта. Выявлено 10310 новых случаев COVID. Подтвержден 31 летальный исход, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 785 человек, что на 39% меньше по сравнению с 18 марта.

Показатель госпитализации за прошлую неделю в пасчете на 100 тыс. населения составил 6,2, увеличившись в сравнении с предыдущей на 5,1%.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за минувшую неделю (на 100 тыс. населения) составил 57,0, он вырос на 3,8%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте, в том числе в 23 регионах выше, чем в среднем по стране.