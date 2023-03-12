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Мужчина подорвался на неизвестном ВУ в Первомайске
МЧС: Мирный житель получил ранения в ЛНР при взрыве неизвестного устройства
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Мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства в городе Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
По сообщению ведомства, в Первомайскую больницу доставили мужчину 1969 года рождения с диагнозом травматический отрыв трех пальцев правой кисти, минно-взрывная травма, передает РИА «Новости».
По сообщению пресс-службы, мужчина поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках возле своего дома.
Напомним, Украина разбрасывает на освобожденных Россией территориях противопехотные мины «Лепесток», которые запрещены Оттавской конвенцией. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект.
Российские артиллеристы уничтожили выходивший из Артемовска отряд наемников
Военкор Руденко сообщил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников
Отряд иностранных наемников, пытавшийся выйти из Артемовска (украинское название – Бахмут), был уничтожен российским артиллерийским огнем, сообщил военкор Андрей Руденко.
Руденко сообщил в Telegram-канале, что отряд нацистов, куда входили иностранные наемники, ВС России уничтожили артиллерийским огнем при попытке выйти из Артемовска.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что российские силы подошли на расстояние в 1,2 км от административного центра Артемовска.
Французский историк назвал следующую «цель Путина»
Французский историк Тодд назвал следующую «цель Путина»
Страны Запада, спровоцировав украинский конфликт, недооценили силы России, теперь же НАТО оказалось в большой опасности, заявил газете Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.
Историка пытались спровоцировать, утверждая, что Владимир Путин «агрессор». Но Тодд заявил, что Запад пожалеет о том, что творится сейчас на Украине, так как следующей целью Кремля станет ослабление НАТО.
По его словам, Москва имеет хорошие шансы выйти из конфликта победительницей. Он подчеркнул, что на Западе не видят масштаба всей проблемы, передает РИА «Новости».
Эксперт заметил, что именно Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры, когда начал вооружать Украину по образцу армии НАТО.
Также произошел обратный эффект, когда американские консерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику при помощи санкций.
США столкнулись еще с одной проблемой – нехватка мощности для производства боеприпасов для ВСУ, добавил он.
Российские силы перерезали все пути снабжения ВСУ в Артемовске
Российские штурмовые отряды перерезали крупный путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске
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Российские силы отрезали для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнюю крупную дорогу снабжения в Артемовске (украинское название – Бахмут), ВСУ вынуждены пользоваться проселочными дорогами, сообщают военкоры.
По данным авторов Telegram-канала «Военкоры русской весны», ЧВК «Вагнер» подобрались к трассе, по которой снабжалась бахмутская украинская группировка, и почти ее перерезали, взяв под огневой контроль. Украинские солдаты вынуждены пользоваться проселочными дорогами, пишет «Российская газета».
Также, по данным военкоров, которые ссылаются на украинских аналитиков, ВСУ в городе оказались в критической ситуации, там идут ожесточенные бои.
В публикации отмечается, что ЧВК «Вагнер» одновременно расширяют северный фланг на запад, атакуют Богдановку и стремятся обойти Хромовое с востока.
Ранее сообщалось, что российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска.
The Hill: Запад допустил три ошибки, ведущие Украину к поражению
Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и отсутствия стратегии, заявил журналист Стивен Блэнк в публикации издания The Hill.
Третьей ошибкой публицист назвал нежелание публично агитировать за победу Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Автор статьи указал на то, что западные лидеры все чаще скептически относятся к идее необходимости победы Украины. По его словам, ощущается «всепроникающий страх перед украинской победой».
Журналист подчеркнул, что Запад в ближайшее время увидит последствия своей нерешительности. Так, киевские войска покинут Артемовск, а также Украине придется отложить свое весеннее наступление из-за неотправленного Западом оружия.
Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Киев не победит без вмешательства НАТО.
Американский ветеран призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Американский ветеран Дрейвен призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, посмотрев видеоролик с крымским пейзажем.
Ветеран обратил внимание на красоту Крыма и заявил, что мир между двумя странами был бы таким простым делом, если бы злой язык нашептывал Украине иное, передает РИА «Новости».
По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы Украина не согласилась на российские условия урегулирования конфликта. Дрейвен отметил, что просто нужно было признать Крым российским, Донбассу дать нейтралитет, а Украине – нейтральный статус.
Он также считает, что США и союзники уже осознали, что Россия побеждает, но отступать не будут, а режим Зеленского «продал душу Западу».
Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится.
Экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении нации
Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского уничтожающим нацию диктатором
Президент Украины Владимир Зеленский установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы, заявил Олег Соскин, который в 1990–2000 годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.
Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что Зеленский уничтожает украинскую нацию, принимает законы, которые поддерживают его диктатуру в стране.
Он также указал: складывается впечатление, что на Украину вернулись фашистские времена, когда надо чуть ли не расстреливать без суда и следствия военных, не выпускать из страны мужчин, передает Ura.ru.
Экс-советник Кравчука и Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за страданий украинского народа.
Украинский боксер Усик потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для ВСУ
Украинский боксер Усик по-хамски потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для Украины
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Украинский боксер Александр Усик потребовал от чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри перечислить после боя миллионное пожертвование Украине, пригрозив неустойкой.
Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри вызвал на бой украинского боксера Александра Усика, и предложил гонорар за бой 70/30. Усик принял предложение, но потребовал от британца пожертвовать 1 млн фунтов после поединка на Украину, пригрозив, что «за каждый день задержки» тот заплатит украинскому народу на 1% больше из своего кошелька, передает «Царьград».
Бой, как предполагается, состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
Напомним, в феврале прошлого года Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил другой украинский боксер Василий Ломаченко, который позднее отказался покидать страну ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом. Позже Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.
В Госдуме напомнили Макрону о русской армии в Париже
Депутат Госдумы призвал Макрона не забывать, как русская армия зашла в Париж
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.
Ивлев напомнил, что в следующем году исполнится 210 лет, как русская армия после разгрома Наполеона зашла в Париж, тогда российский народ объединился во имя победы. По словам депутата, Макрону стоит выучить этот урок навсегда, и запомнить, что Россия способна разгромить любую мощную и непобедимую армию, передает РИА «Новости».
Депутат отметил, что после взятия Парижа Россия изменила ход истории, став самой мощной и справедливой страной, и об этом подвиге российского народа необходимо возродить память.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Риши Сунака помочь киевским войскам начать контрнаступление.
В свою очередь Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь, предоставляемую Украине.
Сальдо оценил возможность полномасштабного наступления ВСУ в Херсонской области
Сальдо заявил, что у ВСУ мало ресурсов для наступления на левобережье Днепра в Херсонской области
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Вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале Сальдо заявил, что слухи о готовящемся контрнаступлении ВСУ на левый берег Днепра распространяют для того, чтобы обмануть военных и посеять панику среди населения. Врио губернатора Херсонской области отметил, что перемещение хоть каких-то значительных отрядов или техники сразу фиксируются российской разведкой, контроль ведется в режиме реального времени.
По его словам, враг перебрасывает на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений, и приводит в порядок идущие с севера дороги, возможно, для быстрой доставки войск.
Сальдо подчеркнул, что в случае попытки ВСУ переправиться через Днепр, ВС России готовы дать отпор, новую линию фортификационных сооружений даже не придется задействовать.
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил смысл обороны Артемовска
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский объяснил смысл обороны Артемовска
Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск, чтобы выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Контрнаступление «уже не за горами», заявил Сырский агентству «Укринформ», передает ТАСС.
Ранее Сырский признал, что в городе сложилась довольно сложная ситуация для ВСУ. Также он напомнил, что оборона продолжается уже семь месяцев.
Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.
Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС
Источник: Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции
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Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции для обострения в информационном поле угрозы ядерной катастрофы на расположенной выше по течению Днепра Запорожской АЭС, сообщил осведомленный источник.
По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ работающих там российских специалистов к восстановительным работам. В то же время, по словам осведомленного источника, Киев намеренно обостряет тему Каховской ГЭС и спекулирует на ней, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, передает РИА «Новости».
Источник напомнил, что по информации украинского правительства, в настоящее время осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к частичному обмелению водных объектов, в связи с чем украинской стороной инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения России в целенаправленном сбросе воды.
Источник выразил уверенность, что в Киеве хорошо осведомлены об истинных причинах этого процесса, а именно повреждении механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ. Как подчеркнул источник, украинцы мгновенно нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы – при появлении рядом со станцией российских специалистов и гражданского транспорта начинаются их целенаправленные обстрелы.
По словам источника, доводы украинской стороны об угрозах «ядерной катастрофы» со стороны Запорожской АЭС, которая расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС, кажутся не вполне обоснованными, поскольку международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.
Как считает осведомленный источник, главной задачей украинской стороны представляется не столько привлечение внимания международного сообщества к экологической проблеме, которая искусно эксплуатируется в СМИ, сколько подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области, для чего Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ.
Напомним, в ноябре 2022 года политолог Владимир Корнилов объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС.
Российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска
Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска
Российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска (украинское название – Бахмут), ВСУ попытаются контратаковать город с севера, сообщил Евгений Пригожин
Пригожин рассказал, что до пятиэтажки, где находится здание администрации города, ЧВК «Вагнер» надо пройти один километр и двести метров, передает ТАСС.
Он также предположил, что ВСУ будут пытаться вести контрнаступление с севера города, и отметил, что ВС России необходимо прикрыть фланги.
Ранее сообщалось, что российские силы отрезали для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнюю крупную дорогу снабжения в Артемовске.
До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск.
ВСУ начали готовиться к обороне под Красным Лиманом
Марочко: ВСУ готовятся к обороне на краснолиманском направлении
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на краснолиманском направлении, готовят свои позиции к обороне, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР, передает ТАСС.
Ранее ВС России не дали прорваться украинским боевикам на краснолиманском направлении, была уничтожена группа пехоты из семи человек.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 400 украинских военных
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Вооруженные силы России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На купянском направлении Западной группировкой войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка в ЛНР, здесь потери противника составили до 50 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены пять бронемашин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в Telegram-канале Минобороны.
В то же время на краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР, здесь уничтожено до 90 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».
На донецком направлении Южной группировкой войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое в ДНР за сутки уничтожено более 140 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны.
На южнодонецком и запорожском направлениях группировка войск «Восток» уничтожила возле Пречистовки и Угледара в Донецкой народной республике до 70 военнослужащих, три бронемашины и гаубицу Д-20, а на херсонском направлении – свыше 50 военнослужащих, технику, а также склад боеприпасов 124-й бригады терробороны ВСУ.
Всего за сутки ВС России нанесли поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
Кроме того, возле Константиновки и Приволье в ДНР уничтожены американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50. Также ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
По данным Минобороны, за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников возле Першотравневое Харьковской области, Райгородка, Оборотновка, Площанка в ЛНР, Старомайорское, Шевченко в ДНР, Каменское и Балочки Запорожской области.
Всего с начала СВО ВС России уничтожили 400 самолетов, 218 вертолетов, 3384 БПЛА, 411 ЗРК, 8264 танка и других боевых бронемашин, 1055 боевых машин РСЗО, 4321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8857 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что российские силы перерезали все пути снабжения ВСУ в Артемовске.
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
Вооруженные силы Украины в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку, об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов.
О том, что боеприпас был сброшен на населенный пункт с БПЛА, сообщается в Telegram-канале представительства.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 км от Донецка.
Ранее ВСУ ударили зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, после чего начался пожар.