МИД России объяснил ситуацию с оплатой в российских консульских учреждениях Германии

В МИД России объяснили, как проходит оплата в российских консульских учреждениях в Германии

МИД России назвал фейками сообщения, каким образом российские консульские учреждения в ФРГ взимают плату за предоставляемые россиянам услуги, и объяснил процедуру.

В МИД указали на распространяемые фейковые публикации о работе российских консульских учреждений (РКЗУ) в ФРГ, которые якобы отказываются принимать у россиян рубли в качестве платы за предоставляемые услуги. В министерстве подчеркнули, что согласно регламенту, оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом осуществляется в местной валюте страны пребывания. При этом ставки сборов определены постановлением правительства РФ в долларах США, которые конвертируются в местную валюту. В МИД пояснили, что возможности приема платежей в рублях у консульств за рубежом нет, потому что там нет рублевых счетов, передает ТАСС.

«Консульские учреждения России в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР, вот только после введения санкций российским консульствам было отказано германской стороной даже в обслуживании в платежных системах Visa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР», – заявили в МИД России.

В министерстве пояснили, что консулам разрешили использование только так называемые EC-карты, так называемые дебетовые карты, выдаваемые германскими банками с привязкой к другой мастер-карте. ЕС картой можно расплатиться по всей Европе почти во всех магазинах.

В министерстве пояснили, если такой карты нет или если заявитель приехал из сопредельного государства, РКЗУ разрешают либо оплатить предоставляемую услугу банковским переводом, либо наличными.

В этой связи в министерстве призвали россиян не поддаваться на информационные провокации и вбросы анонимных Telegram-каналов.

Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.

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