В Тбилиси назвали срок захвата города в случае открытия «второго фронта» против России

В случае открытия Грузией «второго фронта» российские танки были бы в Тбилиси через «две–три недели», заявил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Знаете, когда у вас была бы российская власть? Если бы мы откликнулись на некоторые призывы, то в этом случае максимум через две-три недели в Тбилиси стояли бы российские танки, и тогда у вас была бы российская власть», – сказал он журналистам.

В этом случае, по его словам, «именно те люди изменили бы свои позиции, которые сегодня выставляют себя борцами с Россией».

«Вот эти сегодняшние якобы «антиоккупанты» и были бы тогда вместе с российской властью», – считает Мамука Мдинарадзе.

«Кое-кто и хочет здесь российские танки», – отметил он.

Грузия оказывает Украине всестороннюю поддержку, но не вводит прямые санкции против России и игнорирует призывы определенных политиков открыть «второй фронт».