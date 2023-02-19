Российские дипломаты почтили память генерала Черняховского в Польше

Посольство: Церемония памяти генерала Черняховского прошла в Польше на месте снесенного памятника

Российские дипломаты почтили память советского генерала Ивана Черняховского (1906-1945) в польском городе Пененжно, сообщило посольство России в Варшаве.

Участники памятного мероприятия возложили цветы на месте, где выдающийся советский военачальник получил смертельное ранение и где ранее находился поставленный в его честь памятник, а также на участке городского кладбища, где похоронены воины Красной армии, погибшие в боях за освобождение города, передает ТАСС.

Помимо российских дипломатов в церемонии приняли участие представители польских ветеранских организаций.

Также цветы были возложены у памятного камня близ города Ольштын на месте, где в 1945 году погиб Герой Советского Союза красноармеец П. С. Дернов.

В посольстве отметили, что мероприятия прошли без каких-либо инцидентов.

Памятник Черняховскому был установлен в Пененжно в конце 1970 годов. Дискуссия о его ликвидации велась с января 2014 года.

17 сентября 2015-го с помощью спецтехники рабочие демонтировали бюст Черняховского, прикрепленный к монументу. Сторонники демонтажа заявляли, что советский военачальник «отвечает за арест нескольких тысяч солдат Армии Крайовой в вильнюсском крае».

В июне 2016-го Польский культурный центр в Калининграде сообщил, что в польском городе Пененжно окончательно демонтировали памятник дважды Герою Советского Союза, генералу Ивану Черняховскому.