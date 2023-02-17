Эксперты рассказали о создании отечественных мультфильмов и 3D-анимации

Эксперты рассказали, как будут создавать отечественные мультфильмы и 3D-анимацию

Российским студиям анимации, помимо программ, необходима их долгосрочная поддержка и наличие обратной связи от команды разработчика, рассказал технический директор «Союзмультфильма» Павел Ледин в рамках мероприятия РФРИТ и ВЭБ.РФ в поддержку российской анимации.

«Со стороны кажется, что наймем программистов, напишем софт, и все, проблема решена, но нет, проблема не решена. Студиям нужен живой софт, с поддержкой, с развитием. <…> Это то же самое, как сейчас с зарубежным софтом. Лицензия есть, но мы не можем написать в поддержку, получить какие-то обновления, усовершенствования, правки, и просто новую версию», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Технический директор «Анимационная студия Воронеж» Александр Калюжный сообщил, что студия уже более 10 лет разрабатывает ПО для собственных нужд, а благодаря поддержке РФРИТ началась разработка первого блока программного обеспечения для создания трехмерного контента – издать его первые четыре модуля планируется в ноябре этого года.

Его коллега по студии, генеральный продюсер Владимир Николаев дополнил, что разработчики не пытаются «придумать велосипед», под который придется переучиваться: «Это будет готовое решение, которое можно брать и без переучивания коллектива использовать и делать качественный результат, с возможностью как минимум не отставать от индустриальных мировых стандартов, а возможно, в каких-то аспектах и опережать их».

Со стороны РФРИТ слово взял генеральный директор фонда Александр Павлов. Он подчеркнул, что команда студии прошла огромный экспертный путь – уже есть команда, понятный функциональный заказ и определенный набор решений. Он дополнительно отметил, что изначально мультипликация и анимация не являлись приоритетами, однако тот же самый софт требуется и при более серьезных задачах.

«Модули, которые используются в таких софтверных решениях, используется и в решениях для отрисовки моделей, деталей двигателей, циклах производств, и прочих процессах, где требуется качественное 3D-анимирование. И это уже более критичные процессы. Мы понимаем, что анимация в широком смысле этого слова – создание контента, донесение смыслов до аудитории, это вообще визуализация всей той другой продукции, других товаров и решений, которые мы как Российская Федерация делаем. Поэтому это решение комплексное, и я думаю, что ситуация продолжит развиваться в том же векторе, как это все сейчас происходит, и такие решения будут все более востребованы», – сказал он.

Продолжая тему востребованности нового программного продукта для студий, Калюжный рассказал, что обратная связь от компаний, в том числе и зарубежных, собирается достаточно давно – ранние тестовые сборки направляли отечественным компаниям и потенциальным клиентам из Индии и ЮАР еще с 2021 года. По его словам, тестовые сборки «получили очень позитивный фидбэк и пожелания скорейшей доработки».

Дискуссию подытожил генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин. Он подчеркнул, что результаты работы анимационной индустрии чувствует на себе каждый россиянин, когда включает телевизор, и таким образом делается в том числе инвестиция в подрастающее поколение.