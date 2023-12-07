Опубликовано видео бегства Усса-младшего из-под ареста в Италии

Tекст: Алексей Дегтярев

На кадрах видно, как один из предполагаемых организаторов побега зашел в дом к Уссу в Милане с сумкой в руке и вышел оттуда с ним и с рюкзаком, россиянин на видео облачен в одежду черного цвета, он прикрыл голову капюшоном, передает РИА «Новости».

Также на записи запечатлен отъезд кортежа из четырех машин – две Volvo, автомобили Audi и Fiat.

Ранее итальянские карабинеры начали операцию по аресту шести подозреваемых в помощи Уссу при побеге из-под домашнего ареста.